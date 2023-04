Tiberio Fazioli, da tutti noi conosciuto come Fasma, è un rapper di Roma classe 1996. Fin dalla più tenera età si appassiona al mondo della musica tanto che a soli 13 anni inizia a comporre le sue prime canzoni. Nel 2016, insieme al produttore GG, fonda i WFK, ma il vero successo arriva nel 2020 quando è tra le nuove proposte del Festival di Sanremo dove arriva terzo grazie al brano Per Sentirmi Vivo. Così l’anno successivo torna sul palco dell’Ariston, questa volta nella categoria Big, con la canzone Parlami arrivando diciottesimo.

Voce di brani come Indelebile, Marylin M., Ti prometto che un giorno partiremo, Non so chiedere aiuto, Tu sei Fasma fino a Ma non erano te e Lo faccio davvero per citarne alcuni. Ed oggi Fasma è pronto per tornare protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 14 aprile, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Lei parlò di lui che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Il brano è un estratto dell’album Ho conosciuto la mia ombra che vede la luce proprio oggi e si tratta del terzo album dell’artista romano.

Il significato di Lei parlò di lui

Lei parlò di lui, il nuovo singolo di Fasma, è una ballad molto sentita in cui la vita al fianco della persona che si ama è una battaglia dove, chi ama, si sente costantemente in bilico. Si combatte uniti l’uno accanto all’altro contro tutti gli altri, ma senza che nemmeno uno se ne renda conto non si riesce ad evitare che le avversità possono allontanare. Due vite che diventano una storia al passato. A proposito del brano, Fasma rivela che:

Il rapper Fasma

“Lei parlò di lui è il confronto, la luce si avvicina ma intanto il protagonista riparla alla sua vecchia luce chiedendo il perdono per non aver fato abbastanza. Si scusa per non aver capito prima, per essere scappato, per averle insegnato a essere buio e non a essere una miglior luce. Al contempo il protagonista perdona la luce per averlo illuminato solo quando lei volesse e non quando ne aveva bisogno, ma d’altronde in una guerra nessuno vince realmente”.

Parlando del nuovo album, Ho conosciuto la mia ombra, invece, il cantante afferma che:

“Il buio ci fa paura, specialmente se è quello dentro di noi, ma è proprio quello che dobbiamo andare a cercare. Dobbiamo scavare in profondità per riportare la luce ed è ciò che ho voluto descrivere in Ho conosciuto la mia ombra. Poer poterlo creare ho davvero incontrato la parte più buia di me, l’ho affrontata anche con paura ed alla fine ho portato la luce”.

