Orietta Berti e Fedez: una amata dalla generazione passata, mentre l’altro amato dai più giovani. Entrambi sono stati protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo. La Berti con la canzone Quando ti sei innamorato e Fedez in coppia con Francesca Michielin sulle note di Chiamami per nome conquistando il secondo posto.

Orietta Berti e Fedez tornano a far parlare di loro e lo fanno dopo un simpatico siparietto che li ha visti protagonisti a Che tempo che fa. Il cantante, presente in studio, ha infatti rivelato che venerdì avrà un appuntamento con la Berti in studio per una jam session e per vedere cosa può uscire fuori. In collegamento, Orietta Berti, da parte sua ha risposto che:

“Si, ci incontreremo. Vedremo se le nostre voci vanno bene insieme: Fedez mi proporrà un pezzo ed io ci canticchierò sopra, per scoprire se la mia voce, melodica, è swing come vuole lui. Registreremo qualcosa e se non dovesse andare bere ci berremo un bicchiere di Lambrusco”.

Orietta Berti al Festival di Sanremo

Un duetto inaspettato, ma che da quando si è saputo ha generato curiosità. I fan di Fedez ed i fan di Orietta Berti sono in attesa di venerdì per scoprire cosa succederà. Il cantante milanese non è nuovo ai duetti, durante la sua carriera ha duettato con diversi nomi della musica italiana e della musica straniera ed un duetto con Orietta Berti potrebbe essere l’occasione giusta per farsi apprezzare anche da un pubblico più maturo.

E voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe assistere ad un duetto di Fedez ed Orietta Berti? Fatecelo sapere nei commenti!