“Certi amori non finiscono fanno dei giri immensi e poi ritornano”, sono i famosi versi della canzone Amici mai di Antonello Venditti. Se in questa frase sostituiamo la parola amore con la parola amicizia, diventa la citazione perfetta per la vita di Fedez.

Nell’ultimo periodo, infatti, la vita del rapper di Milano classe 1989 ha preso una piega del tutto inaspettata. Dopo la notizia del cancro al pancreas e la conseguente lunga operazione, il cantante ha rivelato di aver fatto pace con J Ax tanto che i due sono stati i protagonisti dell’evento LoveMi per la città di Milano. Poi è stata la volta di Fabio Rovazzi ed ora tocca a Salmo. Probabilmente la paura che la sua vita potesse finire gli ha fatto guardare le cose da un’altra prospettiva e gli ha fatto capire che i problemi che lo avevano portato ad allontanarsi da determinate persone non erano poi così importanti. Così Fedez torna sui suoi passi e riapre le porte a persone che non facevano più parte della sua vita. Tra due giorni, infatti, il marito di Chiara Ferragni salirà sul palco nello stadio di San Siro di Milano per duettare insieme a Salmo, durante la data del suo tour rimandato più volte a causa della pandemia. A rivelarlo è Fedez stesso che ci scherza su e sui profili social ha scritto:

“Andrò da Salmo a San Siro. Non è che mi sono auto invitato. Mi ha invitato lui. Speriamo che non mi lincino. Con Salmo abbiamo fatto pace già da un po’, già l’estate scorsa ci eravamo parlati e chiariti”.

I rapper Fedez e Salmo

In effetti era apparsa una foto di Fedez e Salmo insieme con la didascalia “Quasi Amici” ed ora finalmente possiamo togliere quel quasi. Solo lo scorso anno i due erano al centro dei rumors dopo il concerto abusivo che aveva visto protagonista Salmo ad Olbia: in piena emergenza sanitaria, con i contagi di Covid alle stelle, il rapper aveva riunito più di mille persone in piazza senza il distanziamento sociale previsto. Fedez, da sempre paladino della gente ed in prima linea per aiutare la medicina a sconfiggere il Covid, aveva detto la sua e non era stato in silenzio. Secondo Fedez, infatti, Salmo facendo quel concerto aveva sputato in faccia a migliaia di lavoratori onesti dello spettacolo che, in due anni, stavano facendo immensi sacrifici. Tuttavia ora sembra essere acqua passata. Per fortuna stiamo tornando alla normalità ed i concerti sono i veri protagonisti di questo 2022. I fan non vedono l’ora di assistere al loro duetto a San Siro e vi ricordiamo che Fedez non sarà l’unico ospite, ci saranno anche Fabri Fibra, Marracash, Gué e Noyz Narcos.

E tu sarai presente alla data milanese del tour di Salmo? Cosa ne pensi di questa decisione di Fedez di tornare sui suoi passi? Ti aspettiamo nei commenti!