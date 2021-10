Pronti per la Festa del Cinema di Roma 2021! Si torna, quasi, alla normalità dopo gli ultimi due anni passati chiusi in casa a causa della pandemia da Covid-19, e finalmente si torna anche a chiudersi nelle sale cinematografiche, perché riprendono tutti gli appuntamenti per chi è appassionato di cinema!

Da giovedì 14 a domenica 24 ottobre, tutta la città di Roma riprenderà a splendere di luci cinematografiche! Come da sedici anni a questa parte, infatti, Covid permettendo, torna il tradizionale appuntamento con la Festa del Cinema di Roma 2021, giunta per l’appunto alla sua sedicesima edizione. Tra anteprime e ospiti Vip, proiezioni speciali e la rassegna che da sempre accompagna la kermesse, Alice nella città, vi proponiamo una breve guida per riuscire ad orientarsi tra e passerelle di uno dei festival cinematografici che negli ultimi decenni ha dimostrato maggiore partecipazione di pubblico e moltissime attenzioni da parte dei critici e degli addetti al settore.

Se volete saperne di più, e più approfonditamente, potete cliccare qui per il sito ufficiale di questa sedicesima edizione, in alternativa potete seguire la nostra piccola guida per orientarvi in questi dieci giorni all’insegna del cinema.

Il programma

La Selezione Ufficiale della Festa del Cinema di Roma, che spazia fra cinema indipendente e di genere, passando per documentari e animazione, comprende ventitré pellicole, provenienti da altrettante nazioni diverse, in quella che si configura come un’edizione dal carattere spiccatamente internazionale.

Il film di apertura sarà The Eyes of Tammy Faye di Michael Showalter (Operation Midnight Climax, Birthday, Bum Future), con Jessica Chastain (Le paludi della morte, La scomparsa di Eleanor Rigby, 1981: Indagine a New York) e Andrew Garfield (Parnassus – L’uomo che voleva ingannare il diavolo, La battaglia di Hacksaw Ridge, The Eyes of Tammy Faye), incentrato sulla celebre telepredicatrice che assieme al marito creò la più nota rete televisiva di trasmissioni religiose nel mondo e un parco a tema cristiano, protagonista di una rapida ascesa e di una serie di scandali che ne determinarono la caduta.

Tra le altre pellicole in programma troviamo: C’Mon C’Mon di Mike Mills (Thumbsucker – Il succhiapollice, Beginners, Le donne della mia vita), con Joaquin Phoenix (Mamma ho acchiappato un russo, Quando l’amore brucia l’anima – Walk the Line, C’era una volta a New York); Cyrano di Joe Wright (Orgoglio e pregiudizio, Anna Karenina, L’ora più buia), con Peter Dinklage (Biancaneve nella foresta nera, Lo stato della mente, Between Two Ferns – Il film); Promises di Amanda Sthers (Le chat bleu, l’alouette et le canard timide, children book, drawings by Pierre Cornuel, Le carnet secret de Lili Lampion, Conseil de famille), con Pierfrancesco Favino (Moschettieri del re – La penultima missione, Gli anni più belli, Padrenostro), Kelly Reilly (Lady Henderson presenta, Meant to Be – Un angelo al mio fianco, Bastille Day – Il colpo del secolo) e Jean Reno (Al di là delle nuvole, I fiumi di porpora 2 – Gli angeli dell’Apocalisse, Da 5 Bloods – Come fratelli); Yi Miao Zhong (One Second) di Zhang Yimou (Sorgo Rosso, Under the Hawthorn Tree, Lettere di uno sconosciuto).

“Tutti ne parlano”, invece, è lo spazio dedicato ai titoli che hanno avuto un esordio sorprendente nell’ambito dei grandi festival a livello internazionale: Red Rocket di Sean Baker (Un sogno chiamato Florida, Red Rocket, Tangerine), Libertad di Clara Roquet (Libertad, Petra, Costa Brava, Lebanon) e Mothering Sunday di Eva Husson (Les Romantiques, La Révolution sexuelle n’a pas eu lieu, Those For Whom It’s Always Complicated).

Tra gli Eventi speciali, la proiezione del primo episodio di A casa tutti bene – La serie, serie tv Sky Original diretta da Gabriele Muccino (La ricerca della felicità, Quello che so sull’amore, A casa tutti bene) e tratta dall’omonimo film; la pellicola I fratelli De Filippo di Sergio Rubini (La stazione, Il viaggio della sposa, Genitori & figli – Agitare bene prima dell’uso), dedicata ai tre celebri figli di Luisa De Filippo ed Eduardo Scarpetta, ovvero i mitici Eduardo, Peppino e Titina.

E, ancora, E noi come stronzi rimanemmo a guardare, produzione Sky Original di Pierfrancesco Diliberto, ovvero Pif (La mafia uccide solo d’estate, In guerra per amore, Momenti di trascurabile felicità) con Fabio De Luigi (Commediasexi, La peggior settimana della mia vita, 10 giorni senza mamma), Ilenia Pastorelli (Lo chiamavano Jeeg Robot, Benedetta follia, Finché c’è crimine c’è speranza) e lo stesso Pif; le prime puntate della serie tv di Carlo Verdone (Bianco, rosso e Verdone, L’amore è eterno finché dura, Si vive una volta sola) Vita da Carlo; due episodi di Strappare lungo i bordi, la serie animata creata da Zerocalcare (La profezia dell’armadillo, Un polpo alla gola, Kobane calling), con lo stesso fumettista e Valerio Mastandrea (L’anno prossimo vado a letto alle dieci, Romanzo di una strage, Domani è un altro giorno) nelle vesti di doppiatori.

La chiusura della Festa del Cinema di Roma è invece affidata alla prestigiosa premiere mondiale di Eternals, il nuovo cinecomic targato Marvel che vede nel cast Angelina Jolie (Cercando di uscire, Una vita quasi perfetta, Amore senza confini – Beyond Borders), Salma Hayek (Mela e Tequila – Una pazza storia d’amore con sorpresa, Nessuno scrive al colonnello, C’era una volta in Messico), Kit Harington (Silent Hill: Revelation 3D, La mia vita con John F. Donovan, Eternals), Richard Madden (I segreti della mente, Bastille Day – Il colpo del secolo, Philip K. Dick’s Electric Dreams) e Gemma Chan (Jack Ryan – L’iniziazione, Animali fantastici e dove trovarli, Don’t Worry Darling).

Le location

Punto di ritrovo principale della Festa del Cinema di Roma 2021 sarà l’Auditorium Parco della Musica, dove avverranno numerose proiezioni e si svolgeranno molti degli eventi clou di questa sedicesima edizione. Presso la struttura progettata da Renzo Piano saranno disponibili le Sale Sinopoli, Petrassi, Teatro Studio Gianni Borgna e Spazio AuditoriumArte.



Assieme all’Auditorium, però, verranno coinvolte numerose location e realtà culturali della Capitale, dal MAXXI alla Casa del Cinema, da Palazzo Merulana fino al Teatro dell’Opera di Roma, in quella che si configura come una vera e propria festa per tutta la città.

I premi della Festa del cinema di Roma 2021

Grande attesa per chi, come da tradizione, attende le passerelle sul red carpet! Durante la Festa del Cinema vengono assegnati due premi: il primo è il premio alla carriera, che quest’anno sarà assegnato a due vere e proprie leggende della cinematografia mondiale, ovvero Tim Burton (Beetlejuice – Spiritello porcello, Planet of the Apes – Il pianeta delle scimmie, Sweeney Todd – Il diabolico barbiere di Fleet Street) e Quentin Tarantino (My Best Friend’s Birthday, Pulp Fiction, Bastardi senza gloria).

Il secondo premio assegnato alla Festa del Cinema di Roma, invece, è il Premio del Pubblico FS, attribuito a uno dei film della Selezione Ufficiale in seguito a votazione da parte degli spettatori.

Alice nella città, edizione 2021

Come da tradizione alla Festa del Cinema di Roma si affianca l’appuntamento con la sezione autonoma Alice nella Città, dedicata agli esordi, al talento e alle giovani leve, un festival cinematografico internazionale che è dedicato integralmente alle giovani generazioni. In apertura l’anteprima europea di Ghostbusters: Legacy, nuovo capitolo del sempre amatissimo e longevo ciclo degli Acchiappafantasmi, diretto da Jason Reitman (I gemelli, Ghostbusters II – Acchiappafantasmi II, Dave – Presidente per un giorno), che torna alla Festa del Cinema dopo diversi anni dal lavoro che lo ha lanciato, ovvero il film Juno del 2007.

Tra corti e lungometraggi, le premiere dei film d’animazione La famiglia Addams 2 e Ron e gli incontri con protagonisti del cinema come l’attore Johnny Depp (Edward mani di forbice, La fabbrica di cioccolato, Neverland – Un sogno per la vita) e dello spettacolo come Achille Lauro (Achille Idol immortale, Ragazzi madre, Lauro) e Frank Matano (Fuga di cervelli, Tutto molto bello, Attenti al gorilla), tantissimi gli appuntamenti in programma.

E tu seguirai l’evento?