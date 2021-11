Ormai, un passo dopo l’altro, stiamo tornando alla normalità. Ovviamente sempre nel rispetto delle regole in materia di Covid con il dovuto distanziamento e le mascherine sempre indossate, ma vi è finalmente la possibilità di tornare a godere dei piccoli piaceri della vita come una partita allo stadio, un concerto del loro idolo, ma anche dei firmacopie che dà la possibilità di scambiare due parole con personaggi famosi e farsi autografare il loro disco\libro.

Uno dei primi firmacopie in presenza sarà quello di Fedez. Il rapper è pronto ad incontrare i suoi fan dopo quasi due anni di stop forzato ed è pronto a presentare Disumano, il suo nuovo album atteso tra poche ore, precisamente all’1 di notte. Il primo firmacopie è atteso per domani, venerdì 26 novembre, nel negozio Feltrinelli Red di CityLife a Milano alle ore 17.30, mentre il secondo vedrà Fedez alla Discoteca Laziale di Roma alle ore 14.00. Ma le novità non finiscono qui: se si preordina l’edizione limitata dell’ultimo album vi è la possibilità di avere dei gadget come una maglietta o un frisbee per poter fare beneficenza ed aiutare i bambini affetti da lesioni al sistema nervoso. Non è la prima volta che Fedez si fa paladino di queste iniziative: da una parte rende felice i suoi fan, ma dall’altra parte fa del bene ed aiuta le persone che ne hanno bisogno.

Chiara abbraccia il marito Fedez

Fedez è pronto a tornare in scena ed i suoi fan non vedono l’ora. Già l’annuncio dell’arrivo di Disumano ha attirato le attenzioni per il modo scelto di sponsorizzarlo: si pensava che Fedez fosse pronto a candidarsi alle elezioni italiane, ma così non è, almeno per il momento. Il rapper vuole dedicarsi alla sua carriera musicale e Disumano arriva a due anni di distanza dal suo ultimo album Paranoia Airlines con ben 20 canzoni e 9 duetti ed è stato anticipato da Meglio Del Cinema, il singolo che ha dedicato alla moglie Chiara Ferragni. Una cosa è certa, ne vedremo delle belle con l’arrivo del nuovo album ed il cantante è già pronto a ricevere diverse querele come lui stesso rivela postando una foto su Instagram dove lo vediamo circondato da fogli di querele. Tuttavia, i suoi fan non vedono l’ora di ascoltare il suo ritorno sulla scena musicale e sono pronti a sostenerlo anche in questa nuova avventura.

