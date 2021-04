Anche in questa settimana eccoci pronti a scoprire quali saranno le uscite in streaming più interessanti, i film e le serie tv in uscita su Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e Sky.

Le novità sono davvero tante, originali e non, e dei generi più svariati, in modo da soddisfare le preferenze di tutti.

Ecco quindi cosa guardare in streaming in questa settimana che va dal 19 al 25 aprile 2021.

Le uscite Netflix di questa settimana

Il filo nascosto

Disponibile dal: 20 aprile 2021

20 aprile 2021 Piattaforma : Netflix

: Netflix Genere: Drammatico, sentimentale

Drammatico, sentimentale Cast : Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps, Lesley Manville

: Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps, Lesley Manville Rating: 12+

Siamo nella Londra degli anni ’50, e il protagonista della storia è il sarto Reynolds Woodcock che insieme a sua sorella dirige la celebre House of Woodcock, la casa di moda amata dai reali e dai personaggi famosi. Reynolds è un uomo dal carattere difficile, che si concede la compagnia di donne sempre diverse, fino a quando non si innamora di Alma, donna che riuscirà a sconvolgere la sua vita…

Lady Bird

Disponibile dal: 20 aprile 2021

20 aprile 2021 Piattaforma : Netflix

: Netflix Genere: Commedia drammatica

Commedia drammatica Cast : Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Tracy Letts

: Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Tracy Letts Rating: 12+

Film che racconta una storia di formazione, opera prima della regista Greta Gerwig. La storia racconta di Christine McPherson un’ambiziosa ragazza che frequenta il liceo che sogna di trasferirsi sulla cosa orientale per il college. Tutto cambia però quando la ragazza si iscriverà ad un corso di teatro, che porterà grandi novità nella sua vita e per il suo futuro.

Disponibile dal: 21 aprile 2021

21 aprile 2021 Piattaforma : Netflix

: Netflix Genere: Teen Drama

Teen Drama Cast : Giuseppe Dave Seke, Haroun Fall, Beatrice Grannò

: Giuseppe Dave Seke, Haroun Fall, Beatrice Grannò Rating: 10+

Protagonista di questa serie tv è un ragazzo adolescente timido e solitario, che però un giorno scopre di avere il dono dell’invisibilità. Per poter difendere ed aiutare il suo quartiere, il ragazzo dovrà imparare ad usare e a convivere con il suo potere, cosa che gli costerà la rinuncia dei suoi sogni artistici per il futuro…

Disponibile dal: 22 aprile 2021

22 aprile 2021 Piattaforma : Netflix

: Netflix Genere: Fantascienza, thriller

Fantascienza, thriller Cast : Anna Kendrick, Toni Collette, Shamier Anderson

: Anna Kendrick, Toni Collette, Shamier Anderson Rating: 12+

Il film racconta di una missione verso il pianeta Marte intrapresa da una nave spaziale con a bordo quattro astronauti. Tutto cambia quando, per via di un imprevisto, un tecnico rimane bloccato nella nave prima del lancio, e l’equipaggio si troverà quindi con una persona in più, che metterà in serio pericolo la sopravvivenza di tutti, dal momento che i sistemi di supporto vitali sono programmati per sole quattro persone…

Dora e la città perduta

Disponibile dal: 22 aprile 2021

22 aprile 2021 Piattaforma : Netflix

: Netflix Genere: Avventura, commedia

Avventura, commedia Cast : Isabela Moner, Madelyn Miranda, Eugenio Derbez

: Isabela Moner, Madelyn Miranda, Eugenio Derbez Rating: Film per tutti

Una nuova avventura per Dora, che dopo aver passato gran parte della sua vita nella giungla, si troverà alle prese con un nuovo viaggio per tentare di salvare la vita ai suoi genitori. Nel mentre, la giovane esploratrice, dovrà risolvere un enigmatico mistero legato ad una civiltà antica. Un’avventura fantastica in un film adatto a tutta la famiglia.

Tenebre e ossa (Serie tv)

Disponibile dal: 23 aprile 2021

23 aprile 2021 Piattaforma : Netflix

: Netflix Genere: Fantasy

Fantasy Cast : Jessie Mei Li, Archie Renaux, Ben Barnes

: Jessie Mei Li, Archie Renaux, Ben Barnes Rating: 10+

Tratta da una serie di romanzi fantasy, Tenebre e Ossa ci trasporta in un mondo diviso in due da un’enorme barriera dell’oscurità perpetua, dove strane creature vivono cibandosi di carne umana. Una giovane soldatessa, scopre un grande potere che potrebbe aiutarla a riunire il suo mondo, ma mentre si prepara a farlo, una guerra si scatena intorno a lei, e ci vorrà ben più della magia per sopravvivere…

Aquaman

Disponibile dal: 23 aprile 2021

23 aprile 2021 Piattaforma : Netflix

: Netflix Genere: Azione, supereroi

Azione, supereroi Cast : Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe

: Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe Rating: Film per tutti

Il film racconta le origini di Arthur Curry, mezzo uomo, mezzo atlantideo che sarà richiamato al mare in un momento di grande bisogno della città Sottomarina. Arthur non si sente pronto a diventare il re dei sette mari, ma il destino ha altri progetti per lui… La storia della nascita di Aquaman! Un film visivamente mozzafiato, con un Jason Momoa in perfetta forma. Da non perdere!

Tutto il mio folle amore

Disponibile dal: 24 aprile 2021

24 aprile 2021 Piattaforma : Netflix

: Netflix Genere: Drammatico

Drammatico Cast : Claudio Santamaria, Valeria Golino, Diego Abbatantuono

: Claudio Santamaria, Valeria Golino, Diego Abbatantuono Rating: 12+

Uno dei film più belli di Gabriele Salvadores, un film che racconta di Vincent, un sedicenne affetto da autismo e da un disturbo della personalità sin dalla nascita, che ha trovato un equilibrio familiare grazie a sua madre e al suo compagno. Fino a quando, un giorno, non si presenta il padre naturale di Vincent, cantante squattrinato che era fuggito dai suoi compiti di genitore ancora prima che Vincent nascesse. L’uomo vorrebbe conoscere il figlio che non ha mai visto, ma non sa niente della sua situazione. Quando Vincent si nasconde nel furgone di suo padre, nel tentativo di scappare di casa, i due saranno costretti a conoscersi e relazionarsi.

Le uscite streaming di questa settimana su Amazon Prime Video

Double Dragon

Disponibile dal: 19 aprile 2021

19 aprile 2021 Piattaforma : Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video Genere: Azione, commedia

Azione, commedia Cast : Scott Wolf, Mark Dacascos, Robert Patrick

: Scott Wolf, Mark Dacascos, Robert Patrick Rating: 12+

Siamo a Los Angeles nel 2007, la città è invasa dalle acque per via di un maremoto e regna l’anarchia e la violenza. Gli unici a vegliare sulla sicurezza della popolazione sono tre esperti di arti marziali, due uomini e una donna, che vegliano sulla città.

Alice e Peter

Disponibile dal: 22 aprile 2021

22 aprile 2021 Piattaforma : Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video Genere: Fantasy, avventura

Fantasy, avventura Cast : David Oyelowo, Anna Chancellor, Angelina Jolie

: David Oyelowo, Anna Chancellor, Angelina Jolie Rating: Film per tutti

Il film ha come protagonisti Peter prima che diventasse Pan, e Alice prima che iniziasse il suo viaggio nel mondo delle meraviglie. Peter e Alice sono fratelli, e un giorno si troveranno a dover affrontare un brutto momento della loro famiglia. In viaggio a Londra per vendere dei vecchi cimeli, Peter e Alice si troveranno catapultati in un’avventura inimmaginabile…

Abigail

Disponibile dal: 23 aprile 2021

23 aprile 2021 Piattaforma : Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video Genere: Fantasy, avventure

Fantasy, avventure Cast : Tinatin Dalakishvili, Eddie Marsan, Rinal Mukhametov

: Tinatin Dalakishvili, Eddie Marsan, Rinal Mukhametov Rating: Film per tutti

La protagonista del film, così come suggerisce il titolo, è Abigail una ragazza con poteri straordinari. La città in cui vive, però ha i confini chiusi a causa di una misteriosa epidemia che ne ha dimezzato gli abitanti. Tutto cambia quando Abigail inizia a capire che la storia dell’epidemia è molto probabilmente finta, e che i confini sono stati creati solo per tenere a basa chi come lei ha dei poteri magici…

Adeline – L’eterna giovinezza

Disponibile dal: 23 aprile 2021

23 aprile 2021 Piattaforma : Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video Genere:

Cast :

: Rating:

Come suggerisce il titolo, la protagonista del film è Adeline, una donna che, in seguito ad un incidente d’auto che sta per ucciderla, smette d’invecchiare a soli 29 anni. La vita di Adeline verrà però stravolta dall’amore; dopo anni e anni di tentativi di tener nascosta la sua misteriosa condizione, infatti, tutto cambia quando conoscerà un uomo straordinario.

I film in uscita questa settimana su Disney+

I segreti delle balene

Disponibile dal: 22 aprile 2021

22 aprile 2021 Piattaforma : Disney+

: Disney+ Genere: Documentario

Documentario Cast : Sigourney Weaver (voce narrante ed. originale)

: Sigourney Weaver (voce narrante ed. originale) Rating: Film per tutti

L’explorer e fotografo Brian Skerry ci accompagnerà in questa serie di documentari che vede protagonisti gli affascinanti mammiferi marini. Suddivisa in quattro parti, I segreti delle Balene ci porterà a conoscere da vicino orche, megateri, beluga, narvali e capodogli, le loro strutture sociali e la loro capacità di interazione. Siete pronti ad immergervi con loro?

Grown-ish (Serie tv)

Disponibile dal: 23 aprile 2021

23 aprile 2021 Piattaforma : Disney+ (Star)

: Disney+ (Star) Genere: Commedia

Commedia Cast : Yara Shahidi, Deon Cole, Trevor Jackson

: Yara Shahidi, Deon Cole, Trevor Jackson Rating: 12+

Spin-off della serie Black-ish, questa nuova sitcom segue le vicende della giovane Zoey, figlia maggiore dei Johnson, attraente e popolare adolescente all’inizio della sua avventura al college. Il suo viaggio verso l’età adulta le farà capire che, fuori dal suo nido famigliare, non tutto è come aveva immaginato.

The Story of God

Disponibile dal: 23 aprile 2021

23 aprile 2021 Piattaforma : Disney+

: Disney+ Genere: Documentario

Documentario Cast : Morgan Freeman

: Morgan Freeman Rating: Film per tutti

Morgan Freeman ci condurrà in un viaggio alla scoperta del concetto di spiritualità e religione secondo le diverse culture che popolano il nostro pianeta. Cercheremo, anche grazie a risposte scientifiche, di capire come l’Uomo possa intendere la figura di un Dio creatore del tutto e di come questo influisca sulla vita delle persone a tutte le latitudini.

La forma dell’acqua

Disponibile dal: 23 aprile 2021

23 aprile 2021 Piattaforma : Disney+ (Star)

: Disney+ (Star) Genere: Fantastico, drammatico

Fantastico, drammatico Cast : Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins

: Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins Rating: 12+

Questo film fantastico e sentimentale, vincitore del Leone d’Oro alla 74° Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, ci catturerà con la storia di Elisa Esposito, una ragazza affetta da mutismo che lavora come addetta alle pulizie di un laboratorio scientifico, e il suo amore con una strana creatura anfibia catturata in Amazzonia e imprigionata nello stesso laboratorio. Tra i due nasce un delicato rapporto che gli permetterà di andare oltre l’impossibilità di esprimersi a parole, non senza l’opposizione del responsabile della struttura, il colonnello Strickland, che vorrebbe vivisezionare la creatura per i suoi esperimenti scientifici. Elisa cercherà di far fuggire la creatura dal laboratorio in una storia d’amore atipica e delicata che si scontra con un contesto violento e crudele.

In uscita questa settimana su Sky

Siberia

Disponibile dal: 19 aprile 2021

19 aprile 2021 Piattaforma : Sky (Sky Cinema Uno)

: Sky (Sky Cinema Uno) Genere: Crime, thiller

Crime, thiller Cast : Keanu Reeves, Ana Ularu, Boris Gulyarin

: Keanu Reeves, Ana Ularu, Boris Gulyarin Rating: 14+

Il protagonista della storia, interpretato dal grande Keanu Reeves, è Lucas Hill, un commerciante di diamanti americano che si reca in Siberia ala ricerca di un collega scomparso. Tutti i suoi piani però cambiano radicalmente dopo l’incontro con una donna…

King Lear

Disponibile dal: 20 aprile 2021

20 aprile 2021 Piattaforma : Sky (Sky Cinema Due)

: Sky (Sky Cinema Due) Genere: Drammatico

Drammatico Cast : Anthony Hopkins, Emma Thompson, Emily Watson

: Anthony Hopkins, Emma Thompson, Emily Watson Rating: 12+

Tratto dall’omonima tragedia di Shakespeare, il film racconta di re Lear che riunisce le sue figlie per annunciare che dividerà il suo regno per vivere i suoi ultimi anni libero dal peso della corona. Mentre le prime due figlie ringraziano e lodano il padre, la terza, Cordelia, non è molto contenta e si rifiuta di lodare suo padre. Sarà per questo che Lear la scaccerà dal regno, dando il via ad una serie di avvenimenti tragici sempre più funesti.

The Photograph – Gli scatti di mia madre

Disponibile dal: 21 aprile 2021

21 aprile 2021 Piattaforma : Sky (Sky Cinema Uno)

: Sky (Sky Cinema Uno) Genere: Romantico

Romantico Cast : Issa Rae, Chanté Adams, Y’lan Noel

: Issa Rae, Chanté Adams, Y’lan Noel Rating: Bambini accompagnati

Protagonista del film è Mae, una donna che un giorno trova una fotografia conservata in una cassetta di sicurezza da sua madre. Nel tentativo di capirne il motivo, Mae si troverà a dover cercare nei suoi ricordi e nella vita di sua madre, cosa che la porterà alla scoperta di una grande storia d’amore. Un film dedicato agli spettatori inguaribili romantici.

Anna (Serie tv)

Disponibile dal: 23 aprile 2021

23 aprile 2021 Piattaforma : Sky (Sky Atlantic)

: Sky (Sky Atlantic) Genere: Drammatico

Drammatico Cast : Giulia Dragotto, Alessandro Pecorella, Giovanni Mavilla

: Giulia Dragotto, Alessandro Pecorella, Giovanni Mavilla Rating: 12+

La serie tv di Niccolò Ammaniti, produzione Sky Original, e tratta da uno dei romanzi dello scrittore. La trama è ambientata in una Sicilia post-apocalittica, dove l’epidemia di Rossa colpisce solo gli adulti salvando i più giovani. In questa situazione, Anna, una giovane coraggiosa, andrà alla ricerca del suo fratellino, misteriosamente rapito…

L’arte della truffa

Disponibile dal: 23 aprile 2021

23 aprile 2021 Piattaforma : Sky (Sky Cinema Uno)

: Sky (Sky Cinema Uno) Genere: Drammatico

Drammatico Cast : Theo James, Emly Ratajowsky, Fred Melamed

: Theo James, Emly Ratajowsky, Fred Melamed Rating: 12+

Il protagonista del film è un ladro ormai stanco che vorrebbe cambiare vita; specializzato in furti di opere d’arte, l’uomo si mette in contatto con una truffatrice per poter compiere il colpo definitivo della sua carriera.

Guida romantica a posti perduti

Disponibile dal: 24 aprile 2021

24 aprile 2021 Piattaforma : Sky (Sky Cinema Due)

: Sky (Sky Cinema Due) Genere: Drammatico

Drammatico Cast : Clive Owen, Jasmine Trinca, Irène Jacob

: Clive Owen, Jasmine Trinca, Irène Jacob Rating: Bambini Accompagnati

Allegra è una ragazza che soffre di attacchi di panico, Benno è alcolista. I due, vicini di casa quasi sconosciuti l’uno per l’altra, si incontrano e si scontrano vittime della paura del mondo di lei e della dipendenza di lui. Insieme decideranno di intraprendere un viaggio per l’Europa alla ricerca di “posti perduti”, luoghi dove sentirsi finalmente a casa per poter trovare dentro loro stessi una rinnovata voglia di vivere.

E tu quali film e serie tv guarderai questa settimana? Lascia un commento per farcelo sapere.