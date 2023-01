Fedez, durante il suo podcast Muschio Selvaggio, ci ha abituati a sentirlo parlare di fatti di attualità, di notizie importanti ed ha sempre detto la sua, senza tirarsi mai indietro. D’altronde si tratta di un format che piace proprio perché è senza peli sulla lingua.

In una delle ultime puntate, insieme a Luis Sal ed al giornalista di Quarto Grado Gianluigi Nuzzi, ha affrontato un tema di attualità e molto importante, ovvero si è parlato della scomparsa di Emanuela Orlandi, una giovane studentessa universitaria, figlia di un dipendente della Santa Sede, che è sparita nel nulla nel giugno 1983 all’età di 15 anni. Un fatto che è tornato ad essere di attualità dopo l’arrivo del documentario Vatican Girl in onda su Netflix e dopo che si è deciso di riprendere le indagini con Alessandro Diddi, promotore di giustizia vaticana. E proprio durante questa puntata, il marito di Chiara Ferragni ha fatto un’uscita ritenuta inopportuna quando, in realtà, pensava di strappare una risata al pubblico. Queste le sue parole a proposito di Emanuela Orlandi:

“Beh, innanzitutto possiamo dire, non l’hanno mai trovata”.

Il tutto seguito da una risata che ha messo in imbarazzo sia Luis Sal che Gianluigi Nuzzi rimasti impietriti con il giornalista che ha cercato di difenderlo e lo ha definito un black humor. Alla fine della puntata sono arrivate le scuse di Fedez che si è giustificato con un “Mi faceva troppo ridere”. Inutile dirlo, questa battuta ha scatenato gli utenti sui social network che non hanno per niente apprezzato la sua risata e lo hanno definito immaturo, parole di critica anche da parte dei personaggi del mondo dello spettacolo ed esponenti della politica che hanno condannato questo gesto tanto che in molti sono arrivati a chiedere di non dare più la possibilità a Muschio Selvaggio di andare in onda da Sanremo. Tuttavia una persona non lo ha incolpato del tutto e si tratta di Pietro, il fratello di Emanuela Orlandi. L’uomo ha voluto dire la sua, lui che da ormai 40 anni è sempre in prima fila pronto per cercare di scoprire la verità sul caso della sorella. Pietro Orlandi è consapevole del fatto che Fedez si sia comportato in modo immaturo, ma ammette anche che, in questi lunghi anni, ha subito oltraggi molto più gravi e lo riferisce ad Adnkronos:

Pietro, il fratello di Emanuela Orlandi



“La risata di Fedez mentre si diceva che non avevano mai trovato Emanuela, che ancora la stavano cercando, è stata sicuramente fuori luogo ed un pò mi è dispiaciuto. Ha sbagliato, ma ha parlato per un’ora di mia sorella e questa è la cosa che mi interessa di più”.

Ovviamente neanche Pietro Orlandi riesce a far finta di nulla ed a passare oltre la risata di Fedez, ma al tempo stesso lo “ringrazia” per aver dato spazio alla vicenda della sorella per un’ora. D’altronde Muschio Selvaggio è seguito soprattutto dai più giovani, molti dei quali magari non conoscevano la storia di Emanuela Orlandi ed almeno così ora sanno tutto. Il fratello di Emanuela ha continuato rivelando:



“Fedez ha peccato di immaturità nel fare quella risata. Ad ognuno di noi, da ragazzini, sarà scappata una risata durante un funerale, cerco di prenderla così. In questi anni ne ho sentite tante di cattiverie, cose dette in malafede e ben peggiori di una risata in quella circostanza”.

Inoltre, rivela che Fedez gli ha telefonato per chiedergli scusa ed ha affermato che non voleva assolutamente mancare di rispetto rivelando di aver capito l’errore commesso. Certo, parole che nessuno si aspettava, ma che dimostrano, ancora una volta quanto Pietro Orlandi sia un uomo maturo in grado di andare oltre pur di riuscire a capire qualcosa in più sulla scomparsa della sorella.

E tu cosa ne pensi di questa risata e delle parole di Fedez? Concordi con il pensiero di Pietro Orlandi, fratello di Emanuela? Ti aspettiamo nei commenti!