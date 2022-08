Alzi la mano chi non ha mai sentito nominare, almeno una volta, Fast & Furious, la serie cinematografica statunitense basata sulle corse d’auto clandestine.

La serie cinematografica ha fatto il suo debutto nel 2001 attirando l’attenzione del pubblico che si è subito interessato alle vicende che vengono narrate e soprattutto alle vicende che interessano i due protagonisti di Fast & Furious, ovvero Dominic Toretto (interpretato dall’attore Vin Diesel) e Brian O’Conner (interpretato dall’attore Paul Walker), quest’ultimo uscito di scena nell’ottavo capitolo dopo la morte improvvisa dell’attore. Al momento all’attivo ha ben nove capitoli con il decimo in arrivo per la gioia del pubblico, il cui annuncio è stato annunciato lo scorso anno ed è stato rivelato che sarà il penultimo capitolo della saga. Tra le new entry del cast troviamo Jason Momoa nel ruolo del cattivo del film, Brie Larson e Daniela Melchior, ma di questi ultimi due non ci è dato sapere che ruolo ricopriranno. Non solo, ci sarà anche Alain Ritchson, attore statunitense classe 1982 che si è trovato subito a suo agio sul set e non ha dubbi: sa che Fast & Furious 10 sarà il capitolo più interessante dell’intera saga. A rivelarlo è stato lui stesso mentre si dedicava ai suoi fan ed a rispondere ad alcune loro domande sui suoi profili social:

Alan Ritchson e Vin Diesel sul set di Fast & Furious 10

“È stata una cosa incredibile. Non vedo l’ora che vediate il film. Di sicuro sarà il migliore del franchise finora, lo so”.

Inutile dirlo, ora c’è ancora più attesa dopo le parole dell’attore ed i telespettatori non vedono l’ora che arrivi il 19 maggio 2023, giorno in cui il decimo capitolo di Fast & Furious sarà disponibile nelle sale cinematografiche di tutto il mondo. Per quanto riguarda la trama, al momento, è tenuta sotto segreto, ma sappiamo appunto che sarà la prima parte della storia divisa in due film che porterà la fine del franchise.

E tu sei un fan di Fast & Furious? Cosa ti aspetti dal decimo capitolo? Ti aspettiamo nei commenti!