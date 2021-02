Anche questa settimana arrivano nuove uscite di film e serie tv sulle maggiori piattaforme di streaming come Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e Sky.

Ecco cosa trovare di nuovo nella settimana che va dal 22 al 28 febbraio 2021, in particolare Disney+ riserva molte sorprese dal momento che sta per veder nascere un nuovo canale, chiamato Star, con tanti nuovi contenuti.

Andiamo quindi a scoprire cosa poter vedere in streaming in questa settimana, per una serata da soli o in famiglia.

Uscite in streaming su Netflix in questa settimana

Pelé Il re del calcio

Disponibile dal: 23 febbraio 2021

23 febbraio 2021 Piattaforma : Netflix

: Netflix Genere: Documentario

Documentario Rating: Per tutta la famiglia

Per tutti gli amanti del calcio, ecco un documentario in arrivo su Netflix da non perdere per nulla al mondo. La storia di Pelé, uno dei campioni del pallone più amato e conosciuto, raccontata attraverso una serie di interviste allo stesso calciatore, con filmati di repertorio, e con interviste a celebri compagni di squadra come Zagallo, Jairzinho e Rivellino. Tutti gli anni d’oro di Pelé che vanno dal 1958 al 1970; una storia indimenticabile per quanti amano il calcio.

High Rise – Invasion (Serie Tv, stag. 1)

Disponibile dal: 25 febbraio 2021

25 febbraio 2021 Piattaforma : Netflix

: Netflix Genere: Anime

Anime Cast di voci : Haruka Shiraishi, Shiki Aoki, Akira Sekine (ed. originale)

: Haruka Shiraishi, Shiki Aoki, Akira Sekine (ed. originale) Rating: 14+

La protagonista di questo manga anime è Yuri Honjo, una studentessa che si ritrova in un mondo anormale dove tutto appare diverso e figure mascherate attaccano e massacrano povere vittime innocenti e inermi. Per poter sopravvivere in questo mondo da incubo, Yuri Honjo ha solo due possibilità: essere uccisa dalle figure mascherate o difendersi e uccidere. Yuri sceglie la seconda, ma quale sarà il suo difficile destino?

Film in uscita questa settimana su Amazon Prime Video

Addio al nubilato

Disponibile dal: 24 febbraio 2021

24 febbraio 2021 Piattaforma : Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video Genere: Commedia

Commedia Cast : Laura Chiatti, Chiara Francini, Antonia Liskova

: Laura Chiatti, Chiara Francini, Antonia Liskova Rating: 14+

Il film, esclusiva Amazon, è una commedia che racconta la storia di quattro amiche del liceo che si rincontrano dopo 20 anni, il giorno prima del matrimonio di una di loro. Ne succederanno di tutti i colori, in un giorno che troverà più grandi, con vite nuove, più o meno lontane da quello che da adolescenti sognavano, ma infondo infondo sempre le stesse.

Tutta colpa di Freud (Serie Tv, stag. 1)

Disponibile dal: 26 febbraio 2021

26 febbraio 2021 Piattaforma : Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video Genere: Commedia

Commedia Cast : Claudio Bisio, Luca Bizzarri, Claudia Pandolfi

: Claudio Bisio, Luca Bizzarri, Claudia Pandolfi Rating: 13+

Dal film di Paolo Genovese alla serie tv: ecco che arriva Tutta colpa di Freud. La serie, che approderà con la sua prima stagione su Amazon Prime Video, ha gli stessi personaggi già conosciuti nell’omonimo film, a cambiare sarà solo l’attore protagonista (nel film è Giallini, nella serie invece sarà Claudio Bisio). Otto episodi della durata di circa 45 minuti in cui il protagonista, uno psicanalista milanese, padre single, è alle prese con le tre figlie problematiche.

Le novità di questa settimana su Disney+

La leggenda di Frozen

Disponibile dal: 26 febbraio 2021

26 febbraio 2021 Piattaforma : Disney+

: Disney+ Genere: Animazione

Animazione Cast di voci : Evan Rachel Wood, John Lavelle, Nick A Fisher

: Evan Rachel Wood, John Lavelle, Nick A Fisher Rating: Per tutti

La storia di Elsa e Anna si arricchisce di nuovi contenuti grazie ad un nuovo cortometraggio. Ne La leggenda di Frozen ci si riunisce per dei racconti della buonanotte che includono storie sullo spirito dell’acqua, lo spirito del vento e del fuoco e i Giganti della Terra. Il corto sarà trasmesso in streaming in 2D, per poterlo vedere in 3D bisogna avere accesso ad Oculus

Il nuovo canale Star

Dal 23 febbraio Disney+ si arricchisce di nuovi contenuti riservati ad un pubblico più adulto. Arriva infatti Star, un canale con tanti film e serie tv tutte da scoprire. Il catalogo è davvero enorme, ma tra i vari titoli segnaliamo X-Files, Lost, Scrubs, Desperate Housewives, Modern Family, Prison Break, per citare solo alcune delle serie tv, e Titanic, 7 sconosciuti a El Royale, la serie di Alien, Braveheart, Benvenuti in paradiso e molti altri per la sezione film. Non vorremo più uscire di casa!

In uscita in questa settimana su Sky

Birds of Prey (E la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn)

Disponibile dal: 22 febbraio 2021

22 febbraio 2021 Piattaforma : Sky (Sky Cinema Uno)

: Sky (Sky Cinema Uno) Genere: Azione, fantascienza, commedia

Azione, fantascienza, commedia Cast : Margot Robbie, Mary Elisabeth Winstead, Jurmee Smollet-Bell

: Margot Robbie, Mary Elisabeth Winstead, Jurmee Smollet-Bell Rating: 14+

Harley Quinn e Joker hanno interrotto la loro relazione e hanno preso strade diverse. Harley si è unita al gruppo delle Birds of Prey insieme alle tre eroine Black Canary, Hunter e Renée Montoya. La loro missione è quella di salvare una ragazza dal terribile Black Mask e faranno di tutto per portarla al termine.

A Taxi Driver

Disponibile dal: 23 febbraio 2021

23 febbraio 2021 Piattaforma : Sky (Sky Cinema Due)

: Sky (Sky Cinema Due) Genere: Drammatico, storico

Drammatico, storico Cast : Song Kang-ho, Thomas Kretschmann, Yoo Hae-jin

: Song Kang-ho, Thomas Kretschmann, Yoo Hae-jin Rating: 14+

Il film, ispirato ad una storia vera, racconta la storia di Kim, un tassista coreano vedovo e con una figlia a carico, poco interessato alla politica. Kim si ritrova coinvolto in un viaggio molto importante quando carica un fotoreporter tedesco sul proprio taxi che gli chiede, in cambio di una grandissima cifra, di portarlo nel sud del Paese dove poter filmare la repressione della rivolta studentesca da parte dei militari. Il viaggio cambierà per sempre la visione del mondo di Kim.

Fuga da Pretoria

Disponibile dal: 24 febbraio 2021

24 febbraio 2021 Piattaforma : Sky (Sky Cinema Uno)

: Sky (Sky Cinema Uno) Genere: Thriller, drammatico

Thriller, drammatico Cast : Daniel Radcliffe, Daniel Webber, Ian Hart

: Daniel Radcliffe, Daniel Webber, Ian Hart Rating: 14+

I protagonisti del film sono Tim e Stephen, due giovani attivisti anti-apartheid che, rinchiusi in carcere, trovano un modo molto creativo di evadere. Il film è basato sulla storia vera di uno dei fuggiaschi, che ha voluto raccontare la sua esperienza in un libro, poi adattato al grande schermo.

Il diritto di opporsi

Disponibile dal: 26 febbraio 2021

26 febbraio 2021 Piattaforma : Sky (Sky Cinema Due)

: Sky (Sky Cinema Due) Genere: Drammatico

Drammatico Cast : Michael B. Jordan, Jamie Foxx, Brie Larson

: Michael B. Jordan, Jamie Foxx, Brie Larson Rating: 14+

Il film racconta la storia dell’avvocato Bryan Stevenson che decide di schierarsi dalla parte di quanti sono stati ritenuti colpevoli anche con mancanza di prove. Uno dei primi casi da che prende in carico è quello di Walter McMillian, un uomo di colore accusato di aver assassinato una ragazza, ma che pare essere totalmente innocente. Un film che parla di lotta per i diritti, di razzismo e giustizia.

Lady Driver – Veloce come il vento

Disponibile dal: 27 febbraio 2021

27 febbraio 2021 Piattaforma : Sky (Sky Cinema Family)

: Sky (Sky Cinema Family) Genere: Avventura

Avventura Cast : Grace van Dien, Sean Patrick Flanery, Christina Moore

: Grace van Dien, Sean Patrick Flanery, Christina Moore Rating: Bambini accompagnati

La protagonista del film è un’adolescente ribelle che parte per andare alla ricerca delle proprie radici. Durante il suo viaggio però si troverà ad affrontare la gara della sua vita, scoprendo in sé un grande potenziale e la vera forza che la manda avanti giorno dopo giorno. Un film da non perdere per nulla al mondo.

The Quake – Il terremoto del secolo

Disponibile dal: 28 febbraio 2021

28 febbraio 2021 Piattaforma : Sky (Sky Cinema Uno)

: Sky (Sky Cinema Uno) Genere: Thriller

Thriller Cast : Kristoffer Joner, Ane Dhal Torp, Jonas Hoff, Oftebro

: Kristoffer Joner, Ane Dhal Torp, Jonas Hoff, Oftebro Rating: 12+

Il film nasce come sequel di The Wave. Siamo tre anni dopo il terribile tzunami di Geiranger, in Norvegia. Il protagonista è un uomo che vive ancora il trauma dell’accaduto quando scopre che presto Oslo, la città in cui vive con tutta la famiglia, verrà colpita da un terribile terremoto. L’incubo ricomincia…

E tu cosa guarderai in questa settimana? Lascia un commento qui sotto per farci sapere.