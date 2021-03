Maddox Jolie-Pitt, il figlio di Brad Pitt e Angelina Jolie, è intervenuto per fornire la propria testimonianza riguardo le accuse di violenza domestica mosse dalla madre verso il padre. E secondo fonti vicine alla famiglia, le sue parole non deporrebbero a favore di Brad Pitt.

La famiglia di Angelina Jolie e Brad Pitt.

Sono ormai un lontano ricordo i tempi in cui i Brangelina riempivano le copertine dei giornali di tutto il mondo e sui social rimbalzava il toccante racconto di come Brad avesse aiutato Angelina a superare un momento difficile della sua vita solo con il suo amore sincero. Oggi la coppia fa parlare di sé per le vicende legate al loro divorzio e alla guerra legale che si è scatenata tra i due, arrivando a toccare questioni delicate come quelle della violenza domestica e dell’alcolismo.

L’epilogo della vicenda sembra ben lontano, con la Jolie decisa a portare le prove che confermino che le violenze sono effettivamente avvenute e i figli che prendono posizione. Recentemente l’attrice avrebbe depositato documenti a supporto delle sue accuse, che dimostrerebbero che Brad Pitt ha usato violenza non solo nei suoi confronti, ma anche verso i loro figli: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh e i due gemelli Vivienne e Knox.

Per ora solo Maddox sembra aver testimoniato – in qualità di adulto – anche se secondo la Jolie sarebbero tutti pronti a farlo.

Non sorprende più di tanto il fatto che Maddox abbia confermato la versione di Angelina Jolie, visto che da tempo si susseguivano rumors sul fatto che il legame con il padre fosse molto teso e difficile, a differenza di quello con la madre, a cui sembra essere legatissimo.

Un ulteriore elemento sembra confermare la situazione difficile tra padre e figlio: sempre secondo fonti vicine alla famiglia, da tempo Maddox userebbe solo il cognome Jolie sui documenti che non hanno valenza legale e vorrebbe cambiarlo legalmente (cosa su cui però la Jolie non sembra essere d’accordo).

Ovviamente non mancano anche le dichiarazioni a favore di Brad Pitt. In particolare, una fonte vicina a lui, avrebbe spiegato che Angelina Jolie starebbe tentando di manovrare i figli e metterli contro il padre per avere una sentenza favorevole, con lo scopo di potersi spostare liberamente da Los Angeles senza consultarlo o avere il suo consenso. Le accuse di violenza del figlio di Brad Pitt andrebbero quindi interpretate in questo senso, anche se è difficile credere che un ragazzo di diciannove anni si possa far manovrare fino a questo punto.

