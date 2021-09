Manca ancora qualche mese, ma già si parla del Festival di Sanremo 2022. Dal 1 al 5 febbraio 2022, infatti, tornerà la più famosa kermesse musicale del nostro Paese, e lo farà con una serie di novità molto interessanti.

Ad occuparsi della direzione creativa del Festival ci sarà anche quest’anno Amadeus, che ha voluto rendere note le novità che troveremo nel prossimo Sanremo.

Le novità di Sanremo 2022

La più grandi novità riguardano la categoria dei giovani, ai quali quest’anno sarà dedicata una competizione a parte, con finale in prima serata su Rai 1 il 15 dicembre. Da questa competizione tra le Nuove Proposte, ne usciranno due vincitori che entreranno di diritto nella gara insieme ai Big.

La cosa era già stata sperimentata nel 2018 da Claudio Baglioni, e aveva portato successo al giovane Mahmood, vincitore delle Nuove Proposte insieme a Einar.

Altra novità riguarda l’età che dovranno avere gli artisti per poter partecipare: dovranno aver compiuto i 16 anni al primo gennaio 2022 e non superare i 29 anni di età. Inoltre i brani inediti da presentare saranno due, uno per concorrere tra i giovani, l’altro da proporre tra i Big qualora si arrivasse tra i Big.

Nella selezione delle Nuove Proposte, ad ogni modo, verranno considerati anche gli artisti di Area Sanremo, che verranno ascoltati e selezionati da una giuria capitanata dallo stesso Amadeus.

Insomma, sono tante le novità che Sanremo 2022 ci porterà. Non resta che aspettare dicembre per conoscere le Nuove Proposte e febbraio 2022 per la competizione dei Big.

Cosa ne pensi di queste novità introdotte da Amadeus? Lascia un commento per dire la tua.