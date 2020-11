Una nuova settimana in arrivo, e come sempre andiamo a vedere quali sono le uscite più interessanti da trovare sulle maggiori piattaforme di streaming come Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e Sky.

Ecco quindi le uscite più interessanti in streaming in questa settimana che va dal 23 al 29 novembre 2020. Sono diversi i titoli che ci proiettano verso il Natale, ormai sempre più vicino, ma non solo. A te la scelta!

Le uscite di questa settimana su Netflix

Elegia Americana

Disponibile dal: 24 novembre 2020

24 novembre 2020 Piattaforma : Netflix

: Netflix Genere: Drammatico, biografico

Drammatico, biografico Cast : Amy Adams, Glenn Close e Gabriel Basso

: Amy Adams, Glenn Close e Gabriel Basso Rating: +14

Il film parla della vera storia di Ohio. J.D. Vance, ex marines e studente di giurisprudenza che è costretto a lasciare gli studi e il trampolino verso il futuro che ha sempre sognato per affrontare la sua famiglia, e in particolare il rapporto con sua madre. Il film ripercorre, a suo modo, il sogno americano da un punto di vista molto particolare.

Il film, diretto da Ron Howard, ha tra i suoi interpreti attori come Amy Adams, Glenn Close e Gabriel Basso.

Il quaderno di Tomy

Disponibile dal: 24 novembre 2020

24 novembre 2020 Piattaforma : Netflix

: Netflix Genere: Drammatico, storia vera

Drammatico, storia vera Cast : Valeria Bertuccelli, Esteban Lamothe, Mauricio Dayub

: Valeria Bertuccelli, Esteban Lamothe, Mauricio Dayub Rating: +14

La protagonista del film è una donna che sta affrontando una dura lotta contro un cancro terminale. Durante il periodo di malattia, la donna scrive un quaderno pieno di sue riflessioni sulla vita, sulla morte e soprattutto sull’amore, da destinare a suo figlio quando lei non ci sarà più. Film commovente, imperdibile per chi ama le trame tratte da storie di vita vera.

Il film diretto da Carlos Sorìn ha nel cast i nomi di Valeria Bertuccelli, Esteban Lamothe, Mauricio Dayub.

Qualcuno salvi in Natale 2

Disponibile dal: 25 novembre 2020

25 novembre 2020 Piattaforma : Netflix

: Netflix Genere: Commedia

Commedia Cast : Kurt Russel, Goldie Hawn, Darby Camp

: Kurt Russel, Goldie Hawn, Darby Camp Rating: Film per famiglie

Il secondo capitolo del film dell’anno scorso, torna per una nuova avventura. Ritroveremo gli stessi protagonisti che anche questa volta dovranno salvare il Natale dalle grinfie dell’ennesimo piantagrane. Il film è consigliato a chiunque ami i film sul Natale, e soprattutto a chi ha avuto modo di vedere già la prima parte, per ritrovare così i personaggi della precedente pellicola.

Nel cast ritroveremo Kurt Russel nei panni di Babbo Natale, insieme a Goldie Hawn e Darby Camp.

La Belva

Disponibile dal: 26 novembre 2020

26 novembre 2020 Piattaforma : Netflix

: Netflix Genere: Drammatico

Drammatico Cast : Fabrizio Gifuni, Andrei Nova, Matteo Berardinelli.

: Fabrizio Gifuni, Andrei Nova, Matteo Berardinelli. Rating: +14

Il protagonista del film è Leonida Riva, un veterano di guerra cupo e solitario che ha spezzato quasi totalmente i legami affettivi con la sua famiglia. Un giorno però, un tragico evento costringerà Leonida a riavvicinarsi ai suoi figli Mattia e Teresa, e l’uomo scoprirà che alcuni tratti della sua personalità che credeva di aver perso, erano solo raffreddati…

Il film, diretto da Ludovico Di Martino, ha nel suo cast i nomi di Fabrizio Gifuni, Andrei Nova, Matteo Berardinelli. Un film ad alta carica emotiva, da non perdere.

Le uscite in streaming di questa settimana su Amazon Prime Video

Lupin III

Disponibile dal: 23 novembre 2020

23 novembre 2020 Piattaforma : Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video Genere: Azione, drammatico, avventura

Azione, drammatico, avventura Cast di voci : Antonio Palumbo, Stefano Onofri, Alessandro Maria D’Errico (ed. italiana)

: Antonio Palumbo, Stefano Onofri, Alessandro Maria D’Errico (ed. italiana) Rating: Film per tutti

Dal 26 novembre su Amazon Prime Video saranno ben 3 i film di Lupin III che verranno messi a disposizione degli abbonati, e si tratta di Lupin III: Uno schizzo di sangue per Goemon Ishikawa, Lupin III – La bugia di Fujiko Mine e Lupin III: La tomba di Jigen Daisuke. Tre film per tutti gli appassionati del manga giapponese e delle avventure del ladro più famoso del cinema.

Bohemian Rhapsody

Disponibile dal: 27 novembre 2020

27 novembre 2020 Piattaforma : Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video Genere: Biografico, drammatico, musicale

Biografico, drammatico, musicale Cast : Rami Malek, Mike Myers, Aidan Gillen, Tom Hollander

: Rami Malek, Mike Myers, Aidan Gillen, Tom Hollander Rating: +13

La storia di Freddie Mercury, il grande cantante e voce dei Queen, in uno dei film più belli degli ultimi anni. La musica, la vita privata, il grande amore per il pubblico e l’amicizia… tutto in un film che vi emozionerà dalla prima all’ultima nota, e che è valso un Premio Oscar all’attore protagonista Rami Malek.

Assolutamente consigliato a tutti gli amanti della musica dei Queen o a quanti vogliono scoprire qualcosa in più sull’iconica figura di Freddie Mercury.

Piovono Polpette

Disponibile dal: 28 novembre 2020

28 novembre 2020 Piattaforma : Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video Genere: Animazione

Animazione Cast di voci : Oreste Baldini, Domitilla D’Amico, Angelo Nicotra (ed. italiana)

: Oreste Baldini, Domitilla D’Amico, Angelo Nicotra (ed. italiana) Rating: Film per tutti

Un film animato che piacerà di sicuro a grandi e piccini, la storia di uno strambo inventore che per salvare la sua terra natia, Swallow Marina, da un momento particolarmente difficile, inventa un macchinario in grado di trasformare l’acqua in cibo! Una storia magica e divertente, da non perdere!

Spider Man: Homecoming

Disponibile dal: 29 novembre 2020

29 novembre 2020 Piattaforma : Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video Genere: Azione, supereroi

Azione, supereroi Cast : Tom Holland, Michael Keaton, Jon Favreau

: Tom Holland, Michael Keaton, Jon Favreau Rating: Film per tutti

Uno dei film più amati su Spider Man, dove il supereroe decide di chiedere aiuto al suo mentore, il miliardario Tony Stark (che altri non è che Iron Man) mentre la città è messa a ferro e fuoco dalla malvagia de l’Avvoltoio, il terribile nemica che semina il panico in città.

Avventura imperdibile, per tutta la famiglia e soprattutto per quanti amano i film dei supereroi tratti dai fumetti.

I film in uscita questa settimana su Disney+

Noelle

Disponibile dal: 27 novembre 2020

27 novembre 2020 Piattaforma : Disney+

: Disney+ Genere: Commedia

Commedia Cast : Anna Kendrick, Bill Hader

: Anna Kendrick, Bill Hader Rating: Film per tutti

Se sei pronto a scombussolare un po’ il Natale, ecco il film adatto. La trama racconta di Santa Claus che sta per lasciare il suo lavoro al Polo Nord per passare le redini a suo figlio Nick. Il ragazzo, confuso e impaurito, si prende una pausa, lasciando tutto nelle mani di sua sorella Noelle, costretta ad inseguirlo per il mondo lasciando il laboratorio di famiglia in mano al cugino… Un’avventura natalizia per tuta la famiglia.

Black Beauty

Disponibile dal: 27 novembre 2020

27 novembre 2020 Piattaforma : Disney+

: Disney+ Genere: Teen drama

Teen drama Cast : Mackenzie Foy, Claire Forlani, Iain Glen

: Mackenzie Foy, Claire Forlani, Iain Glen Rating: Film per tutta la famiglia

Una splendida storia d’amicizia, tra l’adolescente Jo Green e un cavallo, strappato alla sua vita selvaggia nel West americano. I due diventeranno grandi amici, riuscendo ad affrontare insieme le grandi sfide della loro vita.

Un film per adolescenti e per tutta la famiglia, da guardare e riguardare, pronti ad emozionarsi.

Film in uscita su Sky questa settimana

Ad Astra

Disponibile dal: 23 novembre 2020

23 novembre 2020 Piattaforma : Sky

: Sky Genere: Fantascienza

Fantascienza Cast : Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth Negga

: Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth Negga Rating: +13

Il protagonista della storia è Roy McBride, un ingegnere spaziale che attraversa il sistema solare alla ricerca di suo padre, astronauta scomparso vent’anni prima in una missione. Il viaggio però porterà alla luce un grande pericolo che la Terra sta per correre… La missione per suo padre diventa una missione per l’umanità.

Il film, diretto da James Gray, ha come protagonista Brad Pitt nei panni di Roy McBride.

Jurassic Pet: Il mio amico dinosauro

Disponibile dal: 28 novembre 2020

28 novembre 2020 Piattaforma : Sky

: Sky Genere: Avventura

Avventura Cast : Kyler Charles Beck, David Fletcher Hall

: Kyler Charles Beck, David Fletcher Hall Rating: Film per famiglie

Una meravigliosa avventura per bambini e teenager. Il ragazzino protagonista del film riceve in dono un grande uovo, che al momento di schiudersi porta al mondo un dinosauro! Il protagonista dovrà così tentare di salvare la vita al nuovo arrivato, tenendolo lontano dalle mani di uno scienziato senza scrupoli.

