Fabrizio Moro è un cantante di Roma classe 1975. Molto amato dal pubblico italiano per le sue canzoni in grado di spaziare dai temi di attualità e della storia italiana fino alle canzoni d’amore o dedicate ai suoi figli.

Ha partecipato sette volte al Festival di Sanremo arrivando alla vittoria nel 2007 nella categoria delle Nuove Proposte con la canzone Pensa, ancora oggi molto amata, e poi nel 2018 nella categoria Big con il brano Non mi avete fatto niente insieme ad Ermal Meta. Voce di brani come Il senso di ogni cosa, Portami via, Sei tu, L’eternità, Voglio stare con te, Eppure mi hai cambiato la vita, Libero fino alle più recenti Oggi e La mia voce. Ed oggi Fabrizio Moro torna protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 18 novembre, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Senza di te che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Scritto dallo stesso Moro, anticipa l’uscita del nuovo album atteso per il prossimo anno, precisamente per la primavera, e che arriva dopo Figli di Nessuno, il suo ultimo album uscito nel 2019.

Il cantante Fabrizio Moro

Il significato di Senza di te

Senza di te, il nuovo singolo di Fabrizio Moro, è una canzone d’amore coinvolgente ed in grado di emozionare chi l’ascolta poiché evoca ricordi, ma al tempo stesso si caratterizza per uno stile contemporaneo che si mescola ad un’eleganza di altri tempi. Ovvero il giusto mix che, negli anni, ha reso famoso Fabrizio Moro grazie alla sua anima dolce e sensibile che, però, può essere anche dura. La copertina del singolo è stata rilasciata dallo stesso cantautore sui suoi profili social e vediamo una strada con i colori del cielo, un mix tra arancione ed azzurro, che sono i veri protagonisti. Senza dubbio un pezzo coinvolgente con Moro che canta: “Io di te non ho paura più, dei vicoli ciechi con due sigarette, dei punti di vista fra corridoi e camerette, di castelli di certezze di pangrattato, dei sogni sconfitti da un dio depravato, dei grappoli d’uva lasciati a marcire, che solo a guardarli dovevo capire”.

Nel frattempo, Fabrizio Moro si prepara per i due live che lo vedranno protagonista nel mese di dicembre e che saranno le battute conclusive del suo La mia voce Tour 2022. Il cantante, infatti, è atteso il 18 dicembre al Forum di Assago, mentre il 21 dicembre sarà la volta del Palazzo dello Sport di Roma.

