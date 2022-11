Dal 25 Novembre in esclusiva su Amazon Prime Video sarà disponibile “Falla girare”, una nuova commedia d’azione che si innesta con il genere poliziesco, dove non mancano richiami romantici che rendono la storia divertente ed emozionante al tempo stesso.

Il film è diretto e interpretato da Giampaolo Morelli che si trova alla sua seconda prova dietro la macchina da presa dopo “7 ore per farti innamorare” del 2020.

Morelli stesso ha scelto Instagram per condividere la breve ed esilarante clip di presentazione della nuova action-comedy.

La pellicola è una produzione Italian International Film e Vision Distribution in collaborazione con Prime Video e il soggetto e la sceneggiatura sono di Giampaolo Morelli, Gianluca Ansanelli e Tito Buffulini.

La trama di “Falla girare”

In “Falla girare” ci troviamo in un futuro immaginario ma non troppo lontano dall’attualità, un virus ha infatti, attaccato le piantagioni di canapa di tutto il mondo: la cannabis, quindi, non esiste più. Un evento drammatico e terribile per la popolazione che, d’un tratto, sembra aver perso la propria libertà, oltre che la felicità.

Un giorno, però, succede qualcosa di inaspettato: un avvenente influencer, Natan, interpretato da Morelli, trova un esemplare maschio della pianta e vede in questo ritrovamento l’occasione per diventare finalmente ricco.

È così che mette in piedi una banda di eroi, o quasi, per trovare e accaparrarsi l’ultima piantina femmina sopravvissuta al virus. La squadra di impensabili avventori finirà per vivere situazioni esilaranti, dove il divertimento sta nella contrapposizione continua con mondi diversi, che rappresenta un forte richiamo all’attualità, ma ci sarà anche una sotto-trama in cui l’amore farà da padrone.

Il cast di “Falla girare”

I personaggi di questa storia che si consuma in una realtà al limite dell’assurdo, sono volti noti del cinema e della televisione italiana che l’uno accanto all’altro formano un cast esplosivo.

Tra i protagonisti troviamo Giampaolo Morelli che indossa i panni di Natan, l’influencer, Laura Adriani che è Sara Nicoletti, la poliziotta, Fabio Balsamo dei The Jackal, che interpreta Oreste Scherillo, lo spacciatore e Ciro Priello, anche lui dei The Jackal, che è Guglielmo Bonetti, il giornalista impegnato.

Tra gli altri membri del cast vediamo Arturo Tancredi nel ruolo di Giovanni Esposito, il fratello di Natan e la straordinaria partecipazione di Michele Placido che interpreta Diego Bassi, il delinquente

E infine Leopoldo Mastelloni che interpreta “100 Watt”, boss della camorra e Jun Ichikawa, la boss della mafia cinese.

Analisi del trailer di “Falla girare”

Con le prime immagini del trailer si capisce subito che ci troviamo in un’ambientazione distopica e futura dove uno dei problemi principali della popolazione è la scomparsa di piante di canapa e la conseguente sparizione della cannabis, infatti il trailer si apre proprio con la notizia lanciata dai vari telegiornali.

Subito dopo si vede il quarantenne Natan, nome d’arte di Nando Tancredi, noto influencer estremamente sicuro di sé che rinviene per caso un esemplare maschio di canapa. Così con l’idea di rubare l’esemplare femmina della pianta custodita nel museo botanico del Vaticano forma una banda improvvisata, per riuscire a unire le due piante e produrre nuovi semi e vendere l’erba ai trafficanti. Ma diventare l’unico produttore al mondo non sarà un’impresa così semplice infatti per riuscire a prendere la pianta dal Vaticano insorgeranno parecchi problemi ed equivoci divertenti.

E tu, aspetti l’uscita di “Falla girare”? Scrivi cosa ne pensi nei commenti!