Matteo Mobrici è un cantautore di Milano classe 1989. E’ diventato un volto ed una voce nota a livello nazionale dopo che, dal 2013 al 2020, è stato il frontman e l’autore del gruppo musicale Canova. Dopo che il gruppo si è sciolto ha intrapreso, nel febbraio 2021, la sua carriera da solista con il singolo 20100.

Voce di brani come Amici così, Stavo pensando a te, Povero cuore, Luci del Colosseo fino a Giovani mai per citarne alcuni. Ed oggi Matteo Mobrici è pronto per tornare protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 27 gennaio, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Piccola che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Il brano è prodotto da Federico Nardelli e fa parte del nuovo progetto discografico del cantautore.

Il significato di Piccola

Piccola, il nuovo singolo di Matteo Mobrici, è la tipica canzone del cantautore milanese in grado di cullarti e regalarti emozioni uniche tanto che, nel momento in cui si conclude, ci si sente un po’ persi. Ci racconta di come un sentimento forte come l’amore possa nascere, finire e cambiare. A tal proposito, Mobrici rivela che:

Il cantautore Matteo Mobrici

“Piccola è una canzone che, dopo tanto tempo, mi ha fatto fare pace con tanti pensieri. È arrivata da sola, senza che la cercassi, quasi come volesse esserci anche senza di me. Si è presentata in una notte qualsiasi, come un flash nella mia testa, tutta intera, già con le parole. Quando ho preso la chitarra, mi sono sentito come un traduttore, come un tramite, e quando va così sono contento perché è come se non dovessi fare niente di che. La canzone, nella sua verità assoluta, è molto sentimentale, ed io la vedo come un dialogo con il passato, come un’accettazione del presente e come una liberazione per il futuro”.

Nel frattempo, nuove date attendono Matteo Mobrici per presentare live i suoi successi. Il 18 aprile, infatti, sarà al Monk di Roma, mentre il 20 aprile sarà la volta dei Magazzini Generali di Milano.

E tu sei un fan di Matteo Mobrici? Hai già avuto modo di ascoltare il suo nuovo singolo Piccola? Ti aspettiamo nei commenti!