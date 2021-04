Anche in questa nuova settimana sono tante le uscite di film e serie tv sui maggiori canali di streaming. Ecco cosa poter guardare di nuovo su Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e Sky nella settimana che va dal 12 al 18 aprile 2021.

Sono tanti i generi tra i quali potrai scegliere, quindi ecco le migliori uscite in streaming di questa settimana, con trama, cast e tutte le informazioni utili per la visione.

In uscita su Netflix in questa settimana

Kong: Skull Island

Disponibile dal: 13 aprile 2021

13 aprile 2021 Piattaforma : Netflix

: Netflix Genere: Avventura, azione

Avventura, azione Cast : Tom Hiddleston, Brie Larson, Samuel L. Jackson

: Tom Hiddleston, Brie Larson, Samuel L. Jackson Rating: 14+

Un gruppo di scienziati, soldati e studiosi approdano su un’isola inesplorata per studiarne le caratteristiche e le potenzialità. L’intera missione però viene messa a rischio quando la natura del luogo si risveglia in tutta la sua forza, per mezzo di un gorilla enorme, alto più di 30 metri, che inizia ad attaccare gli uomini e i mezzi che stanno assediando la sua dimora…

Love and Monsters

Disponibile dal: 14 aprile 2021

14 aprile 2021 Piattaforma : Netflix

: Netflix Genere: Avventura

Avventura Cast : Dylan O’Brien, Jessica Henwick, Ariana Greenblatt

: Dylan O’Brien, Jessica Henwick, Ariana Greenblatt Rating: 12+

Il film ci trascina in un periodo post-apocalittico, dove la Terra è stata attaccata da mostruosi esseri che ne hanno insediato la superficie. L’umanità, costretta a fuggire, è finita per sopravvivere in rifugi costruiti nel sottosuolo. Il protagonista della storia è Joel Dawson, un ragazzo che riesce a mettersi in connessione con la sua fidanzatina del liceo che è rifugiata in una zona costiera. Riscopertosi innamorato di lei, il ragazzo decide di raggiungerla tornando in superficie e combattendo i mostri che trova lungo il suo cammino.

Doraemon: il film

Disponibile dal: 15 aprile 2021

15 aprile 2021 Piattaforma : Netflix

: Netflix Genere: Animazione

Animazione Cast di voci : Pietro Ubaldi, Davide Garbolino, Federica Valenti

: Pietro Ubaldi, Davide Garbolino, Federica Valenti Rating: Film per tutti

Il protagonista della storia è Nobita Nobi, un ragazzino sfortunato e infelice che un giorno riceve un’inaspettata vista dal suo pronipote Sewashi che viene dal futuro. Il ragazzo ha con se un particolare gatto robot di nome Doraemon che ha molti poteri. I due hanno intenzione di aiutare Nobita ed evitargli un futuro pieno di problemi e infeicità.

Ride or Die

Disponibile dal: 13 aprile 2021

13 aprile 2021 Piattaforma : Netflix

: Netflix Genere: Drammatico, thriller

Drammatico, thriller Cast : Kiko Mizuhara, Honami Sato

: Kiko Mizuhara, Honami Sato Rating: 14+

Il film giapponese è un adattamento del manga “Gunjo” di Ching Nakamura e racconta di Rei che un giorno riceve la chiamata di Nanae, un’amica di vecchia data che e confida di essere vittima di violenza domestica da parte di suo marito. Le due decidono di farsi vendetta da sole. Inizia così la oro fuga senza meta, e il rifiorire del loro rapporto.

Papà non mettermi in imbarazzo (Serie tv)

Disponibile dal: 13 aprile 2021

13 aprile 2021 Piattaforma : Netflix

: Netflix Genere: Commedia

Commedia Cast : Jamie Foxx, David Alan Grier, Kyla-Drew

: Jamie Foxx, David Alan Grier, Kyla-Drew Rating: 12+

La serie, ideata da Jamie Foxx, racconta di un padre single che vedrà cambiare radicalmente la sua vita quando sua figlia adolescente, cocciuta e ribelle, va a vivere da lui. La serie al momento è composta da una sola stagione che conta 8 episodi. Sarà disponibile su Netfix a partire da martedì 13 aprile.

In uscita questa settimana su Amazon Prime Vide

Notte prima degli esami – Oggi

Disponibile dal: 15 aprile 2021

15 aprile 2021 Piattaforma : Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video Genere: Commedia

Commedia Cast : Nicolas Vaporidis, Giorgio Panariello, Carolina Crescentini

: Nicolas Vaporidis, Giorgio Panariello, Carolina Crescentini Rating: 12+

La trama del film è ambientata nell’estate de 2006. Mentre gli esami di maturità si avvicinano inesorabili, il diciottenne Luca Molinari s’innamora perdutamente di una biologa marina, mentre suo padre perde la testa per una sua professoressa del liceo. Entrambe le storie si riveleranno fallimentari, ma faranno capire a Luca e suo padre molte cose…

Qualunquemente

Disponibile dal: 15 aprile 2021

15 aprile 2021 Piattaforma : Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video Genere: Commedia, satirico

Commedia, satirico Cast : Antonio Albanese, Lorenza Indovina, Davide Giordano

: Antonio Albanese, Lorenza Indovina, Davide Giordano Rating: 14+

Il protagonista di questa commedia satirica è Cetto La Qualunque, un imprenditore calabrese corrotto che torna in Italia dopo anni di latitanza per sfuggire alla giustizia. Tornato nel suo paese con una nuova famiglia, Cetto scopre che tutto è a “rischio legalità”, e decide quindi di candidarsi a sindaco del comune contro l’onestissimo rivale Giovanni De Santis.

Sword of God – L’ultima crociata

Disponibile dal: 15 aprile 2021

15 aprile 2021 Piattaforma : Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video Genere: Storico

Storico Cast : Krzysztof Pieczynski, Karol Bernacki, Wiktoria Gorodecka

: Krzysztof Pieczynski, Karol Bernacki, Wiktoria Gorodecka Rating: 14+

I protagonisti di questo film storico sono due cavalieri cristiani che si avventurano in una terra pagana. Uno vuole portare la sua fede, l’atro invece è più alla ricerca di se stesso. Il loro arrivo, ad ogni modo, scatenerà una furiosa guerra tra chi li sostiene e chi invece è contrario alla loro presenza.

River Runs Red

Disponibile dal: 15 aprile 2021

15 aprile 2021 Piattaforma : Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video Genere: Thriler

Thriler Cast : Taye Diggs, John Cusack, George Lopez

: Taye Diggs, John Cusack, George Lopez Rating: 14+

Un giudice di successo vede morire suo figlio per colpa di due poliziotti. I due agenti, però, vengono protetti dal sistema e quindi dichiarati innocenti. Tutto cambia quando un detective veterano decide di scendere in campo per trovare e prove di colpevolezza dei due poliziotti, rimettendo in piedi il caso e unendosi al giudice per la vittoria della giustizia.

Da vedere su Disney+ da questa settimana

Fosse / Verdon (Miniserie)

Disponibile dal: 16 aprile 2021

16 aprile 2021 Piattaforma : Disney+

: Disney+ Genere: Biografico

Biografico Cast : Sam Rockwell, Michelle Williams

: Sam Rockwell, Michelle Williams Rating:

La miniserie, come suggerisce il titolo, racconta la storia sentimentale e professionale tra Bob Fosse e Gwen Verdon, lui rivoluzionario coreografo e lei talentuosa attrice ballerina e musa ispiratrice. Una storia incredibile di passione e arte, sviluppata in modo accurato grazie alla collaborazione della figlia dei due artisti Nicole Fosse.

National Geographic: Paradisi Inesplorati (Serie tv)

Disponibile dal: 16 aprile 2021

16 aprile 2021 Piattaforma : Disney+

: Disney+ Genere: Documentario

Documentario Rating: Per tutti

Cinque fantastici episodi che ci porteranno alla scoperta di luoghi straordinari del nostro pianeta, dagli aridi deserti ai ghiacciai, in un viaggio che regala calma e serenità nella frenetica vita di tutti i giorni. Questi i titoli dei vari episodi della serie documentario: “Calma glaciale”, “Luci notturne”, “Pace tropicale”, “Solitudine deserta” e “Visioni idilliache” che saranno accompagnati dalle musiche Neil Davidge, famoso per le sue collaborazioni con musicisti come Massive Attack, Snoop Dogg e David Bowie.

Film in uscita su Sky in questa settimana

Divorzio a Las Vegas

Disponibile dal: 12 aprile 2021

12 aprile 2021 Piattaforma : Sky (Sky Cinema Uno)

: Sky (Sky Cinema Uno) Genere: Commedia

Commedia Cast : Giampaolo Morelli, Andrea Delogu, Ricky Memphis

: Giampaolo Morelli, Andrea Delogu, Ricky Memphis Rating: 12+

I protagonisti di questa simpatica commedia italiana sono Lorenzo ed Elena due giovani studenti diciottenni che, con molta leggerezza, durante un viaggio a Las Vegas decidono di sposarsi. I due non si vedranno più per vent’anni, quando Elena sta per sposarsi ma deve prima ottenere il divorzio da Lorenzo…

Honey Boy

Disponibile dal: 14 aprile 2021

14 aprile 2021 Piattaforma : Sky (Sky Cinema Due)

: Sky (Sky Cinema Due) Genere: Drammatico

Drammatico Cast : Emiliano Coltorti, Manuel Meli, Giulio Bartolomei

: Emiliano Coltorti, Manuel Meli, Giulio Bartolomei Rating: 14+

Il protagonista del film è Otis Lort, un dodicenne che diventa una piccola star ad Hollywood grazie ad un programma teevisivo per bambini. Otis però ha un rapporto difficile con suo padre, ex pagliaccio eroinomane che decide di riallacciare i rapporti con lui creando un vortice di abusi e violenze.

Distorted

Disponibile dal: 17 aprile 2021

17 aprile 2021 Piattaforma : Sky (Sky Cinema Uno)

: Sky (Sky Cinema Uno) Genere: Thriller, azione

Thriller, azione Cast : Christina Ricci, John Cusack, Brendan Fletcher

: Christina Ricci, John Cusack, Brendan Fletcher Rating: 12+

I protagonisti di questa storia sono una coppia formata da Lauren Curran e suo marito Russell. I due, dopo essersi trasferiti in un nuovo complesso residenziale all’avanguardia e dotato di tutti i confort, iniziano a percepire qualcosa di strano. Lauren così si mette in contatto con uno scienziato complottista che è convito che quel complesso sia la base di un esperimento sul lavaggio del cervello.

Artic – Un’avventura glaciale

Disponibile dal: 18 aprile 2021

18 aprile 2021 Piattaforma : Sky (Sky Cinema Family)

: Sky (Sky Cinema Family) Genere: Animazione

Animazione Cast di voci : Stefano De Martino, Ambra Angiolini

: Stefano De Martino, Ambra Angiolini Rating: Film per tutti

Le importanti tematiche ambientaliste trattate in una storia semplice ed efficace. Protagonista è la volpe Speedy, che lavora in un ufficio postale, ma sogna di poter diventare un correre dell’artico. Un giorno, dopo aver rubato una slitta, parte per una consegna di un pacco, salvo poi scoprire un malvagio piano che pondera lo scioglimento dei ghiacciai…

