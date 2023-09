Manca ormai sempre meno all’uscita di “Canzoni per gli altri“, il primo album di inediti firmato da Federica Abbate, il cui rilascio è previsto per il prossimo 22 settembre.

In attesa di questa data, a partire da oggi, 8 settembre 2023, è però possibile ascoltare su tutte le principali piattaforme di streaming musicale uno dei brani che farà parte dell’album, dal titolo omonimo e cantato insieme ad una delle voci italiane più amate, quella di Elisa.

Scopriamo allora subito qui di seguito il significato e la traduzione del testo di “Canzoni per gli altri“.

Significato di “Canzoni per gli altri”

In questo brano viene narrato tutto il sentimento di malinconia provato nei confronti di una persona che non fa più parte della propria vita ma che ancora non è stata dimenticata. Federica Abbate stessa, che si è occupata in prima persona della stesura del testo, ha affermato di come in tale canzone parli ad un individuo lontano confidandogli che in tutti i brani da lei scritti sono nascosti racconti della loro vita insieme, di emozioni ed esperienze condivise.

Testo della canzone

[Ritornello: Federica Abbate]

Ci siamo detti quasi tutto tranne che

Che non ho ancora messo un punto dopo di te

E non lo sai quante notti ho passato a parlarti

Scrivendo soltanto canzoni per gli altri

Per parlarti davvero, non farci caso nemmeno

Mandare il tempo all’indietro

Pensare che almeno tu sai che parlo di noi

Che non sono soltanto canzoni per gli altri

[Verso 1: Federica Abbate, Elisa]

Avrei voluto dirti basta, senza paura, senza rabbia

Ma ogni volta che non scrivi, poi dopo arrivi, esplode l’universo

Quando passerà? Me lo chiedo da sempre

Mi sembra sempre presto, ma i giorni sembrano lunghi

Come respiri? Dimmi, anchе se ora è tardi

Gli occhi sono chiusi e tu sei qui davanti

E dammi, dammi un modo pеr trovarti

Per noi che ci perdiamo da tutte le parti

E cosa resta? Solo una goccia in mezzo alla tempesta

E poi mi sembra ieri quando non riuscivamo mai a stare seri

[Ritornello: Federica Abbate]

Ci siamo detti quasi tutto tranne che

Che non ho ancora messo un punto dopo di te

E non lo sai quante notti ho passato a parlarti

Scrivendo soltanto canzoni per gli altri

Per parlarti davvero, non farci caso nemmeno

Mandare il tempo all’indietro

Pensare che almeno tu sai che parlo di noi

Che non sono soltanto canzoni per gli altri

[Bridge: Elisa]

E ballare tutta la notte-e con te

E finire tutte le volte-e io e te

Passando tutta la notte-e con te

Come sconosciuti nella notte-e-e

[Ritornello: Elisa]

Ci siamo detti quasi tutto tranne che

Che non ho ancora messo un punto dopo di te

E non lo sai quante notti ho passato a parlarti

Scrivendo soltanto canzoni per gli altri

Per parlarti davvero, non farci caso nemmeno

Mandare il tempo all’indietro

Pensare che almeno tu sai che parlo di noi

Che non sono soltanto canzoni per gli altri (Uh-uh-uh)

[Outro: Elisa, Federica Abbate]

Da ballare tutta la notte-e con te

E finire tutte le volte-e io e te

Perdermi dentro la notte-e con te

Come sconosciuti nella notte-e-e (Uh-uh-uh)

Passando tutta la notte-e con te

E finire tutte le volte-e io e te

Perdermi dentro la notte-e con te

Come sconosciuti nella notte-e-e.

–

