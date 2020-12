Una nuova settimana e tante nuove uscite di film e serie tv in streaming sulle maggiori piattaforme come Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e Sky.

Ecco tutti i film e serie tv più interessanti in uscita nella settimana che va dal 14 al 20 dicembre 2020. Non resta che scegliere il proprio genere preferito e godersi una bella serata di relax in attesa del Natale.

I film e le serie tv in uscita questa settimana su Netflix

Natale in California

Disponibile dal: 14 dicembre 2020

14 dicembre 2020 Piattaforma : Netflix

: Netflix Genere: Commedia romantica

Commedia romantica Cast : Lauren Swickard,Josh Swickard,Ali Afshar

: Lauren Swickard,Josh Swickard,Ali Afshar Rating: 13+

Una commedia romantica tutta natalizia, con due protagonisti che il destino fa incontrare per caso e il Natale unisce per sempre. Lui un uomo d’affari di città, lei una donna proprietaria di un ranch in California, si conoscono quando l’azienda di lui lo invita a raggiungere il ranch per convincere la donna a vendere il suo terreno. Tutto entro il Natale… ma le cose non andranno esattamene nel modo sperato…

Un film pieno di amore e di spirito natalizio, da guardare in questo giorni che ci avvicinano sempre di più al 25 dicembre.

Tiny Pretty Things (serie TV)

Disponibile dal: 14 dicembre 2020

14 dicembre 2020 Piattaforma : Netflix

: Netflix Genere: Drammatico

Drammatico Cast : Lauren Holly, Kylie Jefferson, Casimere Jollette

: Lauren Holly, Kylie Jefferson, Casimere Jollette Rating: 13+

https://www.youtube.com/watch?v=JSs_bznLjPo

Finalmente in arrivo su Netflix Tiny Pretty Things, la serie TV tratta da una saga di romanzi di Dhonielle Clayton dove i protagonisti sono un gruppo di ragazzi e ragazze che studiano il balletto vivendo lontani dalle proprie famiglie, in cerca di un po’ di gloria e animati dall’amore per la danza. Una storia davvero appassionante!

Lo Squartatore (Docuserie)

Disponibile dal: 16 dicembre 2020

16 dicembre 2020 Piattaforma : Netflix

: Netflix Genere: Docuserie

Docuserie Cast :

: Rating: 17+

Una serie documentario che racconta la storia dello Squartatore dello Yorkshire, un serial killer divenuto tristemente famoso alla fine degli anni ’70 per via dei suoi delitti. Nella serie verrà mostrato come la polizia britannica provò a rintracciarlo e catturarlo.

Una storia vera da brividi, per tutti gli amanti del genere crime e delle cronache prese dalla vita reale.

Natale con uno sconosciuto 2 (serie TV)

Disponibile dal: 18 dicembre 2020

18 dicembre 2020 Piattaforma : Netflix

: Netflix Genere: Commedia

Commedia Cast : Ida Elise Broch, Arthur Hakalahti, Anette Hoff

: Ida Elise Broch, Arthur Hakalahti, Anette Hoff Rating: 14+

Torna su Netflix la serie tv Natale con uno sconosciuto con la sua attesissima seconda stagione. La serie sarà disponibile sulla piattaforma dal 18 dicembre, e continuerà la storia di Johanne, un’infermiera che, stufa di sentirsi chiedere dalla sua famiglia se si fosse fidanzata, mente dicendo di avere un compagno.

Il vero problema si presenta quando i parenti chiedono a Johanne di portare il suo ragazzo alla cena di Natale. La donna dovrà fare di tutto pur di trovare qualcuno entro il 24 dicembre!

Film in uscita su Amazon Prime Video in questa settimana

Antebellum

Disponibile dal: 14 dicembre 2020

14 dicembre 2020 Piattaforma : Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video Genere: Thriller

Thriller Cast : Janelle Monáe, Eric Lange, Jena Malone

: Janelle Monáe, Eric Lange, Jena Malone Rating: 14+

https://www.youtube.com/watch?v=918TU8GrwC0

La trama del film parte da uno sguardo sul passato, in una piantagione di cotone durante a segregazione razziale per poi passare al presente con la vita di Veronica Henley, autrice di successo che da sempre si occupa di disuguaglianza razziale. La donna però rimane intrappolata in una inquietante realtà, dal momento che sembra sia stata rapita ma non si sa da chi e per quale motivo… Un thriller ad alta intensità e con un grande significato.

Weekend

Disponibile dal: 17 dicembre 2020

17 dicembre 2020 Piattaforma : Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video Genere: Drammatico, sentimentale

Drammatico, sentimentale Cast : Tom Cullen, Chris New

: Tom Cullen, Chris New Rating: 14+

Il film parla di Glen e Russell, due omosessuali che si conoscono in un locale e decidono di passare insieme la notte. I due sono profondamente diversi, uno si sente libero di esprimere la sua omosessualità, l’altro più timido e riservato, uno pronto a partire per gli Stati Uniti, l’altro legato alla sua quotidianità. I due passeranno insieme un intenso weekend che li cambierà per sempre.

L’agenzia dei bugiardi

Disponibile dal: 18 dicembre 2020

18 dicembre 2020 Piattaforma : Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video Genere: Commedia

Commedia Cast : Giampaolo Morelli, Massimo Ghini, Alessandra Mastronardi

: Giampaolo Morelli, Massimo Ghini, Alessandra Mastronardi Rating: 14+

Il film, diretto da Volfango De Biasi è un remake del film francese dal titolo Alibi.com. La trama racconta di un’agenzia (chiamata SOS Alibi) nata per aiutare quanti, messi alle strette, hanno bisogno di avere un alibi per salvarsi dai problemi coniugali. Le cose si complicano quando Fred, gestore dell’agenzia, si innamora di Clio, la figlia del suo migliore cliente…

Una commedia divertente e spassosa, per passare una serata in leggerezza e armonia.

Film in uscita dal 14 al 20 dicembre su Disney+

Miraculous World – New York, Eroi Uniti

Disponibile dal: 18 dicembre 2020

18 dicembre 2020 Piattaforma : Disney+

: Disney+ Genere: Animazione

Animazione Cast :

: Rating: Film per tutti

https://www.youtube.com/watch?v=O11sChuR-kM

I protagonisti della storia sono Marinette e i suoi compagni di classe, che per una gita scolastica si recheranno nella magnifica New York, la grande città dei super eroi. Qui Ladybug e Chat Noir dovranno allearsi con i supereroi americani per difendersi da un terribile nemico. L’unione fa la forza!

Rapunzel (stagione 3)

Disponibile dal: 18 dicembre 2020

18 dicembre 2020 Piattaforma : Disney+

: Disney+ Genere: Animazione

Animazione Cast :

: Rating: Film per tutti

Continuano le avventure di Rapunzel con la terza stagione della serie TV a lei dedicata. Messa in onda inizialmente su Disney Channel, arriva finalmente anche sulla piattaforma streaming di Disney+, andando ad arricchire un già ricco catalogo di bellissime serie animate.

Eragon

Disponibile dal: 18 dicembre 2020

18 dicembre 2020 Piattaforma : Disney+

: Disney+ Genere: Eroico, fantasy

Eroico, fantasy Cast : Edward Speleers, Jeremy Irons, Sienna Guillory

: Edward Speleers, Jeremy Irons, Sienna Guillory Rating: Film per tutti

Tratto dal romanzo omonimo di Christopher Paolini, il film racconta di Eragon, un ragazzo di 17 anni che trova una pietra magica che scoprirà poi essere un prezioso uovo di drago. La vita del ragazzo così, subirà grandissimi cambiamenti, e la scoperta dell’uovo di drago sarà solo l’inizio di un’incredibile avventura.

Film in uscita su Sky in questa settimana

Un Elfo per amico

Disponibile dal: 17 dicembre 2020

17 dicembre 2020 Piattaforma : Sky

: Sky Genere: Fantasy

Fantasy Cast : Y. Guseva, S. Chirkov

: Y. Guseva, S. Chirkov Rating: Film per tutta la famiglia

Una mamma single compra un appartamento a Mosca senza sapere che da secoli la casa è residenza di un elfo, una creatura fantastica che si è sempre impegnato per non avere mai a che fare con gli umani. Riusciranno la donna e sua figlia di 8 anni a far amicizia con l’elfo e ad imparare a convivere con lui?

Believe – Il sogno di avvera

Disponibile dal: 18 dicembre 2020

18 dicembre 2020 Piattaforma : Sky

: Sky Genere: Drammatico

Drammatico Cast : Brian Cox, Jack Smith, Natascha McElhone

: Brian Cox, Jack Smith, Natascha McElhone Rating: Film per tutta la famiglia

Il protagonista del film è l’undicenne Georgie, molto bravo nello sport del calcio che pratica con molta dedizione, ma anche tristemente noto per i suoi continui comportamenti da teppista. Un giorno a notare le sue abilità sportive è Matt Busby, allenatore del Manchester United, che decide di allenare il ragazzo insieme ai suoi amichetti del quartiere per portarli tutti alla Manchester Junior Cup.

Riuscirà Georgie a mettere da parte la sua parte ribelle per impegnarsi a fondo nella realizzazione di un vero grande sogno?

Double Trouble e lo specchio magico

Disponibile dal: 19 dicembre 2020

19 dicembre 2020 Piattaforma : Sky

: Sky Genere: Commedia

Commedia Cast : Luis Vorbach, Jona Gaenssler

: Luis Vorbach, Jona Gaenssler Rating: Film per tutta la famiglia

Il protagonista del film è Frido, un bambino che, come tutti, ama molto divertirsi e preferirebbe non andare a scuola. Un giorno, in un mercatino dell’usato, Frido trova un vecchio specchio magico che fa comparire un doppio di sé. Frido crea così un suo sosia, uguale in tutto ma senza nessun difetto. Quando il ragazzino farà sapere il suo segreto, creerà un grande scompiglio!

Una commedia molto simpatica per passare una serata in allegria con tutta la famiglia.

La scelta è molto vasta e per tutti i gusti, facci quindi sapere cosa guarderai tu questa settimana lasciando un commento alla fine dell’articolo.