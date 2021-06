Sono poche ore che Mille é stato lanciato, il singolo che segna la collaborazione tra Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti, un trio improbabile che ci regala una vera bomba. Galeotto è stato l’incontro dei tre artisti durante l’ultimo Festival di Sanremo, e il risultato è questa collaborazione bellissima, perfettamente riuscita.

Mille è un mix di pop, indie e sound degli anni ’60 che crea subito un effetto nostalgia, ma allo stesso tempo ci regala anche la spensieratezza dell’estate. Molto della melodia di Mille ci fa tornare indietro nel tempo, così come la voce cristallina e sorridente di Orietta Berti, che in contrasto con Fedez e Achille Lauro, e quindi con le sonorità dei nostri giorni, diventa davvero uno spettacolo.

Che dire a tutti gli scettici di questa collaborazione? Mille è davvero una bella canzone, simpatica, allegra, che si lascia ascoltare e che sicuramente ci accompagnerà per tutta la bella stagione.

Il significato del testo di Mille

Mille di Fedez, Achlille Lauro e Orietta Berti racconta di un amore di altri tempi, quando il sentimento nasceva sotto un ombrellone, lontani da smartphone e social, quando ci si guardava negli occhi e i segreti venivano svelati sotto le stelle…

Una canzone romantica, vintage, allegra con una sana vena nostalgica. La canzone perfetta per i nostri tempi, ma soprattutto una canzone che sa conciliare diverse generazioni, molto lontane per quanto riguarda la gestione dei rapporti amorosi, ma pronte a riavvicinarsi per sognare un’estate fantastica.

Una canzone perfettamente riuscita, che si aggiunge alle mie altre preferite del momento.

E tu cosa ne pensi di Mille di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti? Lascia un commento per dire la tua, ma prima leggi il testo integrale della canzone che trovi qui sotto.

Il testo di Mille

Quello che hai messo nel rossetto

mi fa effetto

mi hai fatto un altro dispetto

lo fai spesso

e mi chiuso in me stesso

e balbetto

si ma quanto sono stronzo

mi detesto

ma tu non ci resti male

che ognuno ha le sue

si vive una volta sola

ma tu vali due

vorrei darti un bacetto

ma ti ho detto

se ti fai ancora una dentro il pacchetto

Mi hai fatto bere come un vandalo e sono le tre

si è rotta l’aria nel mio bungalow e vengo da te

però mi dici non salire che è meglio di no

se cambi idea mi fai impazzire dai baby come on

? sui gradini ma non te la tiri

coi tatuaggi ? con i gelatini

non dire che non te l’ho detto

esco

però ritorno presto ti prometto

Quando sei arrivato ti stavo aspettando

con due occhi più grandi del mondo

quante stelle ci girano intorno

se mi porti a ballare

labbra rosso Coca Cola

dimmi il segreto all’orecchio stasera

hai risolto un bel problema e va bene così

Ma poi me ne restano mille

poi me ne restano mille

Tre volte di fila beh

sei sicura che quello che ho preso era solo aspirina se

la notte continua

mi avevi detto solo un altro ma sono già a te

così sfacciato che domando se sali da me

spogliami e facciamo un tris, tris

stanotte questa casa sembra Grease

Quando sei arrivato ti stavo aspettando

con due occhi più grandi del mondo

quante stelle ci girano intorno se mi porti a ballare

labbra rosso Coca Cola

dimmi un segreto all’orecchio stasera

hai risolto un bel problema

e va bene così

ma poi me ne restano mille

poi me ne restano mille

Sa sa Sabato sera

suoni il cla cla cabrio nera

siamo in macchina ho una stella si tuffa e viene giù

poi me ne restano mille

Sa sa sa Sabato sera

suoni il cla cla cabrio nera

siamo in macchina ho una stella si tuffa e viene giù

Labbra rosso Coca Cola

dimmi un segreto all’orecchio stasera

hai risolto un bel problema e va bene così

Ma poi me ne restano mille

poi me ne restano mille

mille