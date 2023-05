Paola & Chiara pubblicano la nuova versione di “Festival” feat Elodie.

“Non poteva che essere lei” dicono le due cantanti in un video pubblicato sul loro profilo TikTok. Il brano fa parte di “Per sempre”, il nuovo album delle sorelle in uscita proprio oggi. Una data importante anche per Elodie, che sarà live per la prima volta al Forum di Assago e che con molta probabilità ospiterà il duo sul palco. Una collaborazione che arriva dopo l’omaggio della cantante alle sorelle con “Tribale”.

Paola & Chiara sono tornate sul palco del Festival di Sanremo dopo quasi 15 anni dalla loro ultima apparizione con “Furore”, diventata la hit del 73esimo Festival di Sanremo e già disco d’Oro, che ha inaugurato ufficialmente la reunion dell’iconico duo.

Paola & Chiara scaldano i motori per un Maggio più scatenato che mai con il lancio del nuovo album e le iconiche date del tour, in attesa di vederle in veste di madrine al Roma Pride 2023 il 10 Giugno, le due sorelle sono pronte ad animare anche la calda stagione dei live annunciando i primi appuntamenti a cielo aperto del “Paola & Chiara per sempre – Estate”, la nuova tournée che illuminerà i festival e le piazze più importanti d’Italia tra luglio e settembre.

Il significato di “Festival” di Paola & Chiara feat Elodie

La canzone “Festival” di Paola & Chiara tratta della lotta per trovare un senso di libertà in un mondo repressivo. Le parole esplorano un ciclo di oppressione, repressione e contenimento, coprire i propri errori e ricostruire, senza che nessuno sappia veramente chi ha il controllo.

Il ritornello sottolinea l’idea di un cambiamento nell’aria e di una sensazione di essere nascondersi anche mentre si è circondati da persone. È un invito alla libertà, dove una persona può trovare equilibrio e sentirsi liberata nonostante le forze oppressive della società.

Il testo di “Festival”di Paola & Chiara feat Elodie

Apri un varco di luce sui miei occhi, risvegliami

Batte il tempo, più forte, mi entra dentro, ti sento qui

Questo amore profondo mi travolge, abbracciami

È un amore diverso da ogni cosa, mi piace così

No, ora non fermarmi più

Se vuoi ballare vieni su

Festival, io sento questa musica

Che ci prende l’anima

Festival, sei tu la mia felicità

La mia notte magica

Voglio farti felice, voglio amarti per come sei

Questo ritmo che cresce è il mio tempo, tu sei il DJ

Come un fuoco che brucia nel mio cuore, è la vita mia

Alza a tutto volume, scaccia questa malinconia

No, ora non ti aspetto più

Se vuoi ballare salta su

Festival, io sento questa musica

Che ci prende l’anima

Festival, sei tu la mia felicità

La mia notte magica

Festival, io sento questa musica

Che ci prende l’anima

Festival, sei tu la mia felicità

La mia notte magica

Festival, io sento questa musica

Che ci prende l’anima

Festival, sei tu la mia felicità

La mia notte magica

