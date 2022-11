Lindsay Lohan è tornata sullo schermo con la commedia romantica natalizia dal titolo Falling for Christmas, ora su Netflix .

Non sarò il primo ad ammettere che non guardo i film di Natale e soprattutto le commedie romantiche incentrate sul natale. Immancabile la visione di Una poltrona per due il 24 dicembre. Praticamente me li divoro, anche se i creatori di questi film natalizi riciclano le stesse trame diversificando i personaggi. Ma i film di Natale sono un’enorme macchina per fare soldi e non posso biasimare i creatori di “Falling for Christmas” che hanno ideato la giusta atmosfera natalizia per gli appassionati di questi film. Il mio interesse per “Falling for Christmas” è cresciuto quando Netflix ha annunciato che Lindsay Lohan sarebbe tornata a recitare per la prima volta dopo quasi dieci anni.

In “Falling for Christmas”, Lohan interpreta Sierra Beaumont, una ricca ereditiera che soffre di amnesia dopo che un incidente sugli sci le ha causato una lieve commozione cerebrale. Non ricorda suo padre (Jack Wagner) o il fidanzato (George Young) ed è affidata alle cure di Jake Russell (Chord Overstreet), il proprietario del North Star Lodge, una locanda vecchio stile che deve far fronte a problemi economici. Naturalmente, il suo “fidanzato” è un vero schifo di essere umano e Russell è la persona più gentile del mondo. Sierra si innamora di lui e dedica la sua guarigione ad aiutare il fallito North Star Lodge, che potrebbe chiudere dopo Natale.

Naturalmente, non guardare “Falling for Christmas” se vuoi essere impressionato dalla sua creatività. È il film più stereotipato che ho visto nel 2022. Già dalle prime scene, sai che Sierra non sposerà mai quel buffone di Tad (Young) e finirà per stare con Jake, anche se quest’ultimo ha versato una cucchiaiata di crema sul suo vestito Valenyagi (un vestito che costa più dell’albergo di Jake). Fa degli errori, ma non mette in pericolo la sua vita come ha fatto Tad. Young sembra divertirsi molto a interpretare un personaggio che tutti adoreranno odiare – si preoccupa solo di se stesso, e non gli importa se Sierra si sia salvata oppure no. Penso che avrei dato 8 al film solo per il modo in cui deride gli influencer. Il padre di Sierra lo definisce un rappresentate e Tad pare restarci male.

Lohan ha una grande chimica con Tad e sono molto divertenti da guardare. È un peccato che Overstreet non riesca a eguagliare la stessa chimica che Lohan ha con Young. È quasi inesistente: Overstreet non ha lo stesso fascino di Young, né infonde un briciolo di personalità nella sua performance. È un peccato, perché Lohan fa di tutto per far funzionare questa chimica e tutto il film.

È proprio anche per merito di Lohan se “Falling for Christmas” funziona. Le sue battute all’inizio del film sono scritte e recitate in modo fantastico, incarnando il perfetto personaggio del “bambino viziato”.

E tu hai visto “Falling for Christmas”? Lo guarderai dopo aver letto questa recensione? Scrivilo nei commenti. Se lo hai già visto, ti invito a darmi il tuo parere sempre attraverso i commenti.