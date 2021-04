È dall’ottobre 2020 che le fan del duo Benji e Fede hanno dovuto fare i conti con la notizia dell’addio artistico tra i due. Abbiamo visto Benjamin Mascolo intraprendere la sua carriera da solista con brani inediti che hanno ottenuto un ottimo riscontro, ma anche con una nuova parentesi professionale nella sua vita come attore in Time is Up al fianco della fidanzata Bella Thorne. La domanda che, però, tutti si faceva era quella di chiedersi che fine avesse fatto Federico Rossi e quali sarebbero stati i suoi piani per il futuro.

Ovviamente, anche per Fede era in vista una carriera da solista e ci ha messo solo qualche mese in più rispetto all’amico (ebbene si, i due nonostante la rottura professionale, sono rimasti molto amici), ma alla fine è arrivata anche per lui la data del debutto. È uscito oggi, venerdì 9 aprile, il suo primo singolo dal titolo Pesche. Il brano era stato annunciato sui social la scorsa settimana, il primo di aprile, ma molti pensavano si trattasse di un tipico scherzo del pesce di aprile. Così non è stato. A mezzanotte, insieme alla fidanzata Paola Di Benedetto, Federico è stato protagonista di un video social mentre ballavano sulle note della nuova canzone. A proposito del brano, Fede ha affermato che:

“Volevo regalare al pubblico un pezzo che sapesse divertire, in un periodo storico complicato come quello che stiamo vivendo. Il brano nasce da una forte consapevolezza: il timore di rivelare completamente me stesso all’interno di una relazione. In ‘Pesche’, in modo molto ironico e leggero, descrivo la mia personale liberazione da questo stato d’animo. Per quanto abbia bisogno di tempo per lasciarmi andare, è impossibile nascondere un sentimento nuovo e, anche se lungo il percorso è possibile trovare diversi ostacoli, vale la pena viverlo. Perché se questo non è Amore, non può essere altro che… Pesche!”

Il cantante Federico Rossi debutta da solista

E se Benji ha avuto fin da subito l’appoggio di Tiziano Ferro che si è emozionato ascoltando una sua canzone, anche Federico Rossi ha potuto contare sul supporto di amici e colleghi come gli Zero Assoluto, Annalisa, Fred De Palma e Cristina D’Avena che gli hanno voluto far sentire la loro vicinanza in un momento così importante nella sua vita professionale. Una carriera da solista che è iniziata alla grande: basta pensare che dopo appena 25 minuti da quando era stato pubblicato il video di Pesche su Youtube, aveva ricevuto già più di undicimila visualizzazioni!

A voi piace Federico Rossi? Cosa ne pensate della decisione di porre fine al duo Benji e Fede? Vi aspettiamo nei commenti ed intanto vi lasciamo con il testo della canzone.

Testo di Pesche

Vorrei lasciarmi andare

ma ci vuole tempo

per cambiare abitudini

per ballare un lento

non mi so abituare

a un’altra persona che forse sei tu

hai capito male

volevo scappare e non tornare più

invece se sono qui è perchè vorrei dirti davvero ogni cosa di me

Non so se ti ricordi di quanto

ci ho messo per dirti che non mangio le pesche

non so se ti ricordi che ho pianto

soltanto per te in certe serate pessime

io ti giuro che (parapapa)

per niente al mondo non ti cambierei mai (parapapa)

io mi ci perdo in quegli occhi che hai (parapapa)

mille difetti e imperfezioni, ma se questo non è amore cos’è?

Pesche

Non ho niente da fare

guardo un film distratto

penso a quella tua pelle bianca

e al tuo nuovo gatto

non mi so abituare

a un’altra persona che forse sei tu

non voglio sbagliare

le cose migliori non tornano più

e adesso che sono qui è perchè vorrei dirti davvero ogni cosa di me

Non so se ti ricordi di quanto

ci ho messo per dirti che non mangio le pesche

non so se ti ricordi che ho pianto

soltanto per te in certe serate pessime

io ti giuro che (parapapa)

per niente al mondo non ti cambierei mai (parapapa)

io mi ci perdo in quegli occhi che hai (parapapa)

mille difetti e imperfezioni, ma se questo non è amore cos’è?

Pesche

Quanto tempo rimane

prima che diventi giorno?

che io non riesco a parlare

e neanche tu (neanche tu, neanche tu)

Non so se ti ricordi di quanto

ci ho messo per dirti che non mangio le pesche

non so se ti ricordi che ho pianto

soltanto per te in certe serate pessime

io ti giuro che (parapapa)

per niente al mondo non ti cambierei mai (parapapa)

io mi ci perdo in quegli occhi che hai (parapapa)

mille difetti e imperfezioni.