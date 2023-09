Qualche tempo fa avevamo parlato su questi schermi di “Canzoni per gli altri“, brano scritto da Federica Abbate (e cantato in collaborazione con Elisa) per il suo nuovo, omonimo progetto discografico.

Oggi, siamo invece qui per raccontare il significato e riportare il testo di un’altra traccia dell’album, intitolata “Grandine“, cantata sempre da Federica Abbate insieme questa volta ad un’altra artista molto amata del panorama musicale attuale, ovvero Alessandra Amoroso.

In merito a questo sodalizio, Federica ha affermato:

“Alessandra ed io abbiamo molti aspetti caratteriali simili, come la forte propensione alla condivisione e l’empatia nei confronti delle altre persone. Tutto ciò ha contribuito a regalare a questo brano una chiave di lettura ancora più intensa ed emotiva.”

Passiamo allora ad analizzare qui di seguito più nel dettaglio il testo di “Grandine“.

Significato di “Grandine”

Questo brano, che come affermato da Federica Abbate parla di se stessa e del suo lato più istintivo, racconta quei periodi della vita in cui ci si sente persi (“Perdo un altro treno della solita stazione, in quei giorni vuoti in cui mi sento meno”; “E non c’è niente da dividere, e non c’è niente più da ridere“), ma anche in cui si agisce senza pensare, vogliosi di godersi tutto ciò che la vita (e l’amore) ha da dare, senza concentrarsi troppo sul futuro (“E portami dove ti pare in questo momento, ma non raccontarmi il finale; non è finita“).

Perché del resto, come diceva la scrittrice Robin Hobb, “Avveleni la tranquillità dell’oggi se ti proietti sempre verso il domani.”



Testo della canzone

[Strofa 1: Federica Abbate]

E se in un attimo e tutto scompare

E mi rimane qualcosa di te

Non voglio niente, non chiedo niente

Non ascoltarmi se dico di lasciarmi andare

E tra miliardi di cose da fare

Quasi mi dimenticavo di me

Che sbaglio sempre, che rido mentre

Certe parole mi fanno male

[Pre-Ritornello]

Col cielo che spegne anche l’ultimo lampione

Perdo un altro treno della solita stazione

In quei giorni vuoti in cui mi sento meno

Però sicura di conoscermi davvero е tremo

Come la voce chе mi rimane

[Ritornello: Federica Abbate]

Dammi le mani, poi fammi cadere nel buio

Fammi vedere che cosa succede, nel dubbio

Tutta la notte, per tutta la vita

Siamo rimasti a contare le stelle, solo sulle dita

In tutte le strade dammi le mani

E portami dove ti pare in questo momento

Ma non raccontarmi il finale

Tutta la notte, per tutta la vita

Con gli occhi chiusi davanti alle stelle

Ma non è finita, non è finita

[Post-Ritornello 1: Federica Abbate]

Giorni che faccio più danni della grandine

E non m’importa se finisce che

Ti lascio tutto ciò che vuoi di me

[Strofa 2: Alessandra Amoroso]

Per una volta non voglio dosare

Col contagocce l’amore che c’è

Dargli una spinta quando non scende

Per non lanciarlo giù dalle scale

E pensare che a volte un po’ mi sta bene

Se un po’ di te non mi appartiene, ma tu

[Ritornello: Alessandra Amoroso]

Dammi le mani, poi fammi cadere nel buio

Fammi vedere che cosa succede, nel dubbio

Tutta la notte, per tutta la vita

Siamo rimasti a contare le stelle, solo sulle dita

In tutte le strade dammi le mani

E portami dove ti pare in questo momento

Ma non raccontarmi il finale

Tutta la notte, per tutta la vita

Con gli occhi chiusi davanti alle stelle

Ma non è finita, non è finita

[Post-Ritornello 2: Federica Abbate, Alessandra Amoroso]

Giorni che faccio più danni della grandine

E non c’è niente da dividere

E non c’è niente più da ridere

E non mi importa se finisce che

Ti lascio tutto ciò che vuoi di me

[Ritornello: Federica Abbate, Alessandra Amoroso]

Per tutta la notte, per tutta la vita

E con gli occhi chiusi davanti le stelle

Ma non è finita, non è finita.

