Dopo l’annuncio che è in arrivo una seconda stagione, c’è grande attesa da parte dei fan che non vedono l’ora di poterla vedere sul piccolo schermo per seguire le avventure delle loro beniamine. Una serie tv che ha portato fortuna al cast visto che i nomi dei protagonisti e delle protagoniste prima erano quasi sconosciuti al pubblico, mentre ora sono riusciti a trovare il loro spazio e soprattutto a farsi amare dai telespettatori grazie al loro talento.

È il caso di Jacob Dudman, attore britannico classe 1997 che in Fate: The Winx Saga veste i panni di Sam. Il ragazzo è stato scelto per il suo primo ruolo cinematografico al fianco di Stephen Fry, Geraldine James, Richard Armitage ed Alistair Petrie. Sarà il protagonista di Now & Then, adattamento cinematografico del regista Tom Vaughan del romanzo scritto da William Corlett. Jacob Dudman interpreterà il protagonista Chris da giovane, poi la versione adulta passerà a Richard Armitage. Dudman è entusiasta di questa novità, come rivela al The Hollywood Reporter:

“Sono felice di unirmi al brillante team di Now & Then e di ritrovare Richard per poter lavorare insieme al personaggio di Chris in tutte le sue sfaccettature. La sua storia mi ha davvero colpito, si tratta di una storia straziante dell’esperienza umana”.

Abigail Cowen protagonista in Fate – The Winx Saga

Il regista Tom Vaughan considera Jacob Dudman uno dei più promettenti attori del Regno Unito ed è sicuro che questo ruolo sarà determinante per la sua carriera. Now&Then narra la storia di una mamma di circa sessant’anni insieme al figlio gay di mezza età mentre esplorano gli errori del loro passato per riuscire a capire meglio il rapporto che li lega.

Ed a voi piace Jacob Dudman? Lo seguirete in questa nuova avventura? Fatecelo sapere nei commenti!