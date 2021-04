Non tutto è oro ciò che luccica. Anche se la statuetta brilla ed è visibile da 30 chilometri di distanza, non tutti i film che hanno vinto il prestigioso premio come miglior film si sono rivelati come entusiasmanti o meritevoli.

Il punto è che i film sono altamente soggettivi e, in quanto tali, è difficile scegliere il vincitore dell’anno e indovinare chi resisterà alla prova del tempo.

A volte, tuttavia, le scelte per il miglior film sembrano più fuori luogo di un video di scuse mal elaborato.

Quei bravi ragazzi, Apocalypse Now e Citizen Kane hanno inspiegabilmente perso un Oscar come miglior film per far spazio a film decisamente più brutti. Di seguito troverai quelli che per noi sono i 7 peggiori film che hanno vinto l’Oscar come “miglior film”.

Birdman (2014)

Birdman è impressionante, impressionante come mangiare il pesce insieme al formaggio. Mette in mostra stile ed eleganza… ma è anche piuttosto banale. L’originalità mostrata nella tecnica del rolling-shot incontra però una sceneggiatura davvero senza senso.

Il discorso del re (2010)

Anche il titolo suona noioso… un discorso di 2 ore ti invita a skippare dopo 5 minuti. Tutto ciò che Il discorso del re ha da offrire al cinema è la messa in scena di una delle persone più privilegiate nella storia che si sottopone alla logopedia per pronunciare alcune parole essenzialmente non importanti. Ancora una volta la recitazione è altamente apprezzabile, ma a parte questo, il tutto sembra quasi una parodia.

Crash – Contatto Fisico (2004)

Anche in questo caso, il titolo non incita a un festeggiamento ma più che altro a un incidente di cattivo gusto. I personaggi sono davvero antipatici con l’agente di polizia che aggredisce sessualmente la moglie di Terrance Howards, ma poi si riscatta salvandola da un’auto in fiamme. Cosa? Sandra Bullock è un po’ razzista, ma hey si riscatta poco più tardi cadendo da una rampa di scale e mostrandosi gentile con la cameriera ispanica. Cosa? Se questo non bastasse, il messaggio che il film vuole comunicare è un’ovvietà.

Shakespeare in Love (1998)

Shakespeare in Love non è un film così orrendo ma non è una storia d’amore, parla di due giovani che si avvicinano a livelli pericolosi di eccitazione e fanno cose stupide perché non hanno esperienze di vita. Nel 1998 c’erano due film più meritevoli di vincere l’Oscar: Salvate il soldato Ryan e La vita è bella con Benigni. Questi 2 film fanno sembrare Shakespeare In Love memorabile e coinvolgente come un panino al prosciutto cotto delle vaschette dei supermercati.

Il paziente inglese (1996)

Proprio come Shakespeare in Love, Il paziente inglese (The English Patient) non è disastroso ma se pensi che sia superiore a Fargo, amico mio, significa che dovresti contattare il primo neurologo disponibile per applicarti una lobotomia d’urgenza. Sono immune al discutibile fascino dei film romantici? Penso di no. Sono immune a molte cose (sarcasmo e proiettili) ma posso comunque godermi una bella storia d’amore. Tuttavia, Il paziente ingles…

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ…

Mi dispiace. Non mi addormento spesso a metà scrittura in questo modo. Sono anche sorpreso perché dovrei essere ben riposato dopo i quattro o cinque brevi sonnellini che ho fatto durante la visione del film. Questo lungometraggio dura un’eternità e la sua durata è fastidiosa perché il film non ha uno scopo chiaro. La storia, il tono e questi temi non ci guadagnano nulla da questo ritmo glaciale…

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ…

Chicago (2002)

Se Chicago avesse ottenuto una vittoria durante l’età d’oro di Hollywood, sarebbe stato abbastanza giusto, ma nel 2002 un po’ meno! In questa fase il canto e la danza erano davvero degni di questo premio? Semmai, questa vittoria, più di ogni altra, incarna il problema con i premi. Nel corso dell’anno film come Apocalypse Now hanno spinto i loro creatori ai propri limiti, anche a danno della loro salute, hanno aperto a nuovi orizzonti nel cinema e hanno lasciato un impatto sulla forma d’arte. Ma perché Chicago richiama una certa età dell’oro, è stato premiato come miglior film.

Balla coi lupi (1990)

I film storici sono sempre un successo agli Oscar. Negli ultimi 50 anni 17 vittorie per il miglior film sono state assegnate a pellicole che si basavano su eventi reali. Il confronto con il passato è qualcosa che viene venerato in quel di Hollywood. Tuttavia, quando la storia viene successivamente ridicolizzata per via di diverse inesattezze, l’Accademia si becca una bella torta in faccia.