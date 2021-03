Sanremo 2021 ha aperto le danze proprio ieri sera, in un teatro vuoto e un turbinio di emozioni, quelle che hanno investito anche Fedez e Francesca Michielin con il loro brano Chiamami per nome. Un pezzo potente, reso ancora più speciale dall’unione delle due voci, quella più sicura della Michielin e quella più incerta ma allo stesso tempo dolce di Fedez.

Probabilmente quello che rende Chiamami per nome una canzone vincente è proprio la coppia di voci che la esegue. Fedez e la Michielin, già insieme in passato per pezzi come Magnifico del 2014, torna a collaborare sul palco dell’Ariston e lo fa in modo spettacolare.

L’esibizione di Fedez e Francesca Michielin a Sanremo 2021

Per Chiamami per nome Fedez e la Michielin si sono serviti di una scenografia semplice ma efficace. Tra i due microfoni posizionati al centro del palco, un nastro bianco è stato legato in modo da unire le due aste, simbolo del distanziamento che dobbiamo mantenere in questo periodo, ma allo stesso tempo del legame che ci unisce, nonostante le difficoltà.

Per l’outfit Fedez ha optato per un completo elegante e scuro, spezzato da una camicia geometrica colorata, mentre la Michielin ha sfoggiato un semplice pantalone nero a vita alta dal taglio ampio, arricchito da una blusa gioiello di Miu Miu, che vestirà la cantante anche per le prossime sere del Festival.

Alla fine dell’esibizione, vista l’emozione e l’ansia accumulata, i due artisti si sono abbracciati. Fedez è apparso particolarmente commosso, infatti non ha potuto trattenere le lacrime. Un momento molto intenso.

Ecco qui sotto il video della prima esibizione di Fedez e Francesca Michielin a Sanremo 2021.

Il significato del testo di Chiamami per nome

Il testo della canzone, scritto a più mani da Fedez e Francesca insieme a Davide Simonetta, Jacopo, Dargen e Mahmood è in primo luogo un canto d’amore, ma è particolarmente efficace nel descrivere il nostro oggi. Ecco come descrivono la canzone e il suo significato Fedez e la Michielin:

Chiamami per nome affronta principalmente le tematiche dell’amore, ma riflette anche le insicurezze del momento attuale, in cui siamo fortunati a vivere il grande privilegio della speranza – racconta Fedez Rappresenta la consapevolezza di essere in una situazione complessa ma voler comunque continuare a inseguire i propri sogni, credere nella musica, avere speranza. È un brano leggero e sognante ma filantropico, una luce nei momenti di buio, e molto trasversale: una canzone d’amore, sì, ma anche universale, che ognuno può declinare un po’ come vuole – conclude la Michielin.

Anche il video ufficiale della canzone, che vi mostriamo in cima all’articolo, è stato caricato di un significato molto importante. La clip si compone di un lungo piano sequenza che si muove tra diversi teatri (Teatro degli Arcimboldi, Teatro Menotti, Teatro Gerolamo e Teatro alla Scala) dove i due cantanti si esibiscono per sottolineare il momento di crisi del settore dovuto all’attuale pandemia.

Secondo me il brano Chiamami per nome è uno di quelli destinati ai primi posti della classifica di Sanremo 2021.

E tu cosa ne pensi? Lascia un commento alla fine dell’articolo dopo aver letto il testo della canzone qui sotto.

Il testo di Chiamami per nome

Oggi ho una maglia che non mi dona

Corro nel parco della mia zona

Ma vorrei dirti non ho paura

Vivere un sogno porta fortuna

La tua rabbia non vince

Certi inizi non si meritano nemmeno una fine

Ma la tua bocca mi convince

Un bacio alla volta

Come sassi contro le vetrine

Le mie scuse erano mille, mille

E nel cuore sento, spille spille

Prova a toglierle tu baby

Tu baby

Chiamami per nome

Solo quando avrò

Perso le parole

So che in fondo ti ho stupito arrivando qui da sola

Restando in piedi con un nodo alla gola

Chiamami per nome

Perché in fondo qui sull’erba siamo mille, mille

Sento tutto sulla pelle, pelle

Ma vedo solo te baby

Te baby

In ascensore spreco un segno della croce e quindi?

So bene come dare il peggio non darmi consigli

Cerco un veleno che non mi scenda mai

Ho un angelo custode sadico

Trovo una scusa ma che cosa cambierà?

La grande storia banale

Prima prosciughiamo il mare

Poi versiamo lacrime

Per poterlo ricolmare

Le promesse erano mille mille

Ma nel cuore sento spille spille

Prova a toglierle tu baby tu baby

Chiamami per nome

Solo quando avrò

Perso le parole

So che in fondo ti ho stupito venendo qui da solo

Guidando al buio piango come uno scemo

Chiamami per nome

Perché in fondo qui sull’erba siamo mille mille

Sento tutto sulla pelle, pelle

Ma vedo solo te baby

Te baby

Mi sembra di morire quando parli di me in un modo che odio

Aiutami a capire se alla fine di me vedi solo il buono

Sotto questo temporale

Piove sulla cattedrale

Rinunceremo all’oro

Scambiandolo per pane

Chiamami per nome

Solo quando avrò

Perso le parole

So che in fondo

Ci ha stupiti finire qui da soli in questo posto

Ma se poi non mi trovi

Chiamami per nome

Perché in fondo qui sull’erba siamo mille, mille

Sento tutto sulla pelle, pelle

Ma vedo solo te baby

Te baby

Le promesse sono mille mille

Ma non serve siano mille

Ora che ho solo te baby

Te baby