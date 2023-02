Ieri sera è andata in scena la seconda serata del Festival di Sanremo. Dopo il grande successo ed i record ottenuti dalla serata di apertura, c’era grande attesa per ascoltare le esibizioni degli altri 14 Big in gara che non hanno deluso le aspettative. Al fianco di Amadeus troviamo sempre Gianni Morandi e questa volta Francesca Fagnani.

La classifica generale, al momento, la guida sempre Marco Mengoni con Due Vite, mentre la canzone di Giorgia ha un po deluso le aspettative. Ma esaminiamo insieme le esibizioni di ieri in ordine cronologico.

WILL – STUPIDO voto 5,5

Possiamo definire il suo brano una ballad banale ed al tempo stesso semplice, non quello che ci si aspetta per un Festival di Sanremo. Ha bisogno di fare ancora un po di esperienza e sicuramente migliorerà con il passare del tempo.

MODÀ – LASCIAMI voto 7

Una canzone dai toni tipici dei Modá come ci hanno abituati in tutti questi anni con il loro stile pop – rock. A primo impatto piace e convince, ma la stessa cosa non pensa la giuria che li relega al 21esimo posto nella classifica generale.

SETHU – CAUSE PERSE voto 6

Sonorità che sicuramente vengono apprezzate maggiormente dalle nuove generazioni, ma non si può comunque non apprezzare il suo talento ed il suo brano pop punk.

LAZZA – CENERE voto 7

Tra i volti della nuova generazione, Lazza è senza dubbio colui che è amato maggiormente e che ha un talento indiscutibile. Ce lo dimostra la sua canzone con un ritornello orecchiabile che ti resta nella testa.

ARTICOLO 31 – UN BEL VIAGGIO voto 6

Tornano gli Articolo 31 e sembra di fare un passo nel passato a quando eravamo più giovani. Un pezzo personale che li fa arrivare alla sufficienza poiché ci raccontano il loro vissuto artistico, ma senza dimenticare la necessità di avere un ritornello orecchiabile.

GIORGIA – PAROLE DETTE MALE voto 7

Senza ombra di dubbio una delle esibizioni più attese della serata anche se in molti sono rimasti delusi dalla canzone non ritenuta adatta alla Giorgia che conosciamo. Canzone a parte, il talento non passa inosservato e la sia voce è ancora in grado di emozionare.

COLAPESCE E DIMARTINO – SPLASH voto 7.5

Stupiscono e convingono con questo brano che entra in punta di piedi per poi attirare l’attenzione con sonorità tipiche degli anni 80. Un po come i loro precedenti successi, regalano spensieratezza e voglia di divertirsi.

SHARI – EGOISTA voto 5

Un brano a metà strada tra urban e pop che però non riesce a convincere del tutto. D’altronde è ancora molto giovane ed avrà tempo per rifarsi.

MADAME – IL BENE NEL MALE voto 7

Madame era attesa con ansia e non ha certo deluso le aspettative conquistando subito la medaglia di bronzo. Un ritmo che ti conquista e che canticchi fin da subito.

LEVANTE – VIVO voto 6

Il suo obiettivo per questo Festival era divertirsi ed emozionarsi senza permettere all’ansia di vincere e ieri ce lo ha dimostrato. Una canzone che è un inno a vivere al massimo cercando di dire addio a tutti i dubbi e le perplessità.

TANANAI – TANGO voto 6

Il volto simbolo dello scorso Festival di Sanremo era atteso con ansia. Una ballad sentimentale malinconica, ma non triste e con leggere venature ironiche nel testo.

ROSA CHEMICAL – MADE IN ITALY voto 5

Un vero e proprio tormentone in grado di attirare la generazione più giovane, ma un po meno il resto del pubblico.

LDA – SE POI DOMANI voto 6

Merita la sufficienza il figlio di Gigi D’Alessio che con la sua semplicità ed il suo talento riesce ad emozionare.

PAOLA E CHIARA – FURORE voto 7

Ultima esibizione, ma anche il ritorno di Paola e Chiara era atteso con grande ansia. Un brano dance tipicamente estivo con arrangiamenti vivaci e con un ritornello che entra in testa al primo ascolto. Pronte a fare molto furore.

E tu hai seguito la seconda serata del Festival di Sanremo? Quale esibizione ti è piaciuta maggiormente e quale meno? Ti aspettiamo nei commenti!