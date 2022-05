Fedez è un rapper di Milano classe 1989, protagonista di brani come Assenzio, Bimbi per strada, Prima di ogni cosa, Cigno nero, Magnifico e Chiamami per nome per citarne alcuni. J Ax, invece, è un rapper di Milano classe 1972 voce di canzoni come Ostia Lido, Maria Salvador, La mia hit, Tutto tua madre, Gente che spera, Spirale Ovale e Piccoli per sempre per citarne alcuni.

Sembra ombra di dubbio, si tratta di due dei nomi più amati nel panorama della musica italiana e soprattutto sono state molto amate le loro collaborazioni come, ad esempio, quelle sulle note di Vorrei ma non posto, Senza pagare ed Italiana, tre successi internazionali che hanno allietato le estati degli italiani e non solo. Tutto questo fino al 2018 quando c’è stato un brusco allontanamento tra i due anche se i motivi, ancora oggi, non sono stati resi noti. Sappiamo solo che, all’improvviso, J Ax ha deciso di abbandonare Newtopia, l’etichetta musicale fondata con il collega nel 2013. I due si sono “nascosti” dietro la decisione di intraprendere strade artistiche differenti anche se Fedez, durante un’intervista con Peter Gomez, ha confessato che:

“Si è detto che con J-Ax era finita per motivi economici, ma quella sarebbe stata la risposta facile: sarebbe stato molto più facile se si fosse trattato di soldi. Per me, è stata una ferita grande, una ferita nella quale io non ho perso un socio, ma un pezzo della mia famiglia acquisita”.

I rapper J Ax e Fedez

Fine del loro sodalizio artistico, ma anche dell’amicizia che li vedeva spesso insieme anche lontani dal mondo lavorativo. Ora, però, sembrerebbe essere tornato il sereno tra i due. Dopo più di quattro anni lontani, infatti, si apre uno spiraglio di luce con Fedez che ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram dove canta Senza pagare, la hit che nel 2017 ha condiviso con J Ax ed ha pensato bene di taggare il rapper che, a sua volta, ha ripostato la storia sui suoi profili social. Ai giorni nostri, un gesto social conta molto più di altro e così i fan hanno iniziato a sperare ed hanno fatto diventare virali le storie. C’è chi si augura che i due siano già al lavoro per una nuova hit estiva pronta a diventare l’ennesimo tormentone, ma al tempo stesso si augurano che tra i due possa essere semplicemente tornato il sereno, soprattutto dopo il tumore al pancreas ed il successivo intervento subito da Fedez. D’altronde, J Ax non ha mai rinnegato il passato e la loro amicizia:

“Non rinnego nulla e rifarei tutto quello che ho fatto musicalmente con Fedez. Sono orgoglioso da ciò che abbiamo fatto, credo sia stata bella musica. Anche le cose più zarre mi piacciono. Ci sono pezzi di Comunisti col Rolex a cui sono molto affezionato. Musica del C è uno dei brani più belli del disco. Quindi sono troppo contento di quello che abbiamo creato. Ovviamente la botta nazional popolare ti fa perdere i consensi delle gente cool, ma tanto quelli non li sopporto”.

Non ci resta altro che aspettare e vedere se ci saranno ulteriori sviluppi, se i due sono davvero pronti per tornare ad essere, oltre che amici, anche colleghi ed emozionare, ma anche far ballare i loro fan.

E tu cosa ne pensi di questo gesto compiuto da Fedez? Secondo te è tornato il sereno tra lui e J Ax? Ti aspettiamo nei commenti!