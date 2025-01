Negli ultimi giorni, il nome di Fedez continua a dominare le cronache gossip per il presunto tradimento ai danni di Chiara Ferragni. Al centro della bufera c’è Angelica Montini, la ragazza indicata da Fabrizio Corona come l’amante del rapper. Ora spunta un dettaglio che potrebbe rendere tutto ancora più interessante: Fedez avrebbe accennato alla sua esistenza in una puntata del suo “Pulp Podcast”.

Il presunto riferimento nel podcast

Nel corso della settima puntata di Pulp Podcast, pubblicata il 13 gennaio, Fedez ha parlato di un rituale indiano di lettura delle foglie del destino. Il rapper ha raccontato la sua esperienza con questa pratica mistica, rivelando un particolare che ora fa discutere:

“Vinod disegna la ciclicità della mia vita e mi dice che è basata sui numeri 9 18 27 36. Anni in cui mi sono successe cose strane. A 9 anni subisco una molestia, a 18 conosco una ragazza e tento il suicidio per la prima volta per una ragazza, a 27 conosco mia moglie. E infine, quando entro nell’anno dei 36 conosco non solo una ragazza che mi riporta dietro un certo tipo di dinamiche, ma il cui cognome è molto simile al nome del demone Moini”.

Un passaggio che per molti potrebbe riferirsi proprio ad Angelica Montini. Il riferimento al “cognome simile al nome del demone Moini” sembra un indizio troppo preciso per essere ignorato.

L’esplosione dello scandalo Ferragnez

A scatenare tutto è stato Fabrizio Corona, che nel suo format YouTube Falsissimo ha sganciato la bomba: Fedez avrebbe avuto una relazione extraconiugale con Angelica Montini dal 2017. L’ex re dei paparazzi ha dipinto un quadro del matrimonio dei Ferragnez fatto di tradimenti e litigi nascosti dietro la perfezione social.

Poche ore dopo le rivelazioni di Corona, Chiara Ferragni ha rotto il silenzio, pubblicando una serie di storie su Instagram in cui ha confermato la crisi e ha sottolineato di aver sempre vissuto la loro relazione con sincerità, senza sapere nulla di una presunta “coppia aperta”.

Il silenzio di Fedez

Mentre Chiara si espone sui social, Fedez tace. Il rapper non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali e, anzi, continua a mantenere un profilo basso, senza alimentare ulteriori speculazioni.

Anche la madre di Fedez, Tatiana Berrinzaghi, ha scelto di non commentare. Intercettata dalle telecamere di Pomeriggio 5, ha risposto con un laconico “Meglio che non parli”, alimentando ancora di più la curiosità del pubblico.

La reazione del web

Il pubblico è diviso: c’è chi crede che l’indizio lasciato da Fedez in Pulp Podcast sia una confessione indiretta e chi pensa che si tratti solo di una coincidenza. Su X e Instagram i commenti si moltiplicano:

“Se fosse vero, sarebbe una prova incredibile!”

“Possibile che Fedez sia stato così ingenuo da lasciare un indizio così evidente?”

“Aspettiamo che parli, ma la sua strategia del silenzio non aiuta”.

Fedez risponderà?

L’attesa è alle stelle. La domanda che tutti si pongono è: Fedez romperà il silenzio per chiarire la sua posizione o lascerà che il gossip si consumi da solo? Nel frattempo, il caso continua a tenere banco.

