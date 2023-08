Sono sei i film italiani in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2023.

Una selezione totalmente al maschile dato che non ci saranno registe donne a rappresentare l’Italia all’80esima edizione del festival che andrà in scena al Lido dal 30 Agosto al 9 Settembre.

Ecco i film italiani in gara alla Mostra del Cinema di Venezia 2023:

“Comandante” di Edoardo de Angelis

Ad aver aperto ieri la mostra è stato il film targato Rai Cinema il “Comandante” di Edoardo De Angelis, con Pierfrancesco Favino nei panni di Salvatore Todaro che racconta un atto eroico senza tempo, che apre alla speranza oltre ogni conflitto.

“Enea” di Castellitto Jr

È entrato in concorso anche “Enea”, opera seconda di Pietro Castellitto. Dopo l’esordio in sala nel 2020 con “I predatori”, pluripremiato a Venezia (Premio Orizzonti), David di Donatello e Nastro d’argento, il 32enne ci riprova.

Nel cast, anche il padre Sergio Castellitto. Il film racconta una storia “di amicizia e d’amore” che potrebbe confermare la stima della giuria veneziana e superare le aspettative. Nel cast compiono anche Benedetta Porcaroli e lo stesso regista, che ha firmato anche la sceneggiatura.

“Finalmente l’alba” di Saverio Costanzo

Il film è ambientato nella Cinecittà degli Anni ’50 e vede protagonista una teenager di nome Mimosa, che fa la comparsa e sogna di ammaliare le star che ha conosciuto sul set. E Costanzo affida il ruolo principale all’esordiente Rebecca Antonaci e la affianca a Lily James nel ruolo di una diva nevrotica, Willem Dafoe è invece un gallerista americano e Joe Keery interpreta un attore emergente.

“Lubo” di Giorgio Diritti

Questa pellicola è liberamente ispirata al romanzo “Il seminatore” di Mario Cavatore, “Lubo” è l’ultimo lavoro di Giorgio Diritti, che dirige tra gli altri Christophe Sermet e Valentina Bellè. “È la storia di un nomade, un artista di strada, un uomo che subisce una grande ingiustizia”, ha detto il regista Giorgio Diritti.

Un film sul senso dell’educare, sull’amore, su leggi disumane e discriminatorie, che generano un male che si espande come una macchia d’olio nella vita di chi le subisce, modificandone il percorso e i valori, producendo dolore, rabbia e violenza. E nel caso di Lubo, anche la volontà di reagire con un immenso amore per la vita e per i propri figli.

“Io Capitano” di Garrone

Il film ‘Io Capitano’ di Matteo Garrone, che sarà nelle sale dal prossimo 7 Settembre, racconta la fuga di due ragazzi senegalesi verso le sponde europee del Mediterraneo per inseguire il sogno non solo di una vita migliore, ma della stessa sopravvivenza.

Quella di Seydou e Moussa è la storia di tanti ragazzi africani che hanno abbandonato la propria terra e le loro famiglie per andare incontro all’ignoto.

“Adagio” di Stefano Sollima

L’ultimo film italiano in concorso è “Adagio” di Stefano Sollima.

Un super cast con Pierfrancesco Favino, Toni Servillo e Valerio Mastandrea per la pellicola che segna il ritorno di Sollima, dopo una lunga parentesi a Hollywood. Sollima ha esordito con “Un posto al sole” e poi ha firmato serie tv di grande successo come “Romanzo Criminale” e “Gomorra”, ma anche “Suburra” nel 2015.

“Adagio è una storia crepuscolare di vendetta e redenzione, giusta per essere l’ultimo capitolo della mia trilogia criminale romana”, ha commentato il regista.

E tu cosa ne pensi dei film italiani in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2023? Lascia un commento!