Federica Pellegrini è una campionessa di nuoto del Veneto classe 1988 con all’attivo numerose medaglie e trionfi fino alla decisione di ritirarsi dalle scene lo scorso novembre e dedicarsi alla sua vita privata, soprattutto al compagno Matteo Giunta con un matrimonio in arrivo.

E proprio il suo ultimo anno avremo la possibilità di conoscerlo meglio grazie al documentario Underwater che alcuni hanno già avuto l’opportunità di vedere grazie al film evento tra il 10 ed il 12 gennaio, ma da oggi sarà visibile a tutti. Da oggi, giovedì 20 gennaio, infatti, il documentario sarà disponibile su Amazon Prime Video. Non è certo un mistero che la piattaforma di streaming è alla costante ricerca di titoli che possano attirare l’attenzione in modo da poter vincere la concorrenza delle piattaforme concorrenti come Netflix e Disney +. E’ sufficiente pensare ai recenti documentari Justin Bieber: Out World e Ben: Respira su Benji Mascolo che sono stati un grande successo e che hanno dato la possibilità di conoscere meglio i protagonisti.

La nuotatrice Federica Pellegrini

Ed ora tocca a Federica Pellegrini con Amazon Prime Video che promette un ritratto sincero sulla campionessa di nuoto. Troveremo immagini di repertorio recuperate direttamente dalle prime VHS con le prime gare a cui ha partecipato Federica, ma soprattutto la seguiremo durante la sua preparazione in vista delle Olimpiadi di Tokyo nel 2020, la sua quinta Olimpiade (la prima è stata quella di Atene a soli 16 anni) che è stata emozionante. Una sorta di video diario girato dalla stessa nuotatrice tra allenamenti, trasferte, paure e speranze, ma anche con protagonisti gli acciacchi fisici e psicologici. Non mancheranno, ovviamente, i ricordi: i suoi sogni da bambina quando, grazie al sostegno dei genitori, è riuscita a coronare i suoi sogni da sportiva diventando una delle nuotatrici più forti a livello mondiale per oltre 15 anni. Spazio anche alla sua vita privata come l’amore per il suo allenatore Mattia Giunta, il rapporto con mamma Cinzia e papà Roberto, ma anche i momenti difficili vissuti come la morte di Alberto Castagnetti venuto a mancare nel 2009 e suo allenatore che l’ha portata al successo mondiale o la bulimia di cui ha sofferto durante l’adolescenza.

Underwater – Federica Pellegrini è stato scritto e diretto da Sara Sirtori che, in passato, ha diretto il famoso docu-reality Ginnaste – Vite parallele ed è stato prodotto da Fremantle Media e Notorious Pictures. Un appuntamento da non perdere assolutamente anche perché le recensioni della critica italiana sono state molto positive.

E tu hai già visto il documentario su Federica Pellegrini? Ti piace scoprire questi lati inediti dei personaggi famosi? Ti aspettiamo nei commenti!