È vero siamo a settembre e mancano ancora un po’ di mesi prima che arrivi la nuova edizione del Festival di Sanremo, ma si sa che per parlare della kermesse canora non è mai troppo presto.

D’altronde è proprio in autunno che inizia a delinearsi il cast degli artisti che salirà sul palco dell’Ariston e che faranno parte della categoria dei Big con le conferme che arriveranno poi verso fine anno. Ed è proprio questo il periodo ideale per i cantanti del nostro paese per farsi avanti e per candidarsi. E se da una parte ci sono già i primi rumors per quanto riguarda il Festival di Sanremo 2024 (come ad esempio Marco Mengoni pronto ad essere co conduttore dopo la vittoria di quest’anno con il brano Due Vite), dall’altra parte invece si inizia a scommettere su chi parteciperà. Sappiamo che sarà l’ultimo Festival di Sanremo che vedrà Amadeus al comando ed è arrivato al suo quinto anno che, molto probabilmente, sarà l’ultimo e, per questo motivo, è pronto a fare il boom ed a battere tutti i record.

Già durante le edizioni precedenti Amadeus è riuscito ad ottenere ottimi risultati per le scelte fatte soprattutto quest’anno quando, sul palco dell’Ariston, ha fatto esibire nomi che interessavano sia i più giovani sia i meno giovani ed è stato in grado di attirare l’attenzione di tutti, cosa molto difficile. È sufficiente pensare che nel 2023 la media di share per le cinque serate del Festival di Sanremo è stata pari al 62,96%. L’obiettivo di Amadeus, per il prossimo anno, è quello di riuscire a portare sul palco dell’Ariston i nomi che hanno caratterizzato l’ultima stagione discografica. Pare, infatti, stia già contattando i primi artisti mentre altri si sono già autocandidati. Un nome tra tutti è quello dei The Kolors che sono stati i veri protagonisti dell’estate italiana e non solo con la loro Italodisco ed ora sono sempre più sulla cresta dell’onda e quindi vogliono provare a vincere il Festival di Sanremo e poi arrivare anche all’Eurovision. Sembra che anche la bella Annalisa sia pronta per tornare a calcare il palco della città ligure: sei partecipazioni per lei, ma ancora non è arrivata la tanto attesa vittoria. Il suo risultato migliore lo ha raggiunto nel 2018 con il brano Il mondo prima di te arrivando terza. Quest’anno, però, è stata la vera regina della bella stagione con i brani Mon Amour, Bellissima e Disco Paradise ed è stato il suo anno ed è pronta per dare il massimo.

La cantante Annalisa Scarrone

Un nome che Amadeus vorrebbe al Festival di Sanremo 2024 è quello di Calcutta che già quest’anno era presente seppur in modo indiretto poiché è stato il co-autore del brano Mare di Guai, portata sul palco dell’Ariston da Ariete. Amadeus, da parte sua, in questi mesi ha già ascoltato molti brani ed ora è pronto per un autunno caldo con tante proposte che dovrà valutare attentamente per non deludere il pubblico. Quello del direttore artistico è un ruolo che piace molto al conduttore perché lo fa tornare indietro nel tempo a quando era un dj nelle discoteche italiane. Amadeus crede che quest’anno saranno circa 400 i brani che dovrà ascoltare, un numero maggiore rispetto allo scorso anno quando si erano fermati a 300 brani. Ed ora inizia davvero il toto nomi per il Festival di Sanremo: c’è chi spera nei Pinguini Tattici Nucleari che sono reduci da un tour negli stadi con molte date sold out, ma anche in Angelina Mango che è stata la vera rivelazione di quest’anno dopo la sua partecipazione ad Amici facendoci ballare tutti con la sua Ci Pensiamo Domani. Angelina è pronta per salire sul palco di Sanremo per la prima volta con una canzone importante. D’altronde ha una manager che è una garanzia, ovvero Marta Donà che ha vinto il Festival di Sanremo tre volte negli ultimi dieci anni: nel 2021 con i Maneskin e nel 2013 e 2023 con Marco Mengoni.

Non solo nomi più giovani, ma anche nomi della storia della musica italiana. C’è chi vorrebbe rivedere Michele Zarrillo al Festival di Sanremo per festeggiare i trent’anni di Cinque Giorni, il suo brano più famoso ed anche i Negramaro che, da poco, hanno festeggiato i vent’anni di carriera. Sarebbe bello rivederli sul palco dove è iniziato tutto con la loro Mentre tutto scorre. Ci sarà spazio anche per Matteo Bocelli? Il giovane figlio del tenore, infatti, coltiva un sogno, ovvero quello di poter esordire al Festival di Sanremo proprio a 30 anni dalla vittoria del padre con la canzone Il Mare Calmo della Sera. Ovviamente dobbiamo aspettare ancora un paio di mesi prima di sapere effettivamente chi prenderà parte al Festival di Sanremo 2024, ma è bello anche iniziare a fare supposizioni per vedere se poi saranno vere o meno.

