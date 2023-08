Si, “Fidanzata in Affitto” ha perso un’enorme opportunità e in questa recensione ti dirò perché penso sia così.

I film comici sono spesso un ottimo modo per garantire un paio d’ore di risate, ma come qualsiasi altro genere cinematografico, possono anche essere un mezzo efficace per commentare il mondo in cui viviamo. Pensiamo al capolavoro di Charlie Chaplin, “Il grande dittatore” del 1940, che ha preso di mira Adolf Hitler, offrendo un appello alla lotta contro il fascismo, facendo ridere il pubblico. Le commedie possono offrire risate e momenti di riflessione sui problemi dell’umanità.

La nuova commedia con rating R di Jennifer Lawrence, “Fidanzata in Affitto“, cerca di continuare questa tradizione, facendo sì che la difficile situazione di Maddie Barker (Lawrence) si intrecci con i problemi economici moderni e la disparità di classe. Naturalmente, questo è anche un film che presenta la super sexy Jennifer Lawrence che picchia le persone mentre è nuda, quindi chiaramente non aspira a essere un capolavoro di classe come i film di Ramin Bahrani. Tuttavia, a volte, lo sceneggiatore/regista Gene Stupnitsky (che ha scritto la sceneggiatura con John Phillips) riesce a evocare alcune gag solide che sottolineano la disparità di esperienze tra la classe operaia e i ricchi.

All’inizio del film, vediamo Maddie che lotta per arrivare a fine mese. La sua città è invasa da turisti ricchi, e Maddie è consumata dalle difficoltà economiche. Ma poi, il film si perde e non riesce a mostrare questi problemi in modo efficace.

Maddie decide di rispondere a un annuncio su Craigslist. Deve “uscire con” un adolescente in cambio di un’auto nuova. Questo lavoro strano è un modo per Maddie di prendere ai ricchi qualcosa, dato che loro hanno preso tanto a lei.

Il film mostra i genitori ricchi del ragazzo come persone cattive. Ma poi, il film diventa più morbido con loro e non li critica abbastanza.

Man mano che il film continua, il commento sulla disuguaglianza di classe diventa meno importante. Il film si concentra sulle gag e dimentica i veri problemi sociali.

Il terzo atto del film è strano. Cerca di paragonare i problemi di Maddie con quelli del ragazzo ricco, ma non funziona. E i problemi finanziari di Maddie vengono risolti troppo facilmente.

La cosa più deludente è che il film non critica abbastanza i genitori ricchi. All’inizio sembra che lo farà, ma poi diventa troppo morbido con loro.

“Fidanzata in Affitto” voleva essere una commedia che parlava di problemi seri. Ma non ci è riuscita. Ha iniziato bene, ma poi ha perso la strada. Non è un film brutto, ma non è riuscito a essere qualcosa di speciale. Ha perso l’opportunità di essere un film che fa ridere e fa pensare, come altre grandi commedie. Resta comunque una commedia gradevole e Jennifer Lawrence è davvero brava anche nelle commedie.

