La Rappresentante di Lista è un gruppo musicale nato nel 2011 a Palermo e formato da Veronica Lucchesi e da Dario Mangiarancina. Per due anni di seguito hanno preso parte al Festival di Sanremo: nel 2021 con la canzone Amare che gli ha permesso di arrivare all’undicesimo posto, mentre nel 2022 con Ciao Ciao e sono arrivati settimi sul palco dell’Ariston, ma senza dubbio è stata una delle canzoni che ha avuto maggiore successo, infatti è diventato un tormentone dell’estate insieme al singolo Diva che è stato pubblicato nel giugno.

Una vita professionale in crescendo che li sta portando ad essere conosciuti e noti a tutti, soprattutto nel nostro paese dove sono reduci dal tour estivo My Mamma – Ciao Ciao Edition che è stato un vero e proprio successo in giro per l’Italia. Ed a proposito di Sanremo, ieri sono stati resi noti i nomi dei big che prenderanno parte al Festival di Sanremo 2023 con Amadeus al comando. La Rappresentante di Lista quest’anno non ci sarà o meglio non sarà in gara, ma sarà comunque presente. Infatti, il brano che i Cugini di Campagna porteranno sul palco dell’Ariston è stato scritto proprio da loro, ma ad attirare la curiosità è il modo in cui è stato scelto. Questo brano, scritto da Dario Mangiarancina, è stato Amadeus a decidere di darlo proprio ai Cugini di Campagna per la loro prima volta sul palco di Sanremo. Durante l’intervista con Viva Rai 2, nel corso della prima puntata del nuovo show di Fiorello ha rivelato che:

“Dario Mangiarancina mi ha affidato un pezzo dicendo dallo a chi vuoi tu. Ed io l’ho dato ai Cugini di Campagna”.

I Cugini di Campagna

Un crossover che ha dell’interessante e che nel giro di poco è riuscito già ad attirare l’attenzione del pubblico che ora non vede l’ora di ascoltare questo brano. D’altronde si sa che La Rappresentante di Lista è una garanzia e non ne sbagliano mai una ed ora sono pronti per tornare a Sanremo con questo ruolo inedito dopo due anni come big in gara e dopo un anno, nel 2020, come ospiti di Rancore. Ed anche i Cugini di Campagna sono pronti per questo debutto perché, nonostante la lunghissima carriera, per loro sarà la prima volta al Festival di Sanremo ed il gruppo non vede l’ora di esibirsi nella kermesse canora che andrà in onda dal 7 all’11 febbraio 2023. Ed i telespettatori, nel frattempo, si chiedono se nella serata dei duetti La Rappresentante di Lista sarà pronta per affiancare i Cugini di Campagna? Non ci resta altro che aspettare e vedere le sorprese che ci riserverà il Festival di Sanremo 2023.

