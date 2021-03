Molto attesi al Festival di Sanremo, la coppia artistica formata da Fedez e da Francesca Michielin si è presentata sul palco dell’Ariston con il loro brano Chiamami per nome attirando l’attenzione e conquistando il pubblico. Tuttavia, ieri durante la serata dedicata alla musica d’autore, non sono riusciti a convincere a pieno la giuria e si sono posizionati al ventunesimo posto della classifica della serata. Ciò che ha colpito, è stato il gesto di Francesca Michielin che, non appena ha ricevuto i consueti fiori di Sanremo, li ha regalati a Fedez affermando che è giusto fare una sera per ciascuno. D’altronde, proprio il tema dei fiori regalati solo alle donne, aveva attirato l’attenzione in questi giorni con il pubblico contro questa decisione vista come discriminatoria.

Fedez e Francesca Michielin a Sanremo 2021: la scelta di E allora felicità

Durante la serata cover del Festival di Sanremo, Fedez e Francesca Michielin hanno scelto di tornare sul palco da soli senza essere accompagnati da un terzo nome. Inoltre, hanno deciso di omaggiare il mondo dei cantautori italiani contemporanei con un medley che racchiude alcuni dei nomi più importanti della nostra musica: Calcutta, Daniele Silvestri, Albano e Romina, Jalisse, Aleandro Baldi e Francesca Aleotta. Chi segue Fedez sui social network ha potuto assistere al momento della scelta del brano di Calcutta, durante una diretta su Instagram in compagnia della moglie di Chiara Ferragni.

L’esibizione di Fedez e Francesca Michielin durante la serata cover a Sanremo 2021

Un medley fresco e che fa ballare, quello scelto da Fedez e Francesca Michielin per la serata di giovedì del Festival di Sanremo. Si inizia con il brano Del Verde di Calcutta per poi passare a Le cose in comune di Daniele Silvestri, ma a stupire è il cambio di rotta arrivando a Felicità, must di Albano e Romina, con alcune incursioni di Fiumi di Parole dei Jalisse. Infine, la chiusura sulle note morbide di Non amarmi di Aleandro Baldi e di Francesca Aleotta. I due si sono divertiti molto sul palco tra balli e salti, soprattutto Fedez è apparso più a suo agio e senza ansia. A non convincere, però, è stato il loro look, bocciato dagli esperti di moda.

Cosa ne pensate del medley scelto da Fedez e Francesca Michielin? Avete ballato anche voi con loro? Vi aspettiamo nei commenti!