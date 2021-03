Anche questa settimana sono tanti i film e le serie tv in arrivo sulle maggiori piattaforme di streaming come Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e Sky. Ecco quindi tutte le uscite in streaming più interessanti della settimana che va dal 15 al 21 marzo 2021.

La scelta è tanta, con generi diversi tra i quali scegliere, alcuni dedicati ad un pubblico adulto, altri invece pensati per adolescenti e bambini.

In questo periodo in cui, in molte regioni del nostro Paese si sta tornando al lockdown più duro, non rimane altro che organizzare una bella serata di film e serie tv, comodamente seduti al proprio divano. Ecco cosa poter guardare in streaming.

In uscita in questa settimana su Netflix

Illusioni Mortali

Disponibile dal: 18 marzo 2021

18 marzo 2021 Piattaforma : Netflix

: Netflix Genere: Thriller

Thriller Cast : Kristin Davis, Dermot Mulroney, Shanola Hampton

: Kristin Davis, Dermot Mulroney, Shanola Hampton Rating: 14+

La protagonista della storia è una scrittrice alle prese con il blocco della scrittura. Per potersi concentrare sul suo lavoro, la donna assume una nuova tata che badi ai suoi due gemelli, ma un giorno si accorge che la trama del suo nuovo libro e gli avvenimenti reali della sua vita stanno diventando pericolosamente simili.

Operazione Celestina

Disponibile dal: 18 marzo 2021

18 marzo 2021 Piattaforma : Netflix

: Netflix Genere: Commedia

Commedia Cast : Matheus Nachtergaele, Edmilson Filho, Letícia Lima

: Matheus Nachtergaele, Edmilson Filho, Letícia Lima Rating: 12+

Il protagonista di questa commedia brasiliana è un poliziotto di nome Bruceuílis che, dal suo piccolo paese è costretto a recarsi nella grande città per ritrovare una capra, mascotte molto importante per i suoi compaesani. In città conoscerà Trindade, un collega poliziotto deciso a lasciare il lavoro d’ufficio per aiutarlo nella sua impresa.

C’è solo un problemino

Disponibile dal: 19 marzo 2021

19 marzo 2021 Piattaforma : Netflix

: Netflix Genere: Commedia

Commedia Cast : Alfonso Dosal, Regina Blandón, Francesca Mercadante

: Alfonso Dosal, Regina Blandón, Francesca Mercadante Rating: 12+

Un’altra commedia in arrivo su Netflix, questa volta di origini messicane. La protagonista è una ragazza che odia i bambini, ma l’uomo che ama ha una figlia di 9 anni. Per riuscire a convivere con la cosa, la bambina convince la ragazza a presentarsi come sua sorella maggiore, ma non tutto va per il meglio…

Wildlife

Disponibile dal: 21 marzo 2021

21 marzo 2021 Piattaforma : Netflix

: Netflix Genere: Drammatico

Drammatico Cast : Carey Mulligan, Jake Gyllenhaal, Ed Oxenbould

: Carey Mulligan, Jake Gyllenhaal, Ed Oxenbould Rating: 14+

Il film parla di Joe Brinston, ragazzo che vede naufragare il matrimonio dei suoi genitori giorno dopo giorno. Tutto peggiora quando il padre decide di partire come volontario in una squadra intenta a fronteggiare un terribile incendio boschivo su confine canadese. Joe si troverà da solo con sua madre, e sarà costretto a crescere in fretta per diventare l’uomo di casa.

Zero Chill (Serie TV)

Disponibile dal: 15 marzo 2021

15 marzo 2021 Piattaforma : Netflix

: Netflix Genere: Teen drama

Teen drama Cast : Dakota Taylor, Jade Ma, Doug Rao

: Dakota Taylor, Jade Ma, Doug Rao Rating: Per tutta la famiglia

La serie tv segue a storia della quindicenne Kayla, ragazza appassionata di pattinaggio che vede cambiare il suo destino per via di suo fratello. Quando infatti Mac viene ammesso in una prestigiosa squadra di hockey del Regno Unito, la famiglia decide di trasferirsi con lui, mettendo in secondo piano la vita e le passioni di Kayala…

Sky Rojo (Serie TV)

Disponibile dal: 19 marzo 2021

19 marzo 2021 Piattaforma : Netflix

: Netflix Genere: Drammatico

Drammatico Cast : Verónica Sánchez, Miguel Ángel Silvestre, Asier Etxeandia

: Verónica Sánchez, Miguel Ángel Silvestre, Asier Etxeandia Rating: 14+

Dai creatori de La Casa di Carta, in arrivo una nuova serie tv. La trama racconta di tre donne che lavorano in un bordello che un giorno, dopo un tragico incidente, decidono di scappare lasciando la sicurezza del loro lavoro per avviarsi in una fuga piena di insidie.

Il trailer sembra promettere davvero bene, chissà quindi si Sky Rojo sarà un nuovo successo per il suo creatore…

I film in uscita in questa settimana su Amazon Prime Video

Quello che tu non vedi

Disponibile dal: 15 marzo 2021

15 marzo 2021 Piattaforma : Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video Genere: Teen drama

Teen drama Cast : Charlie Plummer, Taylor Russell

: Charlie Plummer, Taylor Russell Rating: 12+

Il film, pensato per gli adolescenti, racconta la malattia mentale proprio dal punto di vista di un adolescente. Il protagonista è Adam, un ragazzo che, dopo essere stato espulso dalla scuola dopo un incidente, scopre di essere affetto da schizofrenia. I genitori, decisi a fargli finire gli studi, lo trasferiscono in una scuola cattolica, dove conosce Maya, una ragazza molto schietta che decide di stargli vicino e aiutarlo con il suo problema.

Mister Link

Disponibile dal: 17 marzo 2021

17 marzo 2021 Piattaforma : Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video Genere: Animazione

Animazione Cast di voci : Hugh Jackman, David Walliams, Stephen Fry (ed. originale)

: Hugh Jackman, David Walliams, Stephen Fry (ed. originale) Rating: Per tutti

Il protagonista del film animato è un audace esploratore di nome Sir Lion Frost alla ricerca di una leggendaria valle, la Shangri La nell’Himalaya. Ad accompagnarlo nelle sue esplorazioni ci sarà un simpatico Sasquatch intento a volersi ricongiungere con la sua famiglia…

L’amico del cuore

Disponibile dal: 18 marzo 2021

18 marzo 2021 Piattaforma : Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video Genere: Drammatico

Drammatico Cast : Casey Affleck, Dakota Johnson, Jason Segel

: Casey Affleck, Dakota Johnson, Jason Segel Rating: 14+

La trama del film prende il via da fatti realmente accaduti. I protagonisti della storia sono una coppia formata da Matt e Nicole che hanno due figlie piccole. La loro vita viene stravolta quando Nicole scopre di essere malata di cancro in stadio terminale. Matt si ritrova così presto caricato di tutto il peso del dolore e della famiglia da mandare avanti, ma un caro amico va loro incontro pronto ad aiutarli portando nella loro famiglia molto più di quello che potessero sperare.

La verità è che non gli piaci abbastanza

Disponibile dal: 18 marzo 2021

18 marzo 2021 Piattaforma : Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video Genere: Commedia drammatica, sentimentale

Commedia drammatica, sentimentale Cast : Ginnifer Goodwin, Scarlett Johansson, Jennifer Aniston

: Ginnifer Goodwin, Scarlett Johansson, Jennifer Aniston Rating: 14+

Un film corale che intreccia le storie di diverse coppie e che quindi racconta i diversi modi di approccio, di rapporto e relazione. Da una relazione che potrebbe nascere a quella che potrebbe essere già a capolinea. Mille modi di guardare l’amore in un film rivelazione che dovrebbe esser visto almeno una volta nella vita!

In uscita su Disney+ in questa settimana

The Falcon and the Winter Soldier (Miniserie)

Disponibile dal: 19 marzo 2021

19 marzo 2021 Piattaforma : Disney+

: Disney+ Genere: Azione, supereroi

Azione, supereroi Cast : Anthony Mackie, Sebastian Stan, Daniel Brühl

: Anthony Mackie, Sebastian Stan, Daniel Brühl Rating: Per tutta la famiglia

La miniserie è basata sulla storia dei personaggi Marvel di Sam Wilson (detto Falcon) e di Bucky Barnes (anche conosciuto come Winter Soldier). I due personaggi, già visti in altri film dell’universo Marvel, prendono le mosse all’indomani delle vicende raccontate in Avengers: Endgame per continuare le loro avventure.

I film in uscita questa settimana su Sky

L’Uomo invisibile

Disponibile dal: 15 marzo 2021

15 marzo 2021 Piattaforma : Sky (Sky Cinema Uno)

: Sky (Sky Cinema Uno) Genere: Horror

Horror Cast : Elisabeth Moss, Oliver Jackson-Cohen, Adis Hodge

: Elisabeth Moss, Oliver Jackson-Cohen, Adis Hodge Rating: 12+

La protagonista di questo horror è Cecilia, una donna sposata con Adrian Griffin, uno scienziato che la tiene reclusa in un rapporto malato. Un giorno Cecilia riesce a fuggire per tentare di ricominciare una nuova vita, ma purtroppo sente di essere continuamente seguita da una presenza invisibile. Potrebbe essere proprio suo marito…

Lo stato della mente

Disponibile dal: 16 marzo 2021

16 marzo 2021 Piattaforma : Sky (Sky Cinema Due)

: Sky (Sky Cinema Due) Genere: Drammatico

Drammatico Cast : Richard Gere, Peter Dinklage, Walton Goggins

: Richard Gere, Peter Dinklage, Walton Goggins Rating: 12+

La trama dl film ispirata ad una storia vera, segue il lavoro di un dottore che lavora in un ospedale psichiatrico e che segue tre pazienti che soffrono di schizofrenia. Tutti e tre gli uomini hanno in comune il fatto che credono di essere Gesù Cristo.

Un grande cast per un film davvero molto interessante e da non perdere.

Artù e Merlino – I Cavalieri di Camelot

Disponibile dal: 17 marzo 2021

17 marzo 2021 Piattaforma : Sky (Sky Cinema Uno)

: Sky (Sky Cinema Uno) Genere: Avventura, fantasy

Avventura, fantasy Cast : Richard Short, Richard Brake, Joe Egan

: Richard Short, Richard Brake, Joe Egan Rating: 12+

Dopo anni e anni passati a combattere l’Impero Romano, Re Artù trona nella sua terra natia, ma è costretto a tirare nuovamente fuori le armi. Dopo aver riunito Mago Merlino e i più fedeli Cavalieri della Tavola Rotonda, infatti, Artù dovrà combattere il malvagio Modred che ha usurpato il trono di Camelot.

La regina delle nevi 4 – La terra degli specchi

Disponibile dal: 18 marzo 2021

18 marzo 2021 Piattaforma : Sky (Sky Cinema Family)

: Sky (Sky Cinema Family) Genere: Animazione

Animazione Rating: Film per tutti

Quarto capitolo del film animato che prende le mosse dalla tradizionale fiaba russa La Regina delle Nevi. In questo film un terribile mago, per vendicarsi della regina delle nevi decide di rinchiudere tutta la magia esistente a Mirrorlands. Soltanto l’intrepida e coraggiosa Gerda potrà impedire che ciò accada…

Una sirena a Parigi

Disponibile dal: 20 marzo 2021

20 marzo 2021 Piattaforma : Sky (Sky Cinema Uno)

: Sky (Sky Cinema Uno) Genere: Romantico

Romantico Cast : Nicolas Duvauchelle, Marylin Lima, Rossy De Palma

: Nicolas Duvauchelle, Marylin Lima, Rossy De Palma Rating: Bambini accompagnati

Il protagonista del film è Gaspard, un cantante che una sera viene attratto da una meravigliosa voce proveniente dalla Senna. Seguendo il melodioso suono scopre una sirena di nome Lula che giace ferita e bisognosa d’aiuto. Gaspard la porta con sé le la cura, salvo poi innamorarsene perdutamente-

