Anche questa settimana in arrivo tante nuove uscite in streaming sulle maggiori piattaforme come Netflix, Amazon Prime Video, Sky e Disney+. Quali film vedere nella settimana che va dall’8 al 14 marzo 2021?

Ecco una lista dei film da non perdere, ne troverai di tutti i tipi e per tutti i gusti, con cast, genere, trama e trailer. Non ti resterà altro che scegliere cosa guardare e metterti comodo sul divano di casa.

Le uscite di questa settimana su Netflix

Disponibile dal: 12 marzo 2021

12 marzo 2021 Piattaforma : Netflix

: Netflix Genere: Commedia

Commedia Cast : Jennifer Garner, Edgar Ramírez, Jenna Ortega

: Jennifer Garner, Edgar Ramírez, Jenna Ortega Rating: Film per tutti

I protagonisti del film sono Allison e Carlos, due genitori stanchi di dire sempre no ai loro figli e che un giorno decidono di lasciarsi andare con uno Yes Day, ossia una giornata in cui non potranno dire mai di no. Inizieranno così una serie di avventure inimmaginabili che però farà ritrovare loro la grinta persa nella vita e nelle responsabilità di tutti i giorni.

Animali Fantastici: i Crimini di Grindelwald

Disponibile dal: 14 marzo 2021

14 marzo 2021 Piattaforma : Netflix

: Netflix Genere: Avventura, fantastico

Avventura, fantastico Cast : Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler

: Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler Rating: Film per tutti

Il film è il secondo capitolo della saga prequel di Harry Potter, che ci trasporta a nella Hogwarts di settanta anni prima. Il protagonista questa volta è il mago Grindelwald che è alla costante ricerca di adepti per far trionfare la magia sul mondo dei babbani. Riuscirà nella sua impresa?

Le uscite di questa settimana su Amazon Prime Video

Dark Crimes

Disponibile dal: 8 marzo 2021

8 marzo 2021 Piattaforma : Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video Genere: Drammatico, Thriller

Drammatico, Thriller Cast : Jim Carrey, Marton Csokas, Charlotte Gainsbourg

: Jim Carrey, Marton Csokas, Charlotte Gainsbourg Rating: 14+

Il protagonista della storia è uno scrittore che attira su di sé i sospetti di un investigatore quando emergono sconcertanti somiglianze tra i fatti descritti in un suo romanzo di successo e alcuni casi reali. L’investigatore, infatti, partirà proprio dal testo scritto per indagare sullo scrittore e sulla sua cerchia di relazioni…

The Rental

Disponibile dal: 10 marzo 2021

10 marzo 2021 Piattaforma : Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video Genere: Thriller

Thriller Cast : Alison Brie, Jovani Ridler, Toby Huss

: Alison Brie, Jovani Ridler, Toby Huss Rating: 14+

Due coppie di amici partono per una vacanza in riva all’oceano per lasciare da parte almeno momentaneamente i loro problemi, salvo incontrarne molti altri dopo aver conosciuto l’inquietante ospite di casa. Quello che doveva essere un viaggio rilassante, metterà in realtà a nudo le crepe del loro rapporto.

Bastardi a mano armata

Disponibile dal: 11 marzo 2021

11 marzo 2021 Piattaforma : Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video Genere: Thriller

Thriller Cast : Fortunato Cerlino, Marco Bocci, Maria Fernanda Cândido

: Fortunato Cerlino, Marco Bocci, Maria Fernanda Cândido Rating: 12+

I protagonisti del film sono un uomo benestante di nome Michele e la sua famiglia formata dalla moglie e dalla figlia adolescente. Un giorno un ex carcerato ormai in libertà fa irruzione nella loro bella casa e li tiene in ostaggio. Il suo obiettivo è quello di recuperare un grosso bottino riguardante un furto avvenuto molto tempo prima.

Tutta un’altra vita

Disponibile dal: 12 marzo 2021

12 marzo 2021 Piattaforma : Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video Genere: Commedia

Commedia Cast : Enrico Brignano, Ilaria Spada, Paola Minaccioni

: Enrico Brignano, Ilaria Spada, Paola Minaccioni Rating: 12+

Il protagonista del film è Gianni, un tassista romano con una vita di giorno in giorno sempre uguale a se stessa. Il suo sogno è quello di poter vincere alla lotteria per poter finalmente cambiare vita. Un giorno una coppia di ricconi lascia nel suo taxi le chiavi della propria villa, così Gianni decide di appropriarsi del posto e dell’identità del ricco cliente, fino a quando…

Il film in uscita su Disney+ in questa settimana

La mia sfida: cambiare il mondo

Disponibile dal: 12 marzo 2021

12 marzo 2021 Piattaforma : Disney+

: Disney+ Genere: Documentario

Documentario Cast : Cristina Correntini, Darren Forrest

: Cristina Correntini, Darren Forrest Rating: Film per tutta la famiglia

Cinque studenti di varie parti del mondo portano a Macao, in Cina, i loro ambiziosi progetti per competere per i Global Student Entrepreneur Awards. A parte la voglia di poter vincere la competizione, il documentario mostra le brillati idee di questi giovani che condividono il sogno di poter veder sorgere un mondo migliore.

I film della settimana in uscita su Sky

L’Assistente della Star

Disponibile dal: 8 marzo 2021

8 marzo 2021 Piattaforma : Sky (Sky Cinema Uno)

: Sky (Sky Cinema Uno) Genere: Musicale

Musicale Cast : Dakota Johnson, Tracee Ellis Ross, Kelvin Harrison Jr.

: Dakota Johnson, Tracee Ellis Ross, Kelvin Harrison Jr. Rating: Bambini Accompagnati

Maggie, zelante assistente personale della star del canto Grace Davis, attende il momento in cui potrà coronare il suo sogno di diventare una produttrice musicale. Conoscerà David, giovane musicista di talento che potrà aiutarla in questo percorso, rendendo però complicata la convivenza tra la sua voglia di emergere e il suo rapporto con Grace.

Non conosci Papicha

Disponibile dal: 9 marzo 2021

9 marzo 2021 Piattaforma : Sky (Sky Cinema Due)

: Sky (Sky Cinema Due) Genere: Drammatico, sentimentale

Drammatico, sentimentale Cast : Marwan Zeghbib, Lyna Khoudri

: Marwan Zeghbib, Lyna Khoudri Rating: 12+

La storia, ambientata ad Algeri negli anni Novanta, ha come protagonista una giovane ragazza che sogna di diventare stilista. Ogni sera, a calare della notte, esce di casa per andar a mostrare e vendere i suoi vestiti e le sue creazioni alle donne algerine.

Balto e Togo – La leggenda

Disponibile dal: 10 marzo 2021

10 marzo 2021 Piattaforma : Sky (Sky Cinema Uno)

: Sky (Sky Cinema Uno) Genere: Avventura

Avventura Cast : Brian Presley, Treat Williams, Brad Leland

: Brian Presley, Treat Williams, Brad Leland Rating: Bambini accompagnati

Il film è ispirato alla storia vera dei cani da slitta Balto e Togo. Quando in Alaska, nel 1925, un’epidemia di difterite colpisce la popolazione infantile della città di Nome, alcuni uomini del villaggio partiranno per un difficile viaggio alla ricerca del siero capace di guarire i piccoli malati. Balto e Togo, insieme agli altri cani da traino, faranno la differenza per il successo della spedizione.

Hotel Artemis

Disponibile dal: 11 marzo 2021

11 marzo 2021 Piattaforma : Sky (Sky Cinema Uno)

: Sky (Sky Cinema Uno) Genere: Azione

Azione Cast : Jodie Foster, Sterling K. Brown, Sofia Boutella

: Jodie Foster, Sterling K. Brown, Sofia Boutella Rating: 12+

Los Angeles, anno 2028. Dei rapinatori vengono feriti durante un colpo, in una città in cui imperversano i conflitti tra polizia e civili. Verranno soccorsi dall’Hotel Artemis, un ospedale clandestino in cui trovano rifugio criminali e reietti gestito da una risoluta infermiera che gestisce la struttura con pugno di ferro. La situazione diventerà esplosiva quando un gruppo di ospiti indesiderati infrangeranno le regole dell’Hotel, dando vita ad una spirale di violenza che coinvolgerà tutti gli ospiti.

Killerman

Disponibile dal: 12 marzo 2021

12 marzo 2021 Piattaforma : Sky (Sky Cinema Uno)

: Sky (Sky Cinema Uno) Genere: Azione

Azione Cast : Liam Hemsworth, Diane Guerrero, Emory Cohen

: Liam Hemsworth, Diane Guerrero, Emory Cohen Rating: 12+

Un giovane riciclatore di denaro sporco ed il suo amico decidono di contravvenire agli ordini del loro boss. Dopo una sparatoria con la polizia, il protagonista perderà la memoria e non ricorderà né di essere un criminale né tantomeno di come sia entrato in possesso di una grossa partita di droga e di un enorme quantità di denaro, ma scoprirà ben presto di essere stretto tra due morse letali: la polizia che lo bracca e un gruppo di criminali in cerca di vendetta.

Gli Indifferenti

Disponibile dal: 13 marzo 2021

13 marzo 2021 Piattaforma : Sky (Sky Cinema Due)

: Sky (Sky Cinema Due) Genere: Drammatico

Drammatico Cast : Valeria Bruni Tedeschi, Edoardo Pesce, Vincenzo Crea

: Valeria Bruni Tedeschi, Edoardo Pesce, Vincenzo Crea Rating: 12+

In una Roma moderna e borghese, una famiglia abituata ad una vita agiata versa in gravi condizioni economiche. Un imprenditore sarà disposto ad aiutarla, salvo poi rivelarsi una presenza ingombrante e non priva di interessi personali nel farlo, in un susseguirsi di intrighi e giochi psicologici che metteranno in crisi i rapporti all’interno della stessa famiglia.

