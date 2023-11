“Ferry: La Serie“, il prequel dell’apprezzata serie Netflix “Undercover“, racconta l’ascesa al potere di Ferry Bouman nel mondo criminale del Brabante, una provincia del Belgio.

Si tratta di una serie televisiva olandese-belga di genere crime creata da Nico Moolenaar e Bas Heijne. “Ferry: La Serie” è ambientata nei primi anni ’80 e ha come protagonisti Frank Lammers, Elise Schaap, Huub Stapel e Tom Waes.

La serie segue le vicende di Ferry Bouman, interpretato da Frank Lammers, che inizia la sua carriera come produttore novizio di ecstasy e, poco a poco, si fa strada tra le fila della malavita del Brabante. Nel suo cammino, Ferry si trova a fronteggiare signori della droga rivali, poliziotti e i propri demoni interiori.

“Ferry: La Serie” si apre con il ritorno di Ferry in Brabante dopo un periodo di detenzione. È deciso a farsi un nome nel mondo della droga, ma capisce subito che non sarà facile. Deve affrontare i capi della droga già affermati, che non vedono di buon occhio il suo ingresso nel loro territorio, e anche i poliziotti corrotti, in combutta con i cartelli della droga.

Nonostante le difficoltà, Ferry è determinato a riuscire. È spietato e ambizioso e non esita a usare la violenza per ottenere ciò che vuole. È anche abile nel fare affari e in breve tempo costruisce una rete di contatti nel mondo della droga.

Mentre Ferry conquista il potere, deve anche affrontare i demoni personali che lo tormentano. È ossessionato dalla morte del fratello e fatica ad accettare la propria sessualità. Ha inoltre una relazione complicata con Danielle (Elise Schaap), una donna incontrata in un luna park.

Sono rimasto molto colpito da “Ferry: La Serie”. La trovo ben scritta, ben recitata e visualmente impressionante, capace di catturare l’attenzione degli appassionati di crime drama. La serie vanta anche una produzione di alto livello, con una rappresentazione realistica e cruda del sottobosco del Brabante.

Autentiche location, costumi e musiche contribuiscono a creare un’atmosfera convincente e coinvolgente. La serie si distingue anche per una fotografia di buon livello, un montaggio e un design del suono che intensificano la tensione e la suspense della storia. Ci sono anche diverse scene d’azione che evidenziano le abilità degli attori e della troupe.

Uno degli aspetti che ho maggiormente apprezzato è la complessità dei personaggi. Ferry Bouman è un protagonista complesso e affascinante: spietato e ambizioso, ma allo stesso tempo carismatico e vulnerabile. Anche i personaggi secondari sono ben sviluppati, ognuno con le proprie motivazioni e obiettivi.

Apprezzo anche la rappresentazione realistica del mondo della droga. La serie non evita di mostrare la violenza e la corruzione endemica nel commercio di stupefacenti e il costo umano della dipendenza da droghe.

Tuttavia, ci sono alcune cose che non mi hanno convinto. Ad esempio, a volte il ritmo della narrazione risulta un po’ lento.

“Ferry: La Serie” è un dramma ben realizzato e avvincente, un prequel degno di “Undercover”. Offre uno sguardo affascinante e emozionante sulla vita e sulla mente di Ferry Bouman, uno dei personaggi più intriganti e complessi del catalogo Netflix. La serie vanta anche un cast talentuoso e carismatico, una trama avvincente e ricca di suspense, e un’atmosfera densa e coinvolgente. Se sei un fan del genere crime o se ti è piaciuto “Undercover”, dovresti assolutamente vedere “Ferry: La Serie”.

