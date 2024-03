Oggi vi voglio presentare un elenco con 50 film che ogni bambino dovrebbe vedere prima di compiere 11 anni.

Quando fa troppo caldo per giocare all’aperto o si è troppo lontani per andare al mare, l’estate riserva molte opportunità per le famiglie, che possono sedersi sul divano e guardare un film tutti insieme.

Ma trovare un film educativo e divertente che possa piacere a tutta la famiglia può finire per essere un compito abbastanza difficile.

Per fortuna un ente benefico britannico nel campo dell’educazione cinematografica ha compilato quella che ritiene essere la lista definitiva dei migliori film per i bambini e la famiglia in generale.

Into Film, un ente di beneficenza per l’educazione cinematografica con sede nel Regno Unito, ha pubblicato questa lista dei 50 migliori film che ogni bambino dovrebbe vedere prima di passare all’età adolescenziale.

Secondo un comunicato stampa, i 50 film sono stati selezionati da un catalogo di 3.000 film per i bambini e la famiglia e sono stati lodati per la loro esplorazione e “discussione” su argomenti complessi come la diversità, il bullismo, l’adattamento al cambiamento, l’affrontare le complessità morali come il lutto, l’amicizia e le diversità, e sul come affrontare le avversità con la crescita.

Sebbene la lista provenga dal Regno Unito, essa include molti film americani, sia classici che recenti.

I film scelti si basano su 10 criteri:

la loro idoneità per la visione in famiglia (avere un qualcosa che intrattenga tutti nella famiglia);

l’atemporalità (temi e personaggi che risuonano oltre una generazione);

l’innovazione (nuove tecniche di creazione di film e avventurarsi in nuove trame e concetti);

lezioni di vita (lezioni che aiutano a sviluppare le abilità sociali e le interazioni);

l’educazione (il film allarga la visione del mondo);

i personaggi (il protagonista è un buon modello da seguire per i bambini);

l’impegno emotivo (sviluppa la comprensione emotiva);

ricezione del pubblico (ricezione positiva da parte del pubblico e dei critici al momento del lancio);

diversità (storie di diversi periodi di tempo, parti del mondo, generi di persone);

fattore di intrattenimento.

Guarda la lista completa qui sotto (ah, ho inserito anche un link che ti faciliterà a trovare i film per bambini). Buona visione.

Ecco i primi 60 film che ogni bambino dovrebbe vedere prima di compiere 11 anni:

La carica dei 101 – Questa volta la magia è vera (1961), disponibile in DVD o Blu-ray su Amazon.

La piccola principessa (1995), disponibile su Amazon.

Annie – La felicità è contagiosa (1982), disponibile su Amazon o in streaming su Netflix.

Babe, maialino coraggioso (1995), disponibile su Amazon.

La Bella e La Bestia (1991), disponibile su Amazon.

Piovono polpette (2009), disponibile su Amazon.

Coraline e la porta magica (2009), disponibile su Amazon o in streaming su Netflix.

Diario di una schiappa (2010), disponibile su Amazon.

Dumbo (1941), disponibile su Amazon.

E.T. l’extraterrestre (1982), disponibile su Amazon.

Fantastic Mr. Fox (2009), disponibile su Amazon.

Free Willy – Un amico da salvare (1993), disponibile su Amazon.

Frozen (2013), disponibile su Amazon.

Home – a Casa (2015), disponibile su Amazon.

Hook – Capitan Uncino (1991), disponibile su Amazon.

Hotel Transylvania (2012), disponibile su Amazon.

Dragon Trainer (2010), disponibile su Amazon.

Jumanji (1995), disponibile su Amazon.

Kubo e la spada magica (2016), disponibile su Amazon o in streaming su Netflix.

Mary Poppins (1964), disponibile su Amazon.

Matilda (1996), disponibile su Amazon.

Nanny McPhee – Tata Matilda (2005), disponibile su Amazon.

Una notte al museo (2006), disponibile su Amazon.

Oliver! (1968), disponibile su Amazon.

Paddington (2014), disponibile su Amazon o in streaming su Netflix.

Pets – Vita da animali (2016), disponibile su Amazon o in streaming su Netflix.

Shaun, vita da pecora – Il film (2015), disponibile su Amazon.

Shrek (2001), disponibile su Amazon.

Space Jam (1996), disponibile su Amazon.

La città incantata (2001), disponibile su Amazon.

Guerre stellari (1977), disponibile su Amazon.

Swallows and Amazons (2016), disponibile su Amazon.

Le avventure di Tintin – Il segreto dell’Unicorno (2011), disponibile su Amazon.

Il GGG – Il grande gigante gentile (2016), disponibile su Amazon.

Il Gruffalò (2009), disponibile su Amazon.

Il gigante di ferro (1999), disponibile su Amazon o in streaming su Netflix.

Il libro della giungla (1967), disponibile su Amazon.

The LEGO Movie (2014), disponibile su Amazon.

Il Re Leone (1994), disponibile su Amazon.

Lorax – Il guardiano della foresta (2012), disponibile su Amazon.

La Storia Infinita (1984), disponibile su Amazon.

(1984), disponibile su Amazon. La Storia Fantastica (1987), disponibile su Amazon.

Il giardino segreto (1993), disponibile su Amazon.

Chi ha paura delle streghe? (1990), disponibile su Amazon nella versione britannica.

Toy Story (1995), disponibile su Amazon.

Trolls (2016), disponibile su Amazon.

Up! (2009), disponibile su Amazon.

Wallace & Gromit – La maledizione del coniglio mannaro (2005), disponibile su Amazon.

Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato (1971), disponibile su Amazon.

Zootropolis (2016), disponibile su Amazon o in streaming su Netflix.

La maledizione di Bridge Hollow (2022), disponibile in streaming su Netflix.

Il Trattamento Reale (2022), disponibile in streaming su Netflix.

Ratatouille (2007): la storia di un topo parigino con un grande sogno: diventare chef. Disponibile su Amazon.

Inside Out (2015): un’avventura emozionante all’interno della mente di una ragazzina, dove emozioni come Gioia e Tristezza cercano di guidarla attraverso un grande cambiamento nella sua vita. Disponibile su Amazon.

Oceania (2016): l’epica avventura di una giovane intrepida che naviga sull’oceano per salvare il suo popolo. Durante il suo viaggio, Moana incontra il semidio Maui e insieme attraversano l’oceano in un viaggio pieno di azione. Disponibile su Amazon.

L’era glaciale (2002): un mammut lanoso, un bradipo ed una tigre dai denti a sciabola formano un’insolita alleanza per riportare un neonato umano alla sua tribù. Disponibile su vari servizi di streaming. Disponibile su Amazon.

Coco (2017): in questa avventura colorata e musicale, un ragazzo sogna di diventare un musicista contro i desideri della sua famiglia. Il suo viaggio lo porta nella colorata Terra dei Morti per scoprire la vera storia della sua famiglia. Disponibile su Amazon.

Ribelle – The Brave (2012): la storia di Merida, una principessa scozzese che desidera forgiare il proprio destino. La sua decisione scatena accidentalmente una maledizione che dovrà cercare di annullare. Disponibile su Amazon.

Onward (2020): due fratelli elfi adolescenti, Ian e Barley Lightfoot, si imbarcano in un viaggio straordinario per scoprire se esiste ancora un po’ di magia nel mondo, allo scopo di trascorrere un ultimo giorno con il loro defunto padre. Disponibile su Amazon.

Luca (2021): ambientato in una bellissima città costiera italiana, è la storia di un ragazzo di nome Luca che vive un’estate indimenticabile piena di gelati, pasta e infinite gite in scooter. Luca condivide queste avventure con il suo nuovo migliore amico, ma il divertimento è minacciato da un segreto profondamente custodito: lui è un mostro marino da un altro mondo. Disponibile su Amazon.

L’isola dei cani (2018) [+13]: un film d’animazione diretto da Wes Anderson che racconta la storia di Atari Kobayashi, un ragazzo giapponese alla ricerca del suo cane, Spots. Atari intraprende un viaggio epico che lo porta su un’isola abitata da cani esiliati. Questo film, ricco di avventure e valori come l’amicizia e la lealtà, è adatto per i bambini, ma consigliato anche una visione accompagnata per discutere alcuni temi trattati. Disponibile su Amazon.

Mia e il leone bianco (2018): questa pellicola racconta la toccante storia di amicizia tra Mia, una giovane ragazza, e Charlie, un raro leone bianco nato nella fattoria di leoni della sua famiglia in Sudafrica. Nel corso di tre anni, la loro amicizia diventa inscindibile, ma quando la vita di Charlie è in pericolo, Mia decide di portarlo in un santuario di leoni dove potrà vivere in libertà. Un film emozionante che tocca temi importanti come la conservazione della natura e il valore dell’amicizia. Disponibile su Amazon.

Spero che questa lista contenente tanti film educativi per bambini sia stata di vostro gradimento. Vi invito a vedere anche l’articolo sottostante che consiglia altri film per bambini e li descrive con una mini sintesi.