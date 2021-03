Una nuova settimana e tante nuove uscite in streaming di film e serie tv. Ecco cosa guardare sulle maggiori piattaforme di streaming come Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ (che ultimamente di è arricchito di un nuovo canale chiamato Star) e Sky.

Ecco quindi i migliori film e le migliori serie TV in arrivo in streaming nella settimana che va dal 22 al 28 marzo 2021.

Film e serie tv in arrivo su Netflix in questa settimana

Cinquanta sfumature di rosso

Disponibile dal: 23 marzo 2021

Piattaforma: Netflix

Genere: Sentimentale, drammatico

Cast: Dakota Johnson, Jamie Dornan, Eric Johnson

Rating: 14+

Il finale della trilogia formata da Cinquanta sfumature di grigio e Cinquanta sfumature di nero. Con Cinquanta sfumature di rosso Christian e Anastasia, ormai sposi, vivono una sontuosa e avventurosa luna di miele. Al ritorno a casa però, Christian dimostrerà di essere ancora molto geloso e possessivo, e tra i due non mancheranno i momenti di attrito, ma anche momenti decisamente più caldi nella stanza dei giochi…

Disponibile dal: 25 marzo 2021

Piattaforma: Netflix

Genere: Drammatico, sentimentale

Cast: Elvira Camarrone, Roberto Christian, Donatella Finocchiaro

Rating: 12+

Il film ha come protagonisti Lorenzo, diciassettenne istruttore di vela, e Sara sua allieva sedicenne. I due, conosciutisi in vacanza, s’innamorano poco a poco, fino a quando Sara non diventa sfuggente e sparisce dalla vita di Lorenzo. Il ragazzo però non si arrende e va così a cercarla fino a casa, a Palermo, dove scopre che purtroppo la ragazza è affetta da una rara malattia terminale. I due, messi di fronte alla cruda realtà, dovranno vivere il loro amore, seppur giovane, in modo molto maturo.

Agenzia segreta controllo magia

Disponibile dal: 25 marzo 2021

Piattaforma: Netflix

Genere: Animazione

Cast di voci: Nicholas Corda, Sylvana Joyce, Courtney Shaw (Ed. originale)

Rating: Film per tutta la famiglia

I protagonisti della storia animata sono Hansel e Gretel, i più celebri fratelli del mondo delle fiabe. In questa versione i due sono diventati degli abili agenti segreti, pronti a mettere in gioco ingegno, determinazione e magia per poter affrontare un’importante missione: ritrovare un re scomparso.

A Week Away

Disponibile dal: 26 marzo 2021

Piattaforma: Netflix

Genere: Musical

Cast: Kevin Quinn, Bailee Madison, Jahbril Cook

Rating: Film per tutta la famiglia

Il protagonista della storia è il giovane Will, un ragazzo che, in seguito ad uno scontro con la legge, si trova costretto a scegliere tra il carcere minorile o un campo estivo cristiano. Al campo estivo conoscerà una ragazza speciale che sarà capace di trasmettere a Will un senso di appartenenza che il ragazzo non aveva mai trovato in vita sua.

Che fine ha fatto Sara? (Serie TV, Stag. 1)

Disponibile dal: 24 marzo 2021

Piattaforma: Netflix

Genere: Poliziesco, giallo

Cast: Manolo Cardona, Ginés García Millán, Carolina Miranda

Rating: 14+

Una serie tv messicana che vi trascinerà in un avvincente giallo. Il protagonista è Alex, un uomo determinato a vendicarsi e a dimostrare di essere stato malignamente incastrato per l’omicidio di sua sorella. Nei suoi piani, c’è molto più che il semplice scoprire chi ha ucciso sua sorella…

Shtisel (Serie TV, Stag. 3)

Disponibile dal: 25 marzo 2021

Piattaforma: Netflix

Genere: Drammatico, in costume

Cast: Doval'e Glickman, Michael Aloni, Neta Riskin

Rating: 12+

In arrivo la terza stagione della serie tv incentrata sulle vicende di una famiglia di ebrei ortodossi che vive nel quartiere di Geula a Gerusalemme. Dopo il successo delle due prime stagioni, lo show è stato rinnovato per una terza, temporalmente ambientata quattro anni dopo gli eventi della seconda stagione.

Gli irregolari di Baker Street (Serie TV, Stag. 1)

Disponibile dal: 26 marzo 2021

Piattaforma: Netflix

Genere: Giallo, commedia drammatica

Cast: Henry Lloyd-Hughes, Royce Pierreson, Clarke Peters

Rating: 12+

Siamo nella Londra vittoriana, dove un gruppo di ragazzi emarginati, chiamati gli Irregolari, lavora a servizio di John Wattson e del suo enigmatico socio Sherlock Holmes. Una serie che dà una lettura molto originale delle opere dello scrittore britannico Sir Arthur Conan Doyle.

Film e serie TV in uscita questa settimana su Amazon Prime Video

The Queen of Spain

Disponibile dal: 22 marzo 2021

Piattaforma: Amazon Prime Video

Genere: Commedia

Cast: Penelope Cruz, Antonio Resines, Mandy Patinkin

Rating: 12+

Il film, con protagonista Penelope Cruz, è una commedia in costume che racconta la storia dell’attrice Macarena Granada, stella di Hollywood che torna nella sua terra natia per interpretare il ruolo della regina Isabella di Castiglia in un kolossal. In Spagna la donna ritroverà vecchi amici e lontani amori, ma soprattutto verrà a conoscenza della dittatura franchista che la porterà a grandi riflessioni.

Il giorno sbagliato

Disponibile dal: 24 marzo 2021

Piattaforma: Amazon Prime Video

Genere: Thriller

Cast: Russell Crowe, Jimmi Simpson, Lucy Faust

Rating: 12+

La storia ha come protagonista una donna, Rachel, che un giorno, in auto mentre di dirige al lavoro con molto ritardo, suona adirata il clacson contro un automobilista. Il semplice gesto scatena però la reazione dell’uomo, che rivelatosi uno psicopatico inizierà a perseguitare Rachel e tutti i suoi cari.

Cosa sarà

Disponibile dal: 27 marzo 2021

Piattaforma: Amazon Prime Video

Genere: Commedia drammatica

Cast: Kim Rossi Stuart, Lorenza Indovina, Giuseppe Pambieri

Rating: 12+

Il film racconta la storia di Bruno Salvati, un regista cinematografico di poco successo che un giorno scopre di avere una rara forma di leucemia. Siccome nessuno della sua famiglia ha la possibilità di donargli il midollo, suo padre si vede costretto a svelargli l’esistenza di una sorellastra, l’unica persona in grado di aiutarlo con il trapianto.

La Templanza (Serie TV)

Disponibile dal: 26 marzo 2021

Piattaforma: Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video Genere:

Cast :

: Rating:

La trama di questa serie TV Prime Original è tratta dal romanzo di María Dueñas dal titolo Un sorriso tra due silenzi. La storia è quella di Mauro Larrea, un imprenditore che si è fatto da solo, minatore emigrato e uomo di successo che all’improvviso si ritrova pieno di debiti per un investimento sbagliato ma che riesce a cambiare la propria sorte ad un passo dalla totale rovina.

Questa settimana in uscita su Disney+

Il Cigno Nero

Disponibile dal: 26 marzo 2021

Piattaforma: Disney+ (Star)

Genere: Drammatico

Cast: Natalie Portman, Mila Kunis, Vincent Cassel

Rating: 14+

Nina Sayers, ballerina classica dal grande talento, viene scelta per l’allestimento della famosa opera Il Lago dei Cigni. Provata dal difficile rapporto con sua madre, dovrà fare i conti con Lily, danzatrice scelta come sua controparte, e Thomas Leroy, direttore artistico dell’opera. La rivalità con la sua collega e le pressioni psicologiche scatenate dal regista, porteranno Nina a percorrere una strada verso un pericoloso baratro di follia, in un susseguirsi di tensioni sempre crescenti.

Romeo + Giulietta di William Shakespeare

Disponibile dal: 26 marzo 2021

Piattaforma: Disney+ (Star)

Genere: Drammatico, sentimentale

Cast: Leonardo Di Caprio, Claire Danes, John Leuguizamo

Rating: 12+

La rivisitazione in chiave moderna della più famosa opera di William Shakespeare Romeo e Giulietta. Siamo a Verona Beach, un quartiere di Los Angeles, dove sboccia l’amore tra Romeo Montecchi e Giulietta Capuleti. I due amanti sono però gli eredi di due famiglie in conflitto, e la cosa renderà tutto più complicato. Una storia eterna con un giovanissimo Leonardo Di Caprio. Da non perdere per niente al mondo.

L'amore ai tempi del Corona (Serie TV)

Disponibile dal: 26 marzo 2021

Piattaforma: Disney+ (Star)

Genere: Commedia romantica

Cast: Ava Bellows, Gil Bellows, L. Scott Caldwell

Rating: 12+

La serie si snoda seguendo le vicende di quattro storie collegate tra loro, che raccontano la difficoltà delle relazioni personali durante la pandemia di COVID-19.

James e Sade, una coppia separata che torna a convivere dopo che James, a causa della pandemia, perde il lavoro. Il tornare a vivere sotto lo stesso tetto farà in modo che rivalutino le priorità della loro famiglia. L’amicizia di Oscar ed Elle, loro migliori amici, sarà messa a dura prova dall’incertezza della pandemia. Paul e Sarah coppia divorziata, fingono di essere una coppia ancora solida quando loro figlia Sophie, che non sa nulla della separazione, è costretta a rientrare dal college. Nanda è determinata a festeggiare il cinquantesimo anniversario del suo matrimonio con suo marito, che non è in grado di lasciare la struttura di riabilitazione in cui è ospite.

Stoffa da campioni: Cambio di gioco (Serie TV)

Disponibile dal: 26 marzo 2021

Piattaforma: Disney+

Genere: Sportivo, drammatico

Cast: Emilio Estevez, Brady Noon, Lauren Graham

Rating: Film per tutta la famiglia

Basata su un film del 1992 (Stoffa da Campioni di Stephen Herek), questa serie TV ci racconta del dodicenne Evan e della sua passione per l’hockey. Dopo essere stato espulso dalla sua squadra (i Mighty Ducks), crescerà in lui il desiderio di riscatto. Nel suo percorso sarà aiutato da sua madre e dall’allenatore dei Ducks, Gordon Bombay, che lo solleciteranno a creare una nuova squadra di hockey con altri ragazzi che come lui avranno voglia di riscattarsi da una vita dura e vissuta ai margini.

I film più belli in uscita su Sky in questa settimana

Honest Thief

Disponibile dal: 22 marzo 2021

Piattaforma: Sky (Sky Cinema Uno)

Genere: Azione, drammatico

Cast: Liam Neeson, Kate Walsh, Jai Courtney

Rating: 12+

Il protagonista della storia è Tom Carter, un ladro molto bravo e meticoloso, che per molti anni è riuscito a rapinare diverse banche sparse per piccole città, senza essere mai acciuffato. Quando conosce Annie Tom decide di cambiare vita e di ripulirsi dal suo passato, ma purtroppo l’uomo viene rintracciato da un astuto agente dell’FBI che è sulle sue tracce da molto tempo…

Emma

Disponibile dal: 23 marzo 2021

Piattaforma: Sky (Sky Cinema Due)

Genere: Commedia

Cast: Tim Bevan, Eric Fellner, Peter Czernin

Rating: Bambini accompagnati

Dal celebre romanzo omonimo di Jane Austen, la storia di Emma Woodhouse, ragazza bella e ricca che ama combinare intrighi amorosi tra i membri della sua comunità. Tutto cambierà quando la giovane donna si ritroverà in preda ad un folle amore, mentre intorno a lei le sue trame sapientemente tessute iniziano a creare grandi scompigli.

Inheritance – Eredità

Disponibile dal: 24 marzo 2021

Piattaforma: Sky (Sky Cinema Uno)

Genere: Thriller

Cast: Richard Barton Lewis, Devid Wulf, Arianne Fraser

Rating: 12+

Un ricco patriarca di famiglia muore lasciando dietro di sé una ricca eredità. La moglie e la figlia dell’uomo si ritrovano all’improvviso ad dover affrontare una verità sconvolgente che potrebbe distruggere per sempre le loro vite. Un ottimo thriller che saprà tenerti sulle spine per tutta la sua durata.

La fiaba infinita

Disponibile dal: 25 marzo 2021

Piattaforma: Sky (Sky Cinema Family)

Genere: Animazione

Cast di voci: Connor Andrade, Dino Andrade, Fernanda Castillo (ed. originale)

Rating: Film per tutti

La protagonista di questa storia ambientata in Messico è Salma, una sedicenne che, rimasta orfana, non ha mai saputo chi fossero i suoi veri genitori. Tutto cambia quando, per il giorno della Festa dei Morti, l’unico giorno in cui i defunti possono tornare a salutare i propri cari, accadrà qualcosa di molto importante…

