È passato ormai un anno e mezzo dall’ottobre 2020, ovvero il mese quando il duo formato da Benji e Fede ha rivelato che non aveva intenzione di proseguire e che i due erano pronti a dirsi addio dal punto di vista artistico. Nessun problema tra di loro che sono ancora oggi grandi amici e sono pronti a fare il tifo l’uno per l’altro, ma sono arrivati al punto di prendere la decisione di intraprendere una carriera da solista e camminare con le proprie gambe.

Se da una parte Benjamin Mascolo si è “buttato” subito nella nuova parentesi professionale con brani inediti ed anche con una parentesi come attore in Time is Up al fianco della fidanzata Bella Thorne, ci è voluto un po’ di tempo per Federico Rossi che, solo nell’aprile 2021, ha debuttato con il singolo Pesche seguito poi dalle collaborazioni con Annalisa sulle note di Movimento Lento (certificato doppio disco di platino) e con Ana Mena in Sol y Mar. Ed oggi, venerdì 25 marzo, Federico Rossi torna sulla scena musicale con il singolo Ti penso spesso disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Come se non bastasse, Fede ha inaugurato questa nuova parentesi con un cambio di look proprio per iniziare un nuovo capitolo della sua vita professionale: capelli molto corti e tinti di rosa. A proposito del brano Ti penso spesso, il cantante afferma:

“Sono elettrizzato dall’idea di poter condividere una canzone che mi ha accompagnato in questi ultimi mesi, nei quali ho scritto tanto e sperimentato varie sfaccettature del mio essere. Sarà che in quest’anno caotico mi è sorta la necessità di buttare energia e adrenalina…ma questo pezzo porta con sé una storia che voglio raccontarvi, mettendomi in gioco un’altra volta”.

Il cantante Federico Rossi con un nuovo look

Il significato di Ti penso spesso

Il brano Ti penso spesso parla di un rapporto che diventa un ricordo, ma che torna comunque a bussare in maniera assillante nelle vite dei protagonisti della canzone che, nonostante si trovino distanti, sono collegati inevitabilmente da un filo invisibile. Con questo singolo, Federico Rossi ha voluto raccontare una storia d’amore vissuta al massimo e consumata tanto da rimanere folgorati fino al momento in cui, però, succede qualcosa che fa mettere di nuovo tutto in discussione e ci si ritrova così soli davanti ad un castello di sabbia sgretolato.

Inutile dirlo, i fan di Federico Rossi sono molto felici di questo suo ritorno sulla scena musicale anche se ovviamente non si aspettavano questo nuovo look: alcune ragazze hanno affermato che così assomiglia a Justin Bieber, mentre altre hanno detto che anche con i capelli rosa resta il più bello. Non è rimasto in silenzio neanche l’amico Benjamin Mascolo che non ha commentato il nuovo look, ma ha voluto scherzare sul titolo della canzone affermando: “Finalmente mi dedichi una canzone”.

E tu hai già sentito il brano Ti penso spesso? Cosa ne pensi della carriera da solista di Federico Rossi? Ti aspettiamo nei commenti!