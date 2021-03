Chi non ricorda il film Face/Off, il cult anni ’90 con protagonisti John Travolta e Nicolas Cage che si scambiano la faccia? Bene, sta per arrivare il sequel del film, e il regista che se ne occuperà, Adam Wingard, ha dichiarato che rivuole nel cast gli stessi attori protagonisti, Travolta e Cage.

Non è raro che in un sequel o un rimake si tenti di riportare tutti gli spettatori in una sorta di salto indietro nel tempo, per un sicuro effetto nostalgia, ma nel caso di Face/Off la cosa si fa abbastanza difficile, perché i due attori hanno fatto sapere che valuteranno l’opportunità di tornare, soltanto se verranno colpiti dalla sceneggiatura del nuovo film.

Il film originale Face/Off – Due Facce di un assassino, fu diretto da John Woo nel 1997, e rappresenta uno dei momenti più alti del cinema Hollywoodiano degli anni ’90. Riusciremo a vedere un sequel che ne sia all’altezza?

Face/Off, non un semplice remake, ma un sequel a tutti gli effetti

A voler chiarire questo aspetto del progetto è stato lo stesso regista, Wingard, che ha così raccontato la sua idea del film e il desideri di rivedere insieme i due attori protagonisti John Travolta e Nicolas Cage nei panni di Sean Archer e di Castor Troy:

Alcune persone presumono che si tratti di un film che semplicemente si svolge nel mondo di Face/Off, ma per me non è così. Si tratta di Sean Archer e di Castor Troy. Ecco di cosa parla questo film. È la continuazione di quella storia. È difficile parlare di altro, ma questa è, per me, la continuazione definitiva di quella saga. Adam Wingard

La sceneggiatura del sequel, scritta da Wingard insieme a Simon Barret, è quasi ultimata, e si avvicina quindi il momento di vedere se sarà abbastanza buona da convincere John Travolta e Nicolas Cage sul set. Noi, come il regista, lo speriamo davvero tanto.

E tu cosa ne pensi? Ti piacerebbe vedere un sequel di Face/Off con gli stessi attori protagonisti del film originale? Lascia un commento per dire la tua.