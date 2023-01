Tiberio Fazioli, da tutti noi conosciuto come Fasma, è un rapper di Roma classe 1996. Fin dalla più tenera età si appassiona al mondo della musica tanto che a soli 13 anni inizia a comporre le sue prime canzoni. Nel 2016, insieme al produttore GG, fonda i WFK, ma il vero successo arriva nel 2020 quando è tra le nuove proposte del Festival di Sanremo dove arriva terzo grazie al brano Per Sentirmi Vivo. Così l’anno successivo torna sul palco dell’Ariston, questa volta nella categoria Big, con la canzone Parlami arrivando diciottesimo.

Voce di brani come Indelebile, Marylin M., Ti prometto che un giorno partiremo, Non so chiedere aiuto, Tu sei Fasma fino a Ma non erano te e Lo faccio davvero per citarne alcuni. Ed oggi Fasma è pronto per tornare protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 27 gennaio, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo F.B.F.M. (Fare Bene Fare Male) che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. In questo brano non è da solo, ma è in coppia con l’inseparabile GG e sono pronti per l’ennesimo successo.

Il significato di F.B.F.M. (Fare Bene Fare Male)

F.B.F.M. (Fare Bene Fare Male), il nuovo singolo di Fasma e GG, racconta di un amore duplice che da una parte sembra cadere nel vuoto, ma al tempo stesso ha le ali ed è in grado di volare. Un amore che, in un duello dove non ci sono vincitori, può anche far male. Il brano anticipa un nuovo capitolo della vita professionale di Fasma dove il suo urban rock inizia a tingersi di note horror come lui stesso rivela:

Fasma al Festival di Sanremo

“D’altronde si sa che anche un film romantico può diventare un film dell’orrore”.

Nel frattempo, Fasma si prepara per tornare sul palco dell’Ariston, ma questa volta non come partecipante, bensì per il duetto al Festival di Sanremo durante la serata dedicata alle cover di venerdì 10 febbraio. Mr Rain, infatti, ha scelto proprio lui per questo importante evento.

E tu sei un fan di Fasma? Hai già avuto modo di ascoltare il suo nuovo singolo F.B.F.M. (Fare Bene Fare Male) ? Ti aspettiamo nei commenti!