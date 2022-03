Fabrizio Tarducci, meglio noto come Fabri Fibra, è un rapper di Senigallia classe 1976 che, con il passare del tempo, è diventato uno dei nomi più amati nel mondo musicale italiano e non solo. Questo grazie ai brani che l’hanno visto protagonista e che sono diventati dei veri e propri successi come Tranne te, Fenomeno, Vip in trip, In Italia, Pamplona o Rap in vena per citarne alcuni.

Colapesce Di Martino, invece, sono un duo musicale nato nel 2020 e formato da Lorenzo Urciullo ed Antonio Di Martino che sono diventati famosi con il tormentone Musica Leggerissima nel 2021. Ed oggi, venerdì 18 marzo, nasce una nuova collaborazione che li vede uniti. Da oggi, infatti, in rotazione alla radio e disponibile sulle piattaforme musicali di streaming ci sarà il loro nuovo singolo dal titolo Propaganda ed estratto da Caos, album di Fabri Fibra uscito proprio oggi.

Il significato di Propaganda

Il nuovo singolo Propaganda parla dell’uomo qualunque, del tipico elettore disilluso che, durante la campagna elettore, trova nell’uomo politico la persona perfetta: qualcuno che parla per lui, che sa quello che prova, qualcuno che pensa alla gente e che gli dà un lavoro, che gli permette di dormire tranquillo la notte, che parla la sua lingua, che difende i valori tipici come famiglia. Tutte cose belle ed importanti per una persona peccato, però, che siano solo promesse elettorali, appunto di propaganda. Non mancano le tipiche frasi e luoghi comuni come che gli italiani rubano il parcheggio o gli immigrati che rubano il lavoro. Si spera che con le elezioni la nostra vita possa cambiare, ma si tratta di una speranza vana perché le cose non sono destinate a cambiare o a migliorare, come cantano: “Sono passati degli anni e tutto è ancora uguale a prima. Sono sempre senza lavoro e sempre con meno autostima”.

Fabri Fibra e Colapesce Di Martino nel video ufficiale di Propaganda

Il video di Propaganda

Il video di Propaganda è stato diretto da Cosimo Alemà. Vediamo Colapesce Di Martino nei panni di impiegati in completi color verde e marrone ed anche Fabri Fibra in giacca e cravatta. A tal proposito, Colapesce afferma:

“Ci siamo calati nei panni di chi ci viene più naturale interpretare: gli anziani signori del Catasto”.

Nel frattempo, c’è grande attesa per il ritorno di Fabri Fibra sul palco. Dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia, il rapper è pronto a tornare con il Caos Live 2022 che lo porterà in giro per l’Italia questa estate. La prima data sarà il 9 luglio al Mengo Music Fest di Arezzo, mentre l’ultima sarà il 3 agosto al Sotto Il Vulcano Festival di Catania. Ovviamente non mancheranno le tappe intermedie come Legnano, Pordenone, Bologna, Romano D’Ezzelino, Castiglioncello, Molfetta, Lecce e Roccella Ionica.

E tu cosa ne pensi di questa collaborazione tra Fabri Fibra e Colapesce Di Martino? Hai già ascoltato il singolo Propaganda? Ti aspettiamo nei commenti!