Un’altra settimana sta per iniziare, e tanti nuovi contenuti arrivano in uscita sulle maggiori piattaforme di streaming. Ecco cosa guardare su Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e Sky nel periodo che va dal 29 marzo a 4 aprile 2021.

Le novità in arrivo con il nuovo mese sono davvero tante, sia per quanto riguarda film originali delle piattaforme, sia per grandi e intramontabili classici. Insomma, non ti resta altro che scegliere cosa guardare e rilassarsi sul proprio divano di casa.

Quest’anno, come l’anno scorso, la Pasqua sarà vissuta in zona rossa per tutta l’Italia, con una bella lista di film e serie tv, almeno potremo passare dei giorni più interessanti. E allora iniziamo con la nostra lista dei migliori film e serie tv in uscita in streaming in questa settimana.

Film e serie tv in uscita su Netflix in questa settimana

Gli Octonauti e la cintura di fuoco

Disponibile dal: 30 marzo 2021

30 marzo 2021 Piattaforma : Netflix

: Netflix Genere: Animazione

Animazione Cast di voci : Simon Greenall, Rob Rackstraw, Jo Wyatt (ed. originale)

: Simon Greenall, Rob Rackstraw, Jo Wyatt (ed. originale) Rating: Film per tutti

La squadra degli Octonauti torna per una nuova avventura, che questa volta si trasforma in un vero e proprio film. Quando diversi vulcani in esplosione innescano alcune minacciose conseguenze nell’oceano, la squadra degli Octonauti è pronta ad andare in missione per far tornare tutto alla normalità. Un film molto gradito dai più piccoli di casa.

Haunted: America latina

Disponibile dal: 31 marzo 2021

31 marzo 2021 Piattaforma : Netflix

: Netflix Genere: Docu-fiction, horror

Docu-fiction, horror Rating: 18+

La versione latino americana della celebre docu fiction dove persone comuni raccontano storie agghiaccianti realmente capitate. Un tuffo nelle storie horror più spaventose di sempre, dove non mancheranno fantasmi, demoni e terribili presenze nefaste. Per tutti coloro che hanno amato Haunted e che amano le storie horror raccontate in modo molto realistico.

Not a game

Disponibile dal: 31 marzo 2021

31 marzo 2021 Piattaforma : Netflix

: Netflix Genere: Documentario

Documentario Rating: 14+

Un documentario molto interessante, che va ad osservare e analizzare la passione per i videogiochi degli adolescenti, e il modo in cui influenza a loro vita. Il film non mancherà di guardare anche al punto di vista dei genitori che guardano a questa passione come un qualcosa di pericoloso per i propri figli. Un documentario illuminante e ricco di spunti di riflessione.

The Game – Nessuna regola

Disponibile dal: 1 aprile 2021

1 aprile 2021 Piattaforma : Netflix

: Netflix Genere: Thriller, drammatico

Thriller, drammatico Cast : Michael Douglas, Sean Penn, Deborah Kara Unger

: Michael Douglas, Sean Penn, Deborah Kara Unger Rating: 14+

Il protagonista della storia è un uomo d’affari senza molto entusiasmo per la vita e per il suo lavoro. Tutto cambia quando l’uomo, spinto da suo fratello, si ritrova coinvolto nelle attività di un esclusivo Club che organizza giochi così realistici da rischiare di perderci la testa, in una spirale sempre più stretta di disperazione e paura.

Beethoven

Disponibile dal: 1 aprile 2021

1 aprile 2021 Piattaforma : Netflix

: Netflix Genere: Commedia drammatica

Commedia drammatica Cast : Charles Grodin, Bonnie Hunt, Nicholle Tom

: Charles Grodin, Bonnie Hunt, Nicholle Tom Rating: Film per tutti

Un film cult anni ’90 che ci farà tornare il sorriso sulle labbra. La storia di un tenero quanto pasticcione San Bernardo, un cane che riesce a fuggire dal laboratorio di un terribile veterinario che voleva usarlo come cavia, per essere accolto in una simpatica e unita famiglia che lo prenderà con sé. Certo, vivere con un San Bernardo non è sempre semplice, e Beethoven, questo il nome del cane, ne combinerà davvero di tutti i colori…

Barbie: Avventure da principessa

Disponibile dal: 1 aprile 2021

1 aprile 2021 Piattaforma : Netflix

: Netflix Genere: Animazione

Animazione Rating: Film per tutti

Ultimo della serie di film con protagonista la celebre bambola della Mattel, Barbie si ritrova a vivere tante nuove avventure e, soprattutto, impara l’importanza di essere sempre se stessa dopo essersi scambiata con una sosia reale in questa incredibile avventura musicale che lascerà a bocca aperta tutte le bambine più romantiche.

Rambo 1, 2 e 3

Disponibile dal: 1 aprile 2021

1 aprile 2021 Piattaforma : Netflix

: Netflix Genere: Azione, avventura

Azione, avventura Cast : Sylvester Stallone, Richard Crenna, Brian Dennehy

: Sylvester Stallone, Richard Crenna, Brian Dennehy Rating: 14+

Ancora un cult del cinema in arrivo su Netflix con i suoi primi 3 capitoli, si tratta della storia di Rambo (dal primo aprile sulla piattaforma streaming con il capitolo 1, 2 e 3) il malinconico e deluso reduce della guerra in Vietnam, che un giorno scopre una verità troppo sconvolgente. La polizia non ha scampo davanti ad un uomo che ha a forza e la tenacia di un vero e proprio esercito.

Madame Claude

Disponibile dal: 2 aprile 2021

2 aprile 2021 Piattaforma : Netflix

: Netflix Genere: Drammatico. biografico

Drammatico. biografico Cast : Karole Rocher, Roschdy Zem, Garance Marillier

: Karole Rocher, Roschdy Zem, Garance Marillier Rating: 14+

Il rifacimento, originale Netflix, di un film degli anni ’70 che parla della proprietaria di un fiorente bordello parigino, negli anni ’60, che ha molto potere sul palco politico e criminale di tutta la città. Il potere di Madame Claude viene però messo in serio pericolo da una giovane donna benestante che si unisce ai suoi ranghi…

Appena un minuto

Disponibile dal: 3 aprile 2021

3 aprile 2021 Piattaforma : Netflix

: Netflix Genere: Commedia

Commedia Cast : Max Giusti, Loretta Goggi, Paolo Calabresi

: Max Giusti, Loretta Goggi, Paolo Calabresi Rating: 12+

In questa simpatica commedia italiana, il protagonista è Claudio, un uomo che vive un momento difficile per via del divorzio da sua moglie, e per il fatto che anche i figli o trattino con malcelato disprezzo. Un giorno un amico convince Claudio a buttare il suo obsoleto telefono cellulare, in cambio di un più moderno smartphone. Per risparmiare un po’, Caudio di rivolge ad un rivenditore cinese che gli vende un telefono che può far tornare indietro di un minuto il tempo, in qualsiasi momento. Basterà un minuto indietro a cambiare per sempre la vita di Claudio?

Film e serie tv in uscita questa settimana su Amazon Prime Video

Conan il ragazzo del futuro (Serie TV, Stag. 1)

Disponibile dal: 29 marzo 2021

29 marzo 2021 Piattaforma : Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video Genere: Anime

Anime Rating: 12+

Uno dei primi anime televisivi diretti da Hayao Miyazaki alla fine degli anni ’70. La storia è ambientata tra il 2028 e il 2030, in un mondo post apocalittico. Conan è l’unico bambino nato da un gruppo di astronauti che cercarono di mettersi in salvo su un altro pianeta, ma che finirono su un’isola deserta, unico affioramento rimasto di quello che era un continente.

La serie, composta da 26 episodi, è un libero adattamento all’omonimo romanzo di Alexander Key.

Eureka Seven (Serie TV, Stag. 1)

Disponibile dal: 31 marzo 2021

31 marzo 2021 Piattaforma : Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video Genere: Anime

Anime Rating: 12+

Siamo nell’anno 2054 quando il giovane Renton entra a far parte dell’Esercito di Liberazione dell’Umanità. La prima importantissima missione per lui sarà quella di recuperare un soggetto molto importante. Si tratta di Eureka, una ragazza che in passato era stata amica d’infanzia di Renton. Una storia avvincente per un anime che ti lascerà senza fiato.

LOL: Chi ride è fuori

Disponibile dal: 1 aprile 2021

1 aprile 2021 Piattaforma : Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video Genere: Programma televisivo

Programma televisivo Cast : Mara Maionchi, Fedez

: Mara Maionchi, Fedez Rating: Per tutti

Un programma tutto… da ridere! E’ in arrivo su Amazon Prime Video un programma condotto da Mara Maionchi e Fedez che metterà in sfida 10 comici che dovranno per 6 ore tentare di non ridere, pena l’eliminazione. Lo show, che prende le mosse da un popoare format giapponese, arriverà con le prime 4 puntate il 1 aprile, mentre le ultime due arriveranno il giorno 8.

Django Unchained

Disponibile dal: 1 aprile 2021

1 aprile 2021 Piattaforma : Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video Genere: Western, azione

Western, azione Cast : Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo Di Caprio

: Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo Di Caprio Rating: 14+

Uno dei film capolavoro del regista Quentin Tarantino. La storia, ambientata nell’America razzista degli anni della Guerra Civile, racconta di Django, uno schiavo che incrocerà la sua strada con quella di un cacciatore di taglie di origini tedesche. Il loro sodalizio li porterà, prima sulle tracce di terribili criminali da assicurare alla legge, e poi alla ricerca di una donna, Ildi, moglie di Django comparata come schiava dal padrone di una grande tenuta.

Una grande storia e un grande cast per un film da vedere e rivedere, così come tutti i capolavori di Tarantino.

Fast & Furious: Hobbs & Shaw

Disponibile dal: 3 aprile 2021

3 aprile 2021 Piattaforma : Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video Genere: Azione, avventura

Azione, avventura Cast : Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba

: Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba Rating: 12+

Protagonisti di questa storia tutta azione sono Hobbs, veterano del Diplomatic Security Service, e Shaw, ex membro dell’esercito e ora fuorilegge. I due si uniscono in un’improbabile alleanza per contrastare Brixton, che è giunto in possesso di pericolose armi biologiche che potrebbero causare una vera e propria catastrofe mondiale.

In uscita in questa settimana su Disney+

Criminal Minds (Serie tv, stagioni 1 – 14)

Disponibile dal: 2 aprile 2021

2 aprile 2021 Piattaforma : Disney+ (Star)

: Disney+ (Star) Genere: Poliziesco, Thriller

Poliziesco, Thriller Cast : Mandy Patinkin, Thomas Gibson, Lola Glaudini

: Mandy Patinkin, Thomas Gibson, Lola Glaudini Rating: 14+

In arrivo su Disney+, e in particolare sul canale Star, tutte le 14 stagioni della serie tv Criminal Minds. La trama para di un gruppo di scienziati che cercano di risolvere alcuni crimini violenti studiando il profilo psicologico degli assassini. Una serie perfetta per chi ama il thriller, ma con un approccio psicologico davvero interessante.

Il padre della sposa 1 e 2

Disponibile dal: 2 aprile 2021

2 aprile 2021 Piattaforma : Disney+

: Disney+ Genere: Commedia

Commedia Cast : Steve Martin, Diane Keaton, Kimberly Williams-Paisley

: Steve Martin, Diane Keaton, Kimberly Williams-Paisley Rating: Per tutta la famiglia

Per chi ama le commedie americane, non può mancare una visione al film Il padre della sposa (1 e 2, saranno disponibili su Star dal 2 aprile). La trama racconta di un padre che, per senso di protezione e gelosia, perde la testa nel momento in cui viene a conoscenza dell’imminente matrimonio di sua figlia. L’uomo darà il via ad una serie di reazioni esilaranti che metteranno a rischio l’intera preparazione delle nozze.

I film in uscita su Sky in questa settimana

Greenland

Disponibile dal: 29 marzo 2021

29 marzo 2021 Piattaforma : Sky (Sky Cinema Uno)

: Sky (Sky Cinema Uno) Genere: Azione

Azione Cast : Gerard Butler, Morena Baccarin, David Denman

: Gerard Butler, Morena Baccarin, David Denman Rating: 12+

Un disaster movie pieno di momenti di ansia e suspense. Il protagonista è un uomo che, durante una violenta pioggia di meteoriti che sta distruggendo il pianeta, tenta di mettere in salvo la sua famiglia dirigendosi verso un bunker situato in Groenlandia. Inutile dire che sarà un viaggio difficile e pieno di avversità…

Un amico straordinario

Disponibile dal: 30 marzo 2021

30 marzo 2021 Piattaforma : Sky (Sky Cinema Due)

: Sky (Sky Cinema Due) Genere: Biografico

Biografico Cast : Tom Hanks, Matthew Rhys, Chris Cooper

: Tom Hanks, Matthew Rhys, Chris Cooper Rating: Bambini accompagnati

Il film biografico è la storia di una grande e improbabile amicizia, quella nata tra Fred Rogers e Lloyd Vogel, il primo un conduttore molto amato dagli spettatori americani più conservatori, il secondo un giornalista rampante cinico e disilluso. L’incontro tra i due segnerà profondamente le loro vite e e loro carriere.

Il Capitale Umano – Human Capital

Disponibile dal: 1 aprile 2021

1 aprile 2021 Piattaforma : Sky (Sky Cinema Uno)

: Sky (Sky Cinema Uno) Genere: Drammatico

Drammatico Cast :

: Rating: 12+

Adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Stephen Amidon, il film racconta le dinamiche umane che intercorrono tra due famiglie. Tutto inizia dalla relazione tra i rispettivi figli adolescenti che arriverà a spingere le due famiglie verso una spirale di affari ambigui e torbidi…

The Specials – Fuori dal comune

Disponibile dal: 2 aprile 2021

2 aprile 2021 Piattaforma : Sky (Sky Cinema Due)

: Sky (Sky Cinema Due) Genere: Drammatico

Drammatico Cast : Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène Vincent

: Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène Vincent Rating: Bambini Accompagnati

Il film tratta una tematica molto importante, quella della difficile sindrome di Asperger. I protagonisti sono due amici, Bruno e Malik, che decidono di dedicare la propria vita ai bambini e agli adolescenti affetti dalla sindrome di Asperger, e con la loro storia ci mostreranno tutto quello che vuol dire esserne affetti, ma non solo. Uno sguardo interessante ed ispirato ad un tema ancora poco conosciuto.

Scooby!

Disponibile dal: 3 aprile 2021

3 aprile 2021 Piattaforma : Sky (Sky Cinema Uno)

: Sky (Sky Cinema Uno) Genere: Animazione

Animazione Rating: Film per tutti

Un reboot del classico d’animazione Scooby-Doo, una storia animata che racconta la nascita dell’amicizia fra Scooby-Doo e Shaggy e soprattutto ci trascina in un nuovo caso della Mystery Inc. che questa volta dovrà vedersela con il malvagio Dick Dastardly, pronto a scatenare il cane infernale Cerbero!

Genitori VS Influencer

Disponibile dal: 4 aprile 2021

4 aprile 2021 Piattaforma : Sky (Sky Cinema Uno)

: Sky (Sky Cinema Uno) Genere: Commedia

Commedia Cast : Fabio Volo, Ginevra Francesconi, Giulia De Lellis

: Fabio Volo, Ginevra Francesconi, Giulia De Lellis Rating: Bambini accompagnati

Il protagonista della storia è il padre single di una teenager che, vedendo sua figlia rapita dai social e con i sogno di diventare influencer, lancia una campagna contro l’utilizzo dei social da parte degli adolescenti. Per farlo usa però proprio internet, ritrovandosi così, suo malgrado, ad essere proprio un influencer! Una commedia leggera e simpatica che ci insegna che, se usati con la giusta moderazione, i social possono regalarci anche buone opportunità.

E tu cosa guarderai in questa settimana sulle maggiori piattaforme di streaming? Lascia un commento qui sotto per farcelo sapere.