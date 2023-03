L’ultimo periodo non è stato certo dei più facili per Fedez. Dopo il Festival di Sanremo, il cantante è stato sulla bocca di tutti soprattutto in seguito all’esibizione di Rosa Chemical che ha fatto parlaree sparlare molto e si immaginava di una possibile crisi con la moglie Chiara Ferragni.

Niente di più sbagliato: la loro vita matrimoniale procede a gonfie vele ed anzi Chiara, in questo periodo più che mai, è stata un’ancora di salvezza per Fedez poiché lo sta aiutando in questo periodo non proprio semplice della sua vita ed è sempre al suo fianco pronto a supportarlo. Eravamo abituati ad un Fedez social che postava di continuo storie o post, mentre nell’ultimo periodo è stato latitante. Non si è presentato alla conferenza della presentazione della terza stagione di Lol o al processo per la strage di Corinaldo. Tutti campanelli di allarme che hanno fatto capire come fosse successo qualcosa di grave. Poi le ultime storie pubblicate dove ribatteva a Selvaggia Lucarelli per la questione uova di Pasqua e dove balbettava in modo evidente tanto che lui stesso aveva chiesto scusa. Nell’ultimo periodo i rumors si sono susseguiti giorno dopo giorno inventandosi di tutto e di più tanto che Fedez ha deciso di rivelare la sua verità e di dire la sua per dimostrare come tutti questi rumors non corrispondano alla realtà. Queste le sue parole tramite delle storie pubblicate sul suo profilo Instagram:

“Purtroppo devo partire da un po’ indietro, da quando mi è stato diagnosticato il tumore al pancreas. Per quanto privilegiato possa essere, è stato un evento molto traumatico, e solo oggi ho realizzato quanto non mi sono preso cura della mia salute mentale rispetto a questo evento. Mi sono affidato solo a psicofarmaci che ho cambiato nel corso dei mesi fino a trovarne uno che proprio non era indicato a me. Da gennaio mi è stato prescritto questo antidepressivo molto forte che mi ha cambiato molto, mi ha agitato tanto e mi ha dato anche degli effetti collaterali dal punto di vista fisico molto forti fino al punto di provocarmi dei tic nervosi alla bocca e da impedirmi di parlare in maniera libera. L’ho dovuto sospendere senza scalarlo: solitamente non si fa questa cosa, a meno che non ci siano rischi importanti. Io correvo rischi importanti e quindi ho dovuto sospenderlo in maniera repentina e mi ha provocato un effetto rebound, che è una cosa che non auguro a nessuno”.

Il cantante Fedez

Fedez è voluto essere ancora più specifico, spiegando cosa ha vissuto in questo periodo:

“Un annebbiamento importantissimo a livello cognitivo, mi ha dato forti spasmi muscolari alle gambe, che mi hanno impedito per diversi giorni di camminare sensazioni di vertigini molto forti, mal di testa incredibile, nausea forte, ho perso 5 chili in 4 giorni. Una cosa che mi ha impedito di svolgere il mio lavoro, motivo per cui non sono potuto essere presente alla presentazione di Lol, né al processo per la strage di Corinaldo. Ad oggi non sono al 100%, ma giorno dopo giorno miglioro”.

Infine, la commozione ha prevalso e Fedez ha affermato come sia vero che nell’ultimo periodo ha vissuto un periodo infelice, ma che gli ha permesso di capire tante cose come l’importanza di focalizzarsi sulla sua salute mentale e soprattutto sulla sua famiglia, a maggior ragione su Chiara Ferragni che, in questo periodo, è stata al centro di rumors non veri:

“In questo periodo ne sono state dette di ogni su di lei, è l’unica persona che mi è stata a fianco e mi spiace che abbia dovuto subire una tempesta di merda mediatica totalmente immeritata perché ha dovuto badare a una famiglia intera e a me in questo periodo. Non è per niente scontato, sono veramente un uomo fortunato”.

Cosa succederà allora nei prossimi mesi? Non saranno facili e Fedez ne è consapevole: lo aspetta un percorso in salita e doloroso, quindi ha deciso di affidarsi alla terapia, senza cercare scorciatoie come ha fatto in questi mesi. Infatti si è reso conto che le scorciatoie possono fare solo male.

E tu cosa ne pensi di queste parole di Fedez? Lo avresti mai immaginato oppure pensavi ad una crisi con Chiara Ferragni? Ti aspettiamo nei commenti!