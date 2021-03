Una nuova settimana e tante nuove uscite in streaming su Netflix. Amazon Prime Video, Disney+ e Sky. Scopri tutti i film più interessanti e belli da vedere comodamente seduto al divano di casa tua.

Cosa guardare quindi in questi giorni? Quali sono le uscite più belle in arrivo tra l’1 e il 7 marzo 2021? Ecco qui un elenco di film da non perdere, con trama, cast e trailer.

Le uscite di questa settimana su Netflix

Scemo & più scemo

Disponibile dal: 1 marzo 2021

1 marzo 2021 Piattaforma : Netflix

: Netflix Genere: Comico, commedia

Comico, commedia Cast : Jim Carrey, Jeff Daniels

: Jim Carrey, Jeff Daniels Rating: Fillm per tutti

I protagonisti di questa storia comica e demenziale sono Lloyd e Harry, due amici disoccupati che si ritrovano immischiati in un’avventura incredibile per via di una valigetta piena di dollari. Durante il loro viaggio ne combineranno di tutti i colori. Un film comico demenziale e un vero cult della comicità grazie agli attori protagonisti Jim Carrey e Jeff Daniels.

Final Destination

Disponibile dal: 1 marzo 2021

1 marzo 2021 Piattaforma : Netflix

: Netflix Genere: Horror

Horror Cast : Devon Sawa, Ali Larter, Kerr Smith

: Devon Sawa, Ali Larter, Kerr Smith Rating: 14+

Mentre Alex s’imbarca per Parigi per una gita scolastica, ha una visione dell’incidente dell’aereo sul quale sta per salire, così decide di non farlo, e insieme a lui anche altre 5 persone. Ma non si può davvero sfuggire alla morte, se questa ha deciso che i nostro momento è arrivato, così i giovani superstiti cominciano a poco a poco a morire. Una vera e propria corsa alla sopravvivenza. Alex e i suoi amici riusciranno a salvarsi?

Girl Power: la rivoluzione comincia a scuola

Disponibile dal: 3 marzo 2021

3 marzo 2021 Piattaforma : Netflix

: Netflix Genere: Commedia drammatica

Commedia drammatica Cast : Hadley Robinson, Lauren Tsai, Josephine Langford

: Hadley Robinson, Lauren Tsai, Josephine Langford Rating: Film per tutti

La protagonista di questa storia è Vivian una sedicenne che comincia a notare che nel liceo che frequenta c’è un’aria tossica e sessista e nessuno pare prendersi la responsabilità della situazione. Così un giorno la ragazza (ispirata dal passato di sua madre, in perenne lotta contro sessismo e patriarcato) pubblica in anonimo una fanzine, “Moxie!” nella quale denuncia a situazione scolastica. Comincia così una vera e propria rivoluzione al femminile…

Martin Eden

Disponibile dal: 4 marzo 2021

4 marzo 2021 Piattaforma : Netflix

: Netflix Genere: Drammatico, sentimentale

Drammatico, sentimentale Cast : Luca Marinelli, Carlo Cecchi, Jessica Cressy

: Luca Marinelli, Carlo Cecchi, Jessica Cressy Rating: 14+

Tratto dal celebre libro di Jack London, la storia ha come protagonista Martin Eden, un marinaio proletario e individualista che sogna di diventare uno scrittore. L’uomo, che ha studiato da autodidatta, arriverà a conquistare il cuore di una giovane borghese di buona famiglia. Un film che ha consacrato la bravura dell’attore protagonista Luca Marinelli.

La sentinella

Disponibile dal: 5 marzo 2021

5 marzo 2021 Piattaforma : Netflix

: Netflix Genere: Azione

Azione Cast : Olga Kurylenko, Marilyn Lima, Michel Nabokoff

: Olga Kurylenko, Marilyn Lima, Michel Nabokoff Rating: 14+

Protagonista del film è una soldatessa francese d’élite che, tornata da una terribile missione che l’ha profondamente segnata, decide di usare le sue pazzesche abilità per trovare l’uomo che ha aggredito sua sorella. Azione e vendetta in un film pieno di adrenalina.

Uscite in streaming su Amazon Prime Video

La guerra dei mondi

Disponibile dal: 1 marzo 2021

1 marzo 2021 Piattaforma : Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video Genere: Fantascienza, azione

Fantascienza, azione Cast : Tom Cruise, Dakota Fanning, Justin Chatwin

: Tom Cruise, Dakota Fanning, Justin Chatwin Rating: 14+

Una specie aliena attacca la Terra, seminando morte e distruzione senza alcuna pietà. Nel frattempo un uomo, Ray Ferrier, padre di due figli, dovrà usare tutte e sue abilità e il suo ingegno per salvarsi dalla distruzione e per mettere in salvo la vita dei figli.

The Truman Show

Disponibile dal: 1 marzo 2021

1 marzo 2021 Piattaforma : Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video Genere: Drammatico

Drammatico Cast : Jim Carrey, Ed Harris, Laura Linney

: Jim Carrey, Ed Harris, Laura Linney Rating: 13+

I protagonista di questa meravigliosa storia è Truman Burbank, un trentenne apparentemente sereno e con una vita perfetta. Tutto sembra filare liscio sull’isola in cui vive, fino a quando un giorno Truman inizia a notare delle stranezze che a poco a poco gli faranno scoprire che la sua vita è una finzione, un reality costruito intorno a lui e che tutte le persone che lo circondano non sono altro che attori. Riuscirà Truman a superare le sue paure e i suoi traumi per conquistare la sua libertà?

Chiamami col tuo nome

Disponibile dal: 1 marzo 2021

1 marzo 2021 Piattaforma : Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video Genere: Drammatico, sentimentale

Drammatico, sentimentale Cast : Timothée Chalamet, Armie Hammer, Michael Stuhlbarg

: Timothée Chalamet, Armie Hammer, Michael Stuhlbarg Rating: 13+

I protagonisti del film sono Elio e Oliver, molto di versi tra loro. Il primo è un adolescente sensibile e istruito, il secondo un ventriquattrenne spontaneo e solare. I due passeranno insieme una bellissima estate che li porterà a scoprire lati della propria vita mai considrati.

Il principe cerca figlio

Disponibile dal: 5 marzo 2021

5 marzo 2021 Piattaforma : Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video Genere: Commedia

Commedia Cast : Eddie Murphy, Arsenio Hall, James Earl Jones

: Eddie Murphy, Arsenio Hall, James Earl Jones Rating: Film per tutti

Ecco che arriva il sequel del cult-movie degli anni ’80 Il principe cerca moglie. Ritroviamo così Akeem, appena eletto re nel bellissimo regno di Zamunda, quando però il figlio decide di scappare. Per poter ritrovare il ragazzo, Akeem è costretto a lasciare momentaneamente i suo trono e tornare a New York per mettersi alla ricerca del ribelle adolescente.

Le novità di questa settimana su Disney+

Raya e l’ultimo drago

Disponibile dal: 5 marzo 2021

5 marzo 2021 Piattaforma : Disney+

: Disney+ Genere: Animazione

Animazione Cast di voci : Paolo Calabresi, Jun Ichikawa, Luisa Ranieri (ed. italiana)

: Paolo Calabresi, Jun Ichikawa, Luisa Ranieri (ed. italiana) Rating: Film per tutti

La storia di questo nuovo classico della Disney si svolge a Kumandra, un mondo molto simile alla nostra Terra dove però gli uomini vivono in armonia con i draghi. Un giorno però la serenità di questo mondo viene minacciata da alcuni mostri chiamati Druun che vengono sconfitti dai draghi con il grande sacrificio delle loro vite. Toccherà a Raya, la principessa aspirante guerriera, mettersi in viaggio per poter trovare l’ultimo drago esistente…

I film in arrivo su Sky tra l’1 e il 7 marzo 2021

La mia banda suona il pop

Disponibile dal: 1 marzo 2021

1 marzo 2021 Piattaforma : Sky (Sky Cinema Uno)

: Sky (Sky Cinema Uno) Genere: Commedia

Commedia Cast : Christina De Sica, Massimo Ghini, Angela Finocchiaro

: Christina De Sica, Massimo Ghini, Angela Finocchiaro Rating: Bambini accompagnati

I protagonisti si questa commedia sono Tony, Lucky, Micky e Jerry, quattro amici che negli anni ’80 facevano parte della band dei Popcorn. Quando ai giorni d’oggi un magnate russo li paga per avere un concerto per i suoi 50 anni, la band si riunisce per questo grande ritorno, slavo scoprire poi che a reunion nasconde loschi fini.

La rosa velenosa

Disponibile dal: 3 marzo 2021

3 marzo 2021 Piattaforma : Sky (Sky Cinema Uno)

: Sky (Sky Cinema Uno) Genere: Thriller

Thriller Cast : John Travolta, Morgan Freeman, Famke Janssen

: John Travolta, Morgan Freeman, Famke Janssen Rating: 12+

Il protagonista di questa storia ambientata negli anni ’70 è un investigatore, Carson Philipps, intento a scappare da Los Angeles per sfuggire ad un boss che lo vorrebbe morto. Per tenersi lontano dal pericolo Carson accetta un caso molto lontano, in Texas, dove si imbatte in un giro di scommesse clandestine che lo porteranno a scoprire cose inaspettate…

Waves – le onde della vita

Disponibile dal: 4 marzo 2021

4 marzo 2021 Piattaforma : Sky (Sky Cinema Due)

: Sky (Sky Cinema Due) Genere: Drammatico

Drammatico Cast : Kelvin Harrison Jr., Lucas Hedges, Taylor Russell

: Kelvin Harrison Jr., Lucas Hedges, Taylor Russell Rating: 12+

Il protagonista della storia è Tyler Williams, un ragazzo di successo e ben visto nel suo ambiente, fino a quando le cose non cominciano ad andare a rotoli nella sua vita e in quella della sua famiglia. Il film vuole parlare proprio di questo, ossia di come il sogno americano possa andare in frantumi facilmente.

Seized – Sotto ricatto

Disponibile dal: 5 marzo 2021

5 marzo 2021 Piattaforma : Sky (Sky Cinema Uno)

: Sky (Sky Cinema Uno) Genere: Azione

Azione Cast : Scott Adkins, Mario van Peebles

: Scott Adkins, Mario van Peebles Rating: 12+

Protagonista del film è un ex agente delle forze speciali che si vede rapire il figlio. Per salvarlo e riportarlo a casa dovrà spazzare via tre pericolosi sindacati criminali. Un film ad alta intensità ed azione, che vi farà bollire sulla sedia per l’adrenalina.

Vicky il vichingo – La spada magica

Disponibile dal: 6 marzo 2021

6 marzo 2021 Piattaforma : Sky (Sky Cinema Family)

: Sky (Sky Cinema Family) Genere: Animazione

Animazione Rating: Fillm per tutti

Vicky è un giovane vichingo, non è particolarmente coraggioso e forte, ma è davvero molto intelligente. Quando il padre, Havar, ruga ad un nemico una spada magica capace di trasformare tutto in oro, tra i vichinghi scoppia il caos. Toccherà a Vicky partire per un lungo viaggio per poter spezzare l’incantesimo della spada.

Volevo nascondermi

Disponibile dal: 6 marzo 2021

6 marzo 2021 Piattaforma : Sky (Sky Cinema Due)

: Sky (Sky Cinema Due) Genere: Biografico

Biografico Cast : Elio Germano, Oliver Ewy, Leonardo Carrozzo.

: Elio Germano, Oliver Ewy, Leonardo Carrozzo. Rating: 12+

La storia di Antonio Ligabue, pittore ed artista che con la sua arte ha regalato a tutti opere di inestimabile valore. Il film ci farà conoscere più da vicino la sia vita e la sua pittura.

E tu cosa guarderai in streaming questa settimana? Lascia un commento qui sotto per farci sapere.