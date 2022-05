È di solo pochi giorni fa la notizia di un riavvicinamento tra Fedez e J Ax. Senza ombra di dubbio si tratta di due dei rapper più amati nel mondo della musica italiana e non solo. Hanno fatto ballare tutti sulle note dei loro tormentoni estivi come Vorrei ma non posto, Senza pagare ed Italiana.

Il loro riavvicinamento è avvenuto proprio grazie alle note di Senza pagare ed una storia postata da Fedez. Inutile dirlo, da quel momento i fan hanno iniziato a sognare il loro ritorno sia nel campo dell’amicizia, ma anche nel campo professionale con magari nuove collaborazioni e nuove canzoni. Dopo l’allontanamento improvviso avvenuto nel 2018 senza conoscere il vero motivo, i due si sono riavvicinati. Ed è stato reso noto tramite i loro profili social dove, con un post, hanno affermato di essere tornati amici qualche giorno prima che Fedez scoprisse del tumore al pancreas. Poi si sono rivisti e da quel momento tutto è tornato naturale, come prima, come se non si fossero mai allontanati: “Abbiamo imparato che è facile lasciarsi le persone alle spalle e che invece per mettere da parte l’orgoglio e tornare a riabbracciarsi anche quando ci si è fatto del male ci vuole coraggio”.

I rapper J Ax e Fedez

I due, soprattutto, hanno annunciato un nuovo progetto che, però, non sarà una canzone insieme come molti speravano, ma un modo per fare un regalo alla loro città e, contemporaneamente, fare del bene. Puntuale il progetto è stato svelato con una conferenza stampa tenutasi oggi a Palazzo Reale a Milano. Fedez e J Ax ci stanno lavorando da mesi e finalmente questo progetto è pronto a vedere la luce. Si tratta di Love Mi: un concerto gratuito che andrà in scena a Milano, precisamente in Piazza Duomo, e che è atteso per il 28 giugno. Al momento sono stati comunicati i primi ospiti che si aggiungono, ovviamente, agli stessi Fedez e J Ax, ma il cast è in continua evoluzione ed è pronto ad accogliere delle new entry nelle prossime settimane. Per il momento, sono confermati come ospiti: Dargen D’Amico, Tananai, Mara Sattei, Beba, Ghali, Nitro, Myss Keta, Ariete, Shiva, Rhove, Paky, Miles, Rose Villain, Tedua, Rosa Chemical, Cara, Paulo, Frada e MyDrama.

L’evento sarà a supporto della Fondazione Tog – Together We Go, ovvero un centro che offre delle cure riabilitative gratuite ai bambini che soffrono di gravi patologie neurologiche, un gesto che è piaciuto molto ai fan di Fedez e di J Ax e che dimostra, ancora una volta, come i due siano sempre in prima fila per aiutare chi ne ha bisogno. D’altronde non è certo un mistero che Fedez ha sempre fatto il possibile per aiutare le persone in difficoltà, anche durante il Covid ed ora che lui stesso ha avuto un problema di salute cerca di fare ancora di più del bene aiutato dal suo collega.

