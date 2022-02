Ferrari, film biografico sulla figura di Enzo Ferrari, il fondatore della Scuderia Ferrari, è un progetto a cui il regista statunitense Michael Mann lavora da anni, e adesso sta per vedere finalmente la luce: il regista si è assicurato un accordo con la casa di produzione e distribuzione statunitense STX Entertainment e un cast in cui figurano nomi come quelli di Adam Driver, Penélope Cruz e Shailene Woodley.

Adam Driver prende il post di Hugh Jackman nel ruolo del protagonista Enzo Ferrari; Cruz vestirà i panni della moglie, Laura Garello, e Woodley quelli dell’amante Lina Lardi. Le riprese dovrebbero iniziare in Italia il prossimo maggio.

STX ha acquisito i diritti per la distribuzione negli USA e internazionale, ma anche Amazon è incluso nel progetto con diritti esclusivi in alcuni territori.

Driver, Cruz e Woodley: gli attori protagonisti di ‘Ferrari’ tra nuovi premi e progetti

Adam Driver è stato due volte nominato all’Oscar per BlacKKKlansman e Storia di un matrimonio; i suoi lavori più recenti includono Annette e House of Gucci. Tra i suoi prossimi lavori, il thriller di fantascienza 65, prodotto dalla Sony, e l’adattamento del romanzo di Don DeLillo Rumore Bianco, prodotto da Netflix per la regia di Noah Baumbach.

Penélope Cruz è candidata ai prossimi Oscar per la sua interpretazione in Madres paralelas, l’ultimo lavoro di Pedro Almodóvar, ed è già stata vincitrice dell’Oscar alla migliore attrice non protagonista per Vicky Cristina Barcellona, e candidata due volte come protagonista per Volver e Nine. Recentemente ha recitato anche in Official Competition insieme ad Antonio Banderas.

Shailene Woodley è stata precedentemente nominata agli Emmy per Big Little Lies e ha vinto l’Independent Spirit Award per The Descendants di Alexander Payne. Più recentemente, può essere vista in The Mauritanian insieme a Jodie Foster e Benedict Cumberbatch. Attualmente sta girando la serie di Showtime Three Women e la vedremo nel thriller Misanthrope di Damian Szifron.

Michael Mann è uno dei nomi di spicco dell’industria cinematografica, celebre per i suoi thriller d’azione dallo stile inconfondibile. E’ stato nominato quattro volte all’Oscar: due volte per il miglior film (Insider – Dietro la verità, The Aviator), una per la miglior sceneggiatura (Insider) e una per la miglior regia (Insider), e ha vinto un Emmy (La corsa di Jericho). I suoi crediti di scrittura e regia includono anche Heat, L’ultimo dei Mohicani, Collateral, Nemico Pubblico, Ali, Miami Vice e Strade violente. È stato anche produttore esecutivo del film candidato all’Oscar Ford vs Ferrari.

Trama e dettagli di Ferrari

Ferrari è ambientato nell’estate del 1957, un momento cruciale nella vita dell’ex pilota di auto da corsa Enzo Ferrari. La casa automobilistica fondata da lui e dalla moglie dieci anni prima è in bancarotta, e la loro relazione si trova a fare i conti con la morte del figlio Dino. Ferrari decide così di giocarsi il tutto per tutto con la decisione di far gareggiare la Ferrari nella Mille Miglia, storica competizione automobilistica italiana.

Il progetto di Mann è già passato per diverse fasi, e quella attuale è la fase più avanzata raggiunta finora. Mann lavora su una sceneggiatura di Troy Kennedin Martin (The Italian Job), tratta dal libro di Brock Yates Enzo Ferrari – The Man and the Machine. Il regista è anche produttore del film, attraverso il suo banner Moto Productions, insieme a P.J. van Sandwijk e al prouttore di Birdman John Lesher.

Michael Mann ha dichiarato che vedere la storia e i personaggi prendere vita grazie ad attori talentuosi nelle location di Modena e dell’Emilia Romagna è un sogno che si realizza.

La data di uscita ufficiale del film non è stata ancora annunciata: continuate a seguirci per rimanere aggiornati e fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di questa nuova prossima uscita!