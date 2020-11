Fabrizio Moro torna con il suo nuovo album dal titolo Canzoni d’Amore Nascoste e con il singolo Melodia di Giugno, una ballad molto coinvolgente, presentata insieme al suo video ufficiale proprio oggi 20 novembre.

L’album sarà disponibile in formato cd e anche vinile. Quest’ultimo conterrà anche una riproduzione del manoscritto originale della canzone Nun c’ho niente, una foto inedita con autografo e l’esclusiva bandana.

Il significato del testo di Melodia di Giugno di Fabrizio Moro

Con Melodia di Giugno Fabrizio Moro torna a parlare d’amore, un amore che sembra avere dei ripensamenti per quanto riguarda il passato, ma che, una volta digerite le cose che ci hanno segnato nel tempo, si riesce a crescere e a migliorarsi anche nel presente e nel futuro.

Questo il significato della canzone, che si accompagna comunque a tutto il senso dell’album Canzoni d’Amore, che lo stesso Fabrizio Moro ha voluto raccontare così:

[In Canzoni d’Amore Nascoste] Ci sono le mie storie più importanti, quelle che sono rimaste irrisolte e quelle da cui sono nati i miei figli. Ci sono le storie che mi hanno fatto male e quelle che mi hanno migliorato come uomo. Ci sono tanti frammenti fondamentali del mio passato – continua il cantautore romano – o fra queste parole, canzoni che sono rimaste sconosciute al grande pubblico e che ho voluto ri-arrangiare, ri-produrre e soprattutto ri-cantare con la vita accumulata fino ad oggi…canzoni d’amore nascoste parla di me, parla di tanti di voi, ma soprattutto parla d’amore. Fabrizio Moro

Il testo di Melodia di Giugno

Guardami adesso sono fragile e non trovo la ragione per comprendere

che la felicità non è distante quanto sembra in certi attimi che passano da qui

immagino che tu sappi comprendermi..

le cose che vanno, non torneranno mai..

tra quelle che hai perso, qualcosa troverai

per un momento ricordami….

o giù di li..

o giù di li..

i giorni di giugno, ora passano, ora passano così… nana-na..

le tracce di una storia, i ricordi delle tue inquietudini..

e le promesse fatte contro tutte quante le abitudini

e poi capire che..

non ho che te..

non ho che te..

i giorni di giugno, ora passano, ora passano così…

le tracce di una storia, i ricordi delle tue inquietudini..

e le promesse fatte contro tutte quante le abitudini!

e poi capire che!

non ho che te..

non ho che te..